https://ria.ru/20210404/paskha-1604029129.html

Когда все христиане будут праздновать Пасху в один день

Когда все христиане будут праздновать Пасху в один день

У католиков и большинства протестантов по всему миру — Пасха Христова. В этом году — почти на месяц раньше, чем у православных. В западных и восточных церквах в РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T08:00

2021-04-04T08:00

2021-04-04T07:57

религия и мировоззрение

игорь ковалевский

константинопольская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московская патриархия

рим

финляндия

александрия

справки

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. У католиков и большинства протестантов по всему миру — Пасха Христова. В этом году — почти на месяц раньше, чем у православных. В западных и восточных церквах в связи с этим звучат призывы отмечать главный праздник христианства в один день. О том, сбудется ли мечта некоторых верующих и что привело к календарному разделению, — в материале РИА Новости.Неоднозначная идеяПасху по григорианскому календарю отмечают почти два миллиарда верующих по всему миру. Прежде всего — прихожане Римско-католической церкви, а также подавляющее большинство протестантов. Для западных христиан этот праздник — самый важный, вопреки сложившемуся стереотипу о Рождестве.В отличие от дня рождения Христа, праздник Воскресения каждый год приходится на разные числа. В прошлом году пасхальные мессы служили 12 апреля, в позапрошлом — на семь дней позже. У восточных же христиан — 19 и 28 апреля соответственно. В 2021-м у православных церквей Пасха 2 мая, через месяц.Бывает и так, что дата в двух традициях выпадает на один день. Общую Пасху все христиане отмечали в 2010-м, 2011-м, 2014-м и 2017-м. А следующая такая будет через четыре года. Но уже сейчас некоторые говорят о ней как о знаменательной. Например, в Константинопольской православной церкви предложили с 2025-го впредь встречать главное событие вместе с католиками. Мол, это будет наглядной демонстрацией "единства верующих" и значительным фактором примирения между двумя крупными ветвями последователей Христа, разделенными уже тысячу лет.Но идею в христианском мире восприняли неоднозначно. Единого мнения нет в церквях, в том числе и в Русской. Например, заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал этот шаг избыточным — верующие двух направлений и так хорошо общаются, не нарушая догматов. А в отделе внешних церковных связей (ОВЦС), в свою очередь, заявили, что возвращение к единому дню празднования "было бы большим благом для христианского мира"."Однако это возможно только на тех основах, которые определил Первый вселенский собор", — пояснил РИА Новости секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).Календарный разбросРечь идет об одном из важнейших в истории христианства событий. В 325 году в византийский город Никея съехались сотни епископов "со всех концов Земли", чтобы обсудить ключевые вопросы вероучения. В том числе и празднование Пасхи. Дело в том, что верующие в различных регионах отмечали ее в разные дни. Более того, общины на этот счет ожесточенно спорили между собой.Первое разногласие между западными и восточными христианами возникло как раз из-за календаря. Верующие западной части Римской империи говорили, что отмечать Пасху надо в первое воскресенье после 14 нисана. Это дата иудейского религиозного календаря, на которую приходится Песах (отмечается в память об исходе евреев из египетского плена). Свой довод они подкрепляли евангельской фразой о том, что Господь воскрес "в первый день недели" после главного еврейского праздника.А христиане Малой Азии и других восточных провинций утверждали, что отмечать надо именно 14 нисана, на какой бы день недели он ни выпал. Рассуждали так: "Христос своим воскресением заменил ветхозаветную Пасху (Песах. — Прим. ред.)".Спор в конце II века замяли. Все остались при своем, однако в следующие сто лет пасхалия (способ вычисления) западных христиан стала почти общепринятой. Но верующие все спорили. Теперь их волновал другой вопрос: нужно ли вообще ориентироваться на еврейскую Пасху?Одно правило, два объясненияИменно собор 325 года в Никее, который затем в силу масштаба и значимости назвали Вселенским, окончательно решил разногласия. "Он постановил праздновать Пасху вне зависимости от Песаха: в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. А оно, в свою очередь, наступает после дня весеннего равноденствия", — объясняет доцент кафедры библеистики богословского факультета ПСТГУ протоиерей Константин Польсков.Тем самым, говорит он, христиане стали определять дату главного праздника по лунно-солнечному календарю. Неспроста: иудеи могли отмечать два Песаха в году, потому что их календарь — лунный, а в нем 354 дня, на 11 меньше, чем в солнечном. Для христиан, живших по солнечному (юлианскому) исчислению, такой сценарий "был неприемлем"."Но возникла еще проблема: по какому принципу вычислять день весеннего равноденствия. У церкви Рима была своя система, у Александрии, где жили самые продвинутые астрономы того времени, — своя", — рассказывает ученый.Разница существенная. Согласно римской пасхалии, день весеннего равноденствия приходится на 25 марта, а в основании расчетов лежит 84-летний цикл. Александрийская же ориентируется на 21 марта, а цикл равен 19 годам. Единого мнения о том, какая система верна, не было. Это приводило к тому, что в отдельно взятых регионах чуть ли не соседние храмы праздновали дату с разницей в полтора месяца. Однако к VIII веку все перешли на метод александрийских христиан. Проблему, казалось, решили окончательно."Больной вопрос"Но спустя восемь столетий на Западе поняли, что юлианский календарь, введенный еще в Римской империи, не совпадает с реальным движением Солнца. В 1582 году папа римский Григорий XIII проводит большую реформу. Результатом становится новый стиль — григорианский. Разница между ним и "старым" вариантом составляет сейчас 13 дней.Православные отказались от нововведения. Обсуждать реформу своего стиля они решились лишь в начале XX века, когда светские страны повсеместно переходили на григорианскую систему. Итогом дискуссии стал новоюлианский календарь, совпадающий с западным. Сейчас он повсеместно принят в семи из пятнадцати поместных православных церквей. По нему, например, Рождество выпадает не на 7 января, а на 25 декабря. Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская церкви, а также афонские монастыри не приняли его.Однако пасхалия осталась той же. Все православные церкви мира отмечают Светлое Христово Воскресение в один день. Есть, правда, исключение: православные Финляндии празднуют его в один день с католиками.И вот теперь к объединению дат призывают священники и верующие в различных церквах. "Теоретически такая возможность есть. Были эксперименты, когда католики отмечали Пасху по юлианскому календарю. Например, францисканские монахи на Святой земле. Так же празднуют и грекокатолические церкви (католики византийского обряда. — Прим. ред.)", — говорит секретарь Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Игорь Ковалевский.Однако, по его мнению, различие в датах Пасхи христианам не мешает. Оно показывает "все разнообразие традиций".Как отмечает, в свою очередь, религиовед Алексей Юдин, календарный вопрос давно стал для христиан различных обрядов "больной точкой". Поэтому добиться согласия очень сложно. "Попытки праздновать Пасху в один день предпринимали довольно давно. Например, был большой проект в XIX веке. Также активно говорили об этом в течение всего XX века, когда развивалось экуменическое движение (за объединение всех христиан. — Прим. ред.). Но такие шаги давали обратный эффект: разногласия между церквами только усиливались", — объясняет религиовед.Решение проблемы, по его словам, потребует больших богословских компромиссов со стороны церквей, на которые они "конечно же, не пойдут". Поэтому единства в вопросе общего празднования Пасхи в ближайшие десятилетия ждать не стоит.

https://ria.ru/20210215/sretenie-1597269542.html

рим

финляндия

александрия

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игорь ковалевский, константинопольская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московская патриархия, рим, финляндия, александрия, справки