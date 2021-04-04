https://ria.ru/20210404/nomera-1604137389.html

Эксперт напомнил о наказании за грязные номера на автомобиле

Эксперт напомнил о наказании за грязные номера на автомобиле

Весной трудно сохранить автомобильные номера идеально чистыми. Между тем, сильно загрязненные номерные знаки – это нарушение правил дорожного движения, отметил... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T02:11

2021-04-04T02:11

2021-04-04T02:11

авто

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Весной трудно сохранить автомобильные номера идеально чистыми. Между тем, сильно загрязненные номерные знаки – это нарушение правил дорожного движения, отметил в интервью радио Sputnik исполнительный директор Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации "ОКО" Эльдар Тузмухаметов.За визуально нечитаемые номера полагается штраф, напомнил эксперт. В то же время, пояснил он, грязные номера не избавят автовладельца от штрафов, например, за превышение скорости.Дело в том, что современные системы фотовидеофиксации способны распознавать номера автомобилей, даже если они частично или полностью покрыты грязью. С распознаванием частично загрязненных номеров без проблем справляется нейросеть.Иногда техника не в состоянии из-за слоя грязи различить на номере даже рельеф, в таких случаях отснятые материалы отправляют в брак. Но это не означает, что водителю удастся избежать наказания. Скорее всего, его автомобиль остановят на ближайшем посту ДПС и выпишут штраф от 500 до 5000 рублей за грязный номер, предупредил эксперт."Максимальный штраф (5000 рублей) придется платить, если будет установлено, что номер запачкан умышленно, например, так называемой искусственной грязью, которая есть в продаже", ‒ пояснил Эльдар Тузмухаметов.Такую "искусственную грязь" на знаке легко распознает любой инспектор, уточнил эксперт в интервью радио Sputnik.Эльдар Тузмухаметов добавил, что нечитаемые номера могут создать и другие проблемы для автовладельца. Так, в случае угона машины с такими номерами найти ее по горячим следам с помощью камер будет куда труднее.

https://ria.ru/20201103/vyatgu-1582705140.html

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