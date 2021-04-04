В МИД прокомментировали курс НАТО на увеличение военных расходов
15:29 04.04.2021 (обновлено: 15:57 04.04.2021)
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Политика НАТО по увеличению оборонных расходов ведет к эскалации глобальной гонки вооружений, заявили в МИД России в комментарии к годовщине со дня создания альянса.
#ВЭтотДень 72 года назад в целях «сохранения мира» создана #НАТО.— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) April 4, 2021
⚫️Сегодня на счету организации – бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, операция, погрузившая во мрак Ливию.
🛦 В 2020 году расходы НАТО на оборону вновь выросли – на 7,4%. Такое вот "сохранение мира"... pic.twitter.com/5NIPzbaRpj
Как указано в инфографике, прикрепленной к сообщению, в 2020 году расходы НАТО на оборону составили 1,09 триллиона долларов и продолжают расти. Показатель остальных стран — 0,79 триллиона долларов, на Россию из них приходится лишь 0,05 триллиона долларов.
Мировые расходы на оборону в прошлом году выросли с 1,8 до 1,93 триллиона долларов, добавили в ведомстве.
В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в "агрессивном поведении" и заявил о необходимости сдерживать ее действия. При этом, по его словам, такая ситуация требует усиления обороны альянса и увеличения финансирования. В свою очередь, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр объяснила высокие расходы на вооружение "поведением России".
В ответ на это в МИД подчеркнули, что Москва будет учитывать настрой НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании. Как отмечали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.