https://ria.ru/20210404/nato-1604174888.html

В МИД прокомментировали курс НАТО на увеличение военных расходов

В МИД прокомментировали курс НАТО на увеличение военных расходов

Политика НАТО по увеличению оборонных расходов ведет к эскалации глобальной гонки вооружений, заявили в МИД России в комментарии к годовщине со дня создания... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T15:29

2021-04-04T15:29

2021-04-04T15:57

нато

ливия

ирак

югославия

сша

украина

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Политика НАТО по увеличению оборонных расходов ведет к эскалации глобальной гонки вооружений, заявили в МИД России в комментарии к годовщине со дня создания альянса."В этот день 72 года назад в целях "сохранения мира" создана НАТО. Сегодня на счету организации — бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, операция, погрузившая во мрак Ливию. В 2020 году расходы НАТО на оборону вновь выросли — на 7,4%. Такое вот "сохранение мира", — написали дипломаты в Twitter.Как указано в инфографике, прикрепленной к сообщению, в 2020 году расходы НАТО на оборону составили 1,09 триллиона долларов и продолжают расти. Показатель остальных стран — 0,79 триллиона долларов, на Россию из них приходится лишь 0,05 триллиона долларов.Мировые расходы на оборону в прошлом году выросли с 1,8 до 1,93 триллиона долларов, добавили в ведомстве.В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в "агрессивном поведении" и заявил о необходимости сдерживать ее действия. При этом, по его словам, такая ситуация требует усиления обороны альянса и увеличения финансирования. В свою очередь, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр объяснила высокие расходы на вооружение "поведением России".В ответ на это в МИД подчеркнули, что Москва будет учитывать настрой НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании. Как отмечали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210403/nato-1604082797.html

https://ria.ru/20210325/nato-1602697806.html

ливия

ирак

югославия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, ливия, ирак, югославия, сша, украина