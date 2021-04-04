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Мясников назвал два основных показания к вакцинации от коронавируса
Мясников назвал два основных показания к вакцинации от коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что россиянам старше 65 лет и людям с хроническими болезнями надо делать прививку от коронавируса в первую... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T15:49
2021-04-04T15:49
2021-04-04T15:55
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что россиянам старше 65 лет и людям с хроническими болезнями надо делать прививку от коронавируса в первую очередь.Среди заболеваний он выделил диабет, ожирение, гепатит.Специалист подчеркнул, что вакцина не вызывает обострения хронических заболеваний, а редкие осложнения, как правило, относят к аллергическим реакциям и неожиданным проявлениям.Ранее Мясников призвал россиян свыкнуться с мыслью о том, что COVID-19 никуда не исчезнет. Он допустил, что в будущем людям придется делать прививку раз в один-два года.
https://ria.ru/20210401/volna--1603732308.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, общество