https://ria.ru/20210404/nepogoda-1604156275.html
Синоптики предупредили москвичей об испытании непогодой
Синоптики предупредили москвичей об испытании непогодой
Начало следующей недели в Москве ожидается по-весеннему теплым, но уже в четверг жителей столицы ждут испытания непогодой — сильный ливень, мокрый снег и даже... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T11:56
2021-04-04T11:56
2021-04-04T12:52
евгений тишковец
центр "фобос"
погода
москва
общество
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Начало следующей недели в Москве ожидается по-весеннему теплым, но уже в четверг жителей столицы ждут испытания непогодой — сильный ливень, мокрый снег и даже гололедица. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец."Ночью столбики термометров будут колебаться от минус трех до плюс двух градусов, а днем воздух прогреется до плюс семи-двенадцати. И покажется, что наконец-то весна пойдет в наступление по всем фронтам. Однако это иллюзия", — заметил собеседник агентства.По его словам, к вечеру вторника москвичи ощутят приближение атмосферного фронта, пойдут небольшие дожди. В среду облачность уплотнится, а интенсивность осадков (ночью, возможно, даже с мокрым снегом) увеличится. Под утро будет не прохладнее нуля градусов, днем метеорологи ожидают до плюс одиннадцати. Температура 8 апреля понизится до плюс трех-шести, из-за чего ливни станут переходить в заряды мокрого снега, начнет формироваться временный снежный покров. Порывы западного ветра достигнут 12-17 метров в секунду.Атмосферное давление опустится до 729 миллиметров ртутного столба, что отрицательно скажется на самочувствии метеозависимых людей, добавил собеседник агентства.Кроме того, в ночь на пятницу в тылу циклона воздух остынет до околонулевых отметок, из-за чего на дорогах и тротуарах кое-где подморозит и местами образуется слабая гололедица, но ненастье ослабеет к концу недели.
https://ria.ru/20210327/vesna-1603080397.html
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евгений тишковец, центр "фобос", погода, москва, общество
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Начало следующей недели в Москве
ожидается по-весеннему теплым, но уже в четверг жителей столицы ждут испытания непогодой — сильный ливень, мокрый снег и даже гололедица. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец
.
"Ночью столбики термометров будут колебаться от минус трех до плюс двух градусов, а днем воздух прогреется до плюс семи-двенадцати. И покажется, что наконец-то весна пойдет в наступление по всем фронтам. Однако это иллюзия", — заметил собеседник агентства.
По его словам, к вечеру вторника москвичи ощутят приближение атмосферного фронта, пойдут небольшие дожди. В среду облачность уплотнится, а интенсивность осадков (ночью, возможно, даже с мокрым снегом) увеличится. Под утро будет не прохладнее нуля градусов, днем метеорологи ожидают до плюс одиннадцати.
"Четверг, 8 апреля, станет настоящим испытанием непогодой. Регион будет атакован мощным "балканцем" — циклоническим вихрем балканского происхождения, который обрушится сильными осадками с общим количеством до 12-17 миллиметров, что составляет более трети всей месячной нормы", — добавил синоптик.
Температура 8 апреля понизится до плюс трех-шести, из-за чего ливни станут переходить в заряды мокрого снега, начнет формироваться временный снежный покров. Порывы западного ветра достигнут 12-17 метров в секунду.
Атмосферное давление опустится до 729 миллиметров ртутного столба, что отрицательно скажется на самочувствии метеозависимых людей, добавил собеседник агентства.
Кроме того, в ночь на пятницу в тылу циклона воздух остынет до околонулевых отметок, из-за чего на дорогах и тротуарах кое-где подморозит и местами образуется слабая гололедица, но ненастье ослабеет к концу недели.