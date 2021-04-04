В Донбассе мирный житель подорвался на украинской мине, заявили в ЛНР
ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Житель самопровозглашенной Луганской народной республики подорвался на взрывном устройстве, сброшенном с беспилотного летательного аппарата украинскими силовиками, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Как ранее сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, после применения украинскими силовиками беспилотника со взрывным устройством 3 апреля в ДНР погиб ребенок, ранения получила женщина. Председатель Госдумы Вячеслав Володин после трагедии заявил о необходимости обсудить исключение Украины из Совета Европы.
"Вооруженные формирования Украины продолжают агрессивные действия в отношении мирного населения Луганской народной республики. Мы уже неоднократно отмечали факты использования киевскими силовиками в зоне карательной операции беспилотных аппаратов, оснащенных устройствами для сброса взрывных устройств", - сообщил представитель пресс-службы.
По данным Народной милиции ЛНР, на берегу реки Северский Донец в районе подконтрольного республике села Николаевка на неизвестном взрывном устройстве, сброшенном при помощи БПЛА военнослужащими 80-й бригады ВС Украины, подорвался мирный житель. Представитель пресс-службы уточнил, что мужчина с множественными осколочными ранениями доставлен в больницу.
"Сброшенные с украинских беспилотников взрывные устройства являются серьезной угрозой жизни мирного населения, проживающего в прифронтовых районах республики. Мы призываем международных наблюдателей и мировую общественность обратить пристальное внимание на террористические действия украинской стороны, демонстрирующие нарушение Женевской конвенции", - дополнил представитель пресс-службы оборонного ведомства.
Он уточнил, что с момента вступления в силу дополнительных мер по перемирию в Донбассе, ВС Украины шесть раз применяли беспилотные летательные аппараты ударного типа по территории республики, в результате чего двое сотрудников Народной милиции ЛНР получили ранения.