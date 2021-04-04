https://ria.ru/20210404/nepogoda-1604156275.html

Синоптики предупредили москвичей об испытании непогодой

Синоптики предупредили москвичей об испытании непогодой

Начало следующей недели в Москве ожидается по-весеннему теплым, но уже в четверг жителей столицы ждут испытания непогодой — сильный ливень, мокрый снег и даже... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T11:56

2021-04-04T11:56

2021-04-04T12:52

евгений тишковец

центр "фобос"

погода

москва

общество

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Начало следующей недели в Москве ожидается по-весеннему теплым, но уже в четверг жителей столицы ждут испытания непогодой — сильный ливень, мокрый снег и даже гололедица. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец."Ночью столбики термометров будут колебаться от минус трех до плюс двух градусов, а днем воздух прогреется до плюс семи-двенадцати. И покажется, что наконец-то весна пойдет в наступление по всем фронтам. Однако это иллюзия", — заметил собеседник агентства.По его словам, к вечеру вторника москвичи ощутят приближение атмосферного фронта, пойдут небольшие дожди. В среду облачность уплотнится, а интенсивность осадков (ночью, возможно, даже с мокрым снегом) увеличится. Под утро будет не прохладнее нуля градусов, днем метеорологи ожидают до плюс одиннадцати. Температура 8 апреля понизится до плюс трех-шести, из-за чего ливни станут переходить в заряды мокрого снега, начнет формироваться временный снежный покров. Порывы западного ветра достигнут 12-17 метров в секунду.Атмосферное давление опустится до 729 миллиметров ртутного столба, что отрицательно скажется на самочувствии метеозависимых людей, добавил собеседник агентства.Кроме того, в ночь на пятницу в тылу циклона воздух остынет до околонулевых отметок, из-за чего на дорогах и тротуарах кое-где подморозит и местами образуется слабая гололедица, но ненастье ослабеет к концу недели.

https://ria.ru/20210327/vesna-1603080397.html

https://ria.ru/20210324/vesna-1602579825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, центр "фобос", погода, москва, общество