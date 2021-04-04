https://ria.ru/20210404/meditsina--1604014747.html

Скользкий бизнес: кто зарабатывает на торговле паразитами

Скользкий бизнес: кто зарабатывает на торговле паразитами

Из-за пандемии в России процветает торговля пиявками. Раньше их частично завозили из Турции и Ирана, теперь активно разводят у нас в стране. Вылавливают в... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T08:00

2021-04-04T08:00

2021-04-04T07:57

мошенничество

бизнес

медицина

общество

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Из-за пандемии в России процветает торговля пиявками. Раньше их частично завозили из Турции и Ирана, теперь активно разводят у нас в стране. Вылавливают в водоемах, выращивают в питомниках и по несколько раз перепродают, прежде чем сдать в медицинские учреждения. К владельцам необычного бизнеса присматриваются силовики. В марте стало известно об уголовном деле, фигурант которого словно сошел со страниц сказки "Буратино"."Нужен природный материал"Житель Ставрополья Александр Семикоз — кардиолог по образованию — развивал бизнес по выращиванию пиявок почти четверть века. Говорит, что изучал червей, завел питомник, наращивал объемы производства. Клиентов было немало: от больниц и поликлиник до санаториев РЖД, Минобороны и других ведомств — несколько десятков контрактов. На сайте госзакупок указано, что Семикоз участвовал в 40 тендерах на поставку "пиявки медицинской сертифицированной" — с "продольными оранжевыми полосками на спине, оливково-зеленым брюшком с черными полосками".В марте 2021-го бизнесмен стал фигурантом уголовного дела по статье 171 УК ("Незаконное предпринимательство"). По данным региональных СМИ, он пять лет поставлял в больницы и санатории "обычных болотных пиявок под видом медицинских". Скупал у жителей деревень, перепродавал в медучреждения и якобы обогатился более чем на 12,5 миллиона рублей. В МВД по Ставропольскому краю детали предполагаемой мошеннической схемы РИА Новости не раскрыли, сославшись на тайну следствия.Предприниматель обвинения отрицает. Особенно его возмущает выражение "болотная пиявка".Бизнесмен переживает, что его выставили чуть ли не Дуремаром, который ходит по болотам с сачком в поисках кровососов: "Я производитель пиявки, у меня питомник. Чтобы выйти на хорошие объемы, потратил больше десяти лет. Зачем мне ловить самому или закупать у жителей?"Правда, тут же оговаривается: для технологического процесса биофабрике все же нужен природный материал. По его словам, матка дает потомство всего один-два раза. Искусственно выведенные особи и вовсе бесплодны. Поэтому фермы закупают пиявок у населения — чтобы обновлять генофонд.Семикоз уверяет, что все документы у него в порядке: аккредитацию прошел, получил технические условия, сертификат. Правда, не уточняет, какая организация выдала разрешения. Сколько людей работает на ферме, какое количество особей выращивают ежегодно и на каком сырье — раскрывать тоже не хочет. Между тем это один из показателей безопасности.На биофабриках червей кормят кровью — ее заливают в специальные аппараты. Правда, не у всех владельцев сырье проверенное."У нас это кровь крупного рогатого скота, которая прошла через систему "Меркурий" для отслеживания ветеринарной безопасности, — поясняет Титова. — Мы уверены, что она не заражена. Но где берут ее частники — неизвестно".Биолог отмечает, что знает об "энтузиастах", которые выращивают небольшие партии пиявок на дому. При этом кормят их своей кровью."Исчезает пиявочка"По запросу "продажа пиявок" поисковики в интернете выдают десятки фирм. Большинство уверяют, что выводят их на фермах. На деле же, говорит Елена Титова, питомники иногда — лишь прикрытие.Поставки пиявок для медицины — целая индустрия. Ловят их в южных регионах России — в Ростовской области и Краснодарском крае, на Ставрополье. Скупщики берут червей у населения по 60-70 рублей за штуку, а продают уже по сто. К слову, сейчас спрос возрос из-за пандемии — раньше их привозили еще из Турции и Ирана, но в 2020-м импорт приостановился. Повлияла и засуха, накрывшая юг в прошлом году.Корреспондент РИА Новости пообщалась с одним из перекупщиков под видом ловца.— У вас какая? Мы покупаем только медицинскую пиявочку: чтобы красные полоски на спинке, оливковое брюшко.По его словам, объемов не хватает. Ловцы сдают всего по 80-100 штук.Он не выясняет, из какого водоема черви. За экологичность не беспокоится — пиявки водятся только в чистой среде."Из водоемов, где она живет, пить можно. А что касается инфекций, то она сама убивает болезнетворные бактерии. Если не справляется, погибает".Перекупщик не скрывает: приобретенных у населения червей он продает в том числе на биофабрики."Сами обеспечить весь рынок они не могут. Да и затратно: каждая матка дает всего 60 икринок в год, растут нитчатки (мальки) до нужных размеров еще полтора года, им постоянно нужно менять воду, — расписывает он технологические подробности. — Проще и выгоднее купить, а потом перепродать".Вегетарианцы вместо кровососовЭто не единственная сомнительная схема с "живыми лекарствами". По словам Титовой, многие фирмы приобретают пиявку, но не умеют ее содержать и бороться с болезнями. Поэтому ее обрабатывают специальными растворами, которые потом попадают в организм пациента вместе с секретом.Кроме того, есть пиявки, которые не приносят пользы. Пьют кровь, но целебный секрет не вырабатывают. Есть среди болотных червей и "вегетарианцы"— к человеку они даже не присасываются.Биологи уточняют: пиявки, выловленные в природных водоемах, агрессивнее культивируемых. Из-за бактерий могут возникнуть осложнения — вплоть до отека Квинке и сильнейших воспалений.Впрочем, Александр Семикоз полагает, что попал под следствие вовсе не из-за качества продукции. Возможная причина уголовного преследования, по его словам, — ошибка в документах. По статье о незаконном предпринимательстве ему грозит до пяти лет тюрьмы.

https://ria.ru/20210324/lekarstva-1602533618.html

https://ria.ru/20200601/1572159905.html

https://ria.ru/20181014/1530555366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, бизнес, медицина, общество