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В Донбассе мирный житель подорвался на украинской мине, заявили в ЛНР
В Донбассе мирный житель подорвался на украинской мине, заявили в ЛНР
Житель самопровозглашенной Луганской народной республики подорвался на взрывном устройстве, сброшенном с беспилотного летательного аппарата украинскими... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T15:42
2021-04-04T15:42
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
госдума рф
совет европы
вячеслав володин
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Житель самопровозглашенной Луганской народной республики подорвался на взрывном устройстве, сброшенном с беспилотного летательного аппарата украинскими силовиками, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.Как ранее сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, после применения украинскими силовиками беспилотника со взрывным устройством 3 апреля в ДНР погиб ребенок, ранения получила женщина. Председатель Госдумы Вячеслав Володин после трагедии заявил о необходимости обсудить исключение Украины из Совета Европы."Вооруженные формирования Украины продолжают агрессивные действия в отношении мирного населения Луганской народной республики. Мы уже неоднократно отмечали факты использования киевскими силовиками в зоне карательной операции беспилотных аппаратов, оснащенных устройствами для сброса взрывных устройств", - сообщил представитель пресс-службы.По данным Народной милиции ЛНР, на берегу реки Северский Донец в районе подконтрольного республике села Николаевка на неизвестном взрывном устройстве, сброшенном при помощи БПЛА военнослужащими 80-й бригады ВС Украины, подорвался мирный житель. Представитель пресс-службы уточнил, что мужчина с множественными осколочными ранениями доставлен в больницу."Сброшенные с украинских беспилотников взрывные устройства являются серьезной угрозой жизни мирного населения, проживающего в прифронтовых районах республики. Мы призываем международных наблюдателей и мировую общественность обратить пристальное внимание на террористические действия украинской стороны, демонстрирующие нарушение Женевской конвенции", - дополнил представитель пресс-службы оборонного ведомства.Он уточнил, что с момента вступления в силу дополнительных мер по перемирию в Донбассе, ВС Украины шесть раз применяли беспилотные летательные аппараты ударного типа по территории республики, в результате чего двое сотрудников Народной милиции ЛНР получили ранения.
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, госдума рф, совет европы, вячеслав володин, украина, в мире

В Донбассе мирный житель подорвался на украинской мине, заявили в ЛНР

15:42 04.04.2021
 
© РИА Новости / Олеся ПотаповаТактические военные учения в ЛНР
Тактические военные учения в ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Олеся Потапова
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ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Житель самопровозглашенной Луганской народной республики подорвался на взрывном устройстве, сброшенном с беспилотного летательного аппарата украинскими силовиками, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Как ранее сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, после применения украинскими силовиками беспилотника со взрывным устройством 3 апреля в ДНР погиб ребенок, ранения получила женщина. Председатель Госдумы Вячеслав Володин после трагедии заявил о необходимости обсудить исключение Украины из Совета Европы.
"Вооруженные формирования Украины продолжают агрессивные действия в отношении мирного населения Луганской народной республики. Мы уже неоднократно отмечали факты использования киевскими силовиками в зоне карательной операции беспилотных аппаратов, оснащенных устройствами для сброса взрывных устройств", - сообщил представитель пресс-службы.
По данным Народной милиции ЛНР, на берегу реки Северский Донец в районе подконтрольного республике села Николаевка на неизвестном взрывном устройстве, сброшенном при помощи БПЛА военнослужащими 80-й бригады ВС Украины, подорвался мирный житель. Представитель пресс-службы уточнил, что мужчина с множественными осколочными ранениями доставлен в больницу.
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"Сброшенные с украинских беспилотников взрывные устройства являются серьезной угрозой жизни мирного населения, проживающего в прифронтовых районах республики. Мы призываем международных наблюдателей и мировую общественность обратить пристальное внимание на террористические действия украинской стороны, демонстрирующие нарушение Женевской конвенции", - дополнил представитель пресс-службы оборонного ведомства.
Он уточнил, что с момента вступления в силу дополнительных мер по перемирию в Донбассе, ВС Украины шесть раз применяли беспилотные летательные аппараты ударного типа по территории республики, в результате чего двое сотрудников Народной милиции ЛНР получили ранения.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныГосдума РФСовет ЕвропыВячеслав ВолодинУкраинаВ мире
 
 
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