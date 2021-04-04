Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210404/myasnikov-1604176871.html
Мясников назвал два основных показания к вакцинации от коронавируса
Мясников назвал два основных показания к вакцинации от коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что россиянам старше 65 лет и людям с хроническими болезнями надо делать прививку от коронавируса в первую... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T15:49
2021-04-04T15:55
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570101076_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f74863fbd988b44db3845ae325b134bd.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что россиянам старше 65 лет и людям с хроническими болезнями надо делать прививку от коронавируса в первую очередь.Среди заболеваний он выделил диабет, ожирение, гепатит.Специалист подчеркнул, что вакцина не вызывает обострения хронических заболеваний, а редкие осложнения, как правило, относят к аллергическим реакциям и неожиданным проявлениям.Ранее Мясников призвал россиян свыкнуться с мыслью о том, что COVID-19 никуда не исчезнет. Он допустил, что в будущем людям придется делать прививку раз в один-два года.
https://ria.ru/20210401/volna--1603732308.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570101076_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c7c3d3837907a96b1ef45f976e70fa9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, общество

Мясников назвал два основных показания к вакцинации от коронавируса

15:49 04.04.2021 (обновлено: 15:55 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВрач Александр Мясников во время пресс-конференции
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что россиянам старше 65 лет и людям с хроническими болезнями надо делать прививку от коронавируса в первую очередь.

"Простая логика: в первую очередь защита нужна тем, кто в ней особенно нуждается! От ковида в 99,99 процентах (случаев. — Прим. ред.) умирают пожилые люди с хроническими болезнями. Им ли бояться боли в месте укола и незначительного повышения температуры?" — написал медик в телеграм-канале.

Среди заболеваний он выделил диабет, ожирение, гепатит.
Специалист подчеркнул, что вакцина не вызывает обострения хронических заболеваний, а редкие осложнения, как правило, относят к аллергическим реакциям и неожиданным проявлениям.
Ранее Мясников призвал россиян свыкнуться с мыслью о том, что COVID-19 никуда не исчезнет. Он допустил, что в будущем людям придется делать прививку раз в один-два года.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 08:52Распространение коронавируса
Мясников предрек России "двадцать пятую волну" коронавируса
 
Распространение коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗдоровьеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31АКРА предупредило о рисках оттока вкладов для ряда банков
04:20Россиянам рассказали о пользе негатива
04:16BI: Россия получила современный флот, способный противостоять НАТО
04:01СМИ: в Австралии восемь человек пострадали при взрыве на лодке
03:23СМИ: в России тестируют новый способ ограничения скорости
03:19Источник рассказал, когда завершатся испытания носителя "Посейдонов"
03:15Ученые РАН считают, что космонавты на МКС идеализируют астронавтов
03:12Врач рассказал, как отличить плохого доктора от хорошего
03:08Гинцбург: Евросоюз не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции
03:06Все хабаровские школы получили сообщения о минировании
03:03В МИД усомнились в надежности доллара из-за политики США
03:00В АТОР спрогнозировали, когда российские туристы смогут попасть в Европу
02:49Кураев прокомментировал решение патриарха Кирилла о его сане
02:38У берегов Сахалина нашли тело пропавшего водолаза
02:29В Гуантанамо закрыли один из самых засекреченных объектов
02:26Спикер Рады раскритиковал указ Зеленского о санкциях
02:17Химик заметил на латвийском ТВ формулу амфетамина в новости про вакцину
02:17Юрист назвал случаи, когда ваш банковский счет может быть заблокирован
02:08В Госдуме раскрыли планы по развитию антиалкогольной стратегии
02:03Близкие Заворотнюк рассказали о "второй жизни" актрисы
Лента новостейМолния