https://ria.ru/20210404/myasnikov-1604176871.html

Мясников назвал два основных показания к вакцинации от коронавируса

Мясников назвал два основных показания к вакцинации от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что россиянам старше 65 лет и людям с хроническими болезнями надо делать прививку от коронавируса в первую... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T15:49

2021-04-04T15:49

2021-04-04T15:55

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье

общество

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что россиянам старше 65 лет и людям с хроническими болезнями надо делать прививку от коронавируса в первую очередь.Среди заболеваний он выделил диабет, ожирение, гепатит.Специалист подчеркнул, что вакцина не вызывает обострения хронических заболеваний, а редкие осложнения, как правило, относят к аллергическим реакциям и неожиданным проявлениям.Ранее Мясников призвал россиян свыкнуться с мыслью о том, что COVID-19 никуда не исчезнет. Он допустил, что в будущем людям придется делать прививку раз в один-два года.

https://ria.ru/20210401/volna--1603732308.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, общество