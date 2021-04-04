https://ria.ru/20210404/lnr-1604175962.html

В Донбассе мирный житель подорвался на украинской мине, заявили в ЛНР

В Донбассе мирный житель подорвался на украинской мине, заявили в ЛНР

Житель самопровозглашенной Луганской народной республики подорвался на взрывном устройстве, сброшенном с беспилотного летательного аппарата украинскими... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T15:42

2021-04-04T15:42

2021-04-04T15:42

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

госдума рф

совет европы

вячеслав володин

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Житель самопровозглашенной Луганской народной республики подорвался на взрывном устройстве, сброшенном с беспилотного летательного аппарата украинскими силовиками, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.Как ранее сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, после применения украинскими силовиками беспилотника со взрывным устройством 3 апреля в ДНР погиб ребенок, ранения получила женщина. Председатель Госдумы Вячеслав Володин после трагедии заявил о необходимости обсудить исключение Украины из Совета Европы."Вооруженные формирования Украины продолжают агрессивные действия в отношении мирного населения Луганской народной республики. Мы уже неоднократно отмечали факты использования киевскими силовиками в зоне карательной операции беспилотных аппаратов, оснащенных устройствами для сброса взрывных устройств", - сообщил представитель пресс-службы.По данным Народной милиции ЛНР, на берегу реки Северский Донец в районе подконтрольного республике села Николаевка на неизвестном взрывном устройстве, сброшенном при помощи БПЛА военнослужащими 80-й бригады ВС Украины, подорвался мирный житель. Представитель пресс-службы уточнил, что мужчина с множественными осколочными ранениями доставлен в больницу."Сброшенные с украинских беспилотников взрывные устройства являются серьезной угрозой жизни мирного населения, проживающего в прифронтовых районах республики. Мы призываем международных наблюдателей и мировую общественность обратить пристальное внимание на террористические действия украинской стороны, демонстрирующие нарушение Женевской конвенции", - дополнил представитель пресс-службы оборонного ведомства.Он уточнил, что с момента вступления в силу дополнительных мер по перемирию в Донбассе, ВС Украины шесть раз применяли беспилотные летательные аппараты ударного типа по территории республики, в результате чего двое сотрудников Народной милиции ЛНР получили ранения.

https://ria.ru/20210403/obstrel-1604078353.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, госдума рф, совет европы, вячеслав володин, украина, в мире