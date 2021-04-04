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В МИД прокомментировали курс НАТО на увеличение военных расходов
В МИД прокомментировали курс НАТО на увеличение военных расходов
Политика НАТО по увеличению оборонных расходов ведет к эскалации глобальной гонки вооружений, заявили в МИД России в комментарии к годовщине со дня создания... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T15:29
2021-04-04T15:57
нато
ливия
ирак
югославия
сша
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Политика НАТО по увеличению оборонных расходов ведет к эскалации глобальной гонки вооружений, заявили в МИД России в комментарии к годовщине со дня создания альянса."В этот день 72 года назад в целях "сохранения мира" создана НАТО. Сегодня на счету организации — бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, операция, погрузившая во мрак Ливию. В 2020 году расходы НАТО на оборону вновь выросли — на 7,4%. Такое вот "сохранение мира", — написали дипломаты в Twitter.Как указано в инфографике, прикрепленной к сообщению, в 2020 году расходы НАТО на оборону составили 1,09 триллиона долларов и продолжают расти. Показатель остальных стран — 0,79 триллиона долларов, на Россию из них приходится лишь 0,05 триллиона долларов.Мировые расходы на оборону в прошлом году выросли с 1,8 до 1,93 триллиона долларов, добавили в ведомстве.В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в "агрессивном поведении" и заявил о необходимости сдерживать ее действия. При этом, по его словам, такая ситуация требует усиления обороны альянса и увеличения финансирования. В свою очередь, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр объяснила высокие расходы на вооружение "поведением России".В ответ на это в МИД подчеркнули, что Москва будет учитывать настрой НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании. Как отмечали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210403/nato-1604082797.html
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нато, ливия, ирак, югославия, сша, украина

В МИД прокомментировали курс НАТО на увеличение военных расходов

15:29 04.04.2021 (обновлено: 15:57 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО в Брюсселе
Логотип НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Политика НАТО по увеличению оборонных расходов ведет к эскалации глобальной гонки вооружений, заявили в МИД России в комментарии к годовщине со дня создания альянса.
"В этот день 72 года назад в целях "сохранения мира" создана НАТО. Сегодня на счету организации — бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, операция, погрузившая во мрак Ливию. В 2020 году расходы НАТО на оборону вновь выросли — на 7,4%. Такое вот "сохранение мира", — написали дипломаты в Twitter.
Как указано в инфографике, прикрепленной к сообщению, в 2020 году расходы НАТО на оборону составили 1,09 триллиона долларов и продолжают расти. Показатель остальных стран — 0,79 триллиона долларов, на Россию из них приходится лишь 0,05 триллиона долларов.
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В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в "агрессивном поведении" и заявил о необходимости сдерживать ее действия. При этом, по его словам, такая ситуация требует усиления обороны альянса и увеличения финансирования. В свою очередь, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр объяснила высокие расходы на вооружение "поведением России".
В ответ на это в МИД подчеркнули, что Москва будет учитывать настрой НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании. Как отмечали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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