https://ria.ru/20210404/krasnoarmeytsy-1604209585.html
В Братиславе почтили память красноармейцев-освободителей
В Братиславе почтили память красноармейцев-освободителей
Руководители Словакии в воскресенье почтили память воинов Красной армии, погибших при освобождении Братиславы в апреле 1945 года. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T22:51
2021-04-04T22:51
2021-04-04T22:51
зузана чапутова
словакия
братислава
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154352/07/1543520739_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_7571c8d2e482b88e34d9959278df528c.jpg
ПРАГА, 4 апр – РИА Новости. Руководители Словакии в воскресенье почтили память воинов Красной армии, погибших при освобождении Братиславы в апреле 1945 года.Церемонии возложения венков лидерами республики транслировались сетевыми телеканалами.Президент республики Зузана Чапутова вместе с мэром Братиславы Матушем Валло возложили венки в центре словацкой столицы к памятнику Победы над нацизмом, на красном гранитном постаменте которого высечена надпись: "Красной армии-освободительнице благодарная Братислава". Президент написала в Facebook, что главную роль в освобождении города сыграли советские солдаты.Венок к памятнику Победы над нацизмом также возложил новый глава правительства республики Эдуард Хегер, утвержденный президентом на посту премьера в минувший четверг. По его словам, освобождение Братиславы фактически означало освобождение всей республики.В свою очередь, спикер словацкого парламента Борис Коллар вместе с послом России в Словакии Игорем Братчиковым возложили венки к памятнику воинам-освободителям на мемориале Славин в Братиславе. На территории этого комплекса похоронены 6845 красноармейцев.Церемонии возложения венков руководителями Словакии в этот раз были разнесены во времени и по разным местам столицы и проходили с участием минимального числа людей в связи с жесткими ограничительными мерами, действующими в республике в рамках режима чрезвычайной ситуации. У всех политических лидеров на лицах были респираторы, предписанные минздравом для обязательного ношения в общественных местах.
https://ria.ru/20210326/memorialy-1602902533.html
словакия
братислава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/154352/07/1543520739_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_49aaa2d3348e47798961ef5ea0fd3d87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зузана чапутова, словакия, братислава, в мире
ПРАГА, 4 апр – РИА Новости.
Руководители Словакии
в воскресенье почтили память воинов Красной армии, погибших при освобождении Братиславы
в апреле 1945 года.
Церемонии возложения венков лидерами республики транслировались сетевыми телеканалами.
Президент республики Зузана Чапутова
вместе с мэром Братиславы Матушем Валло возложили венки в центре словацкой столицы к памятнику Победы над нацизмом, на красном гранитном постаменте которого высечена надпись: "Красной армии-освободительнице благодарная Братислава". Президент написала в Facebook, что главную роль в освобождении города сыграли советские солдаты.
Венок к памятнику Победы над нацизмом также возложил новый глава правительства республики Эдуард Хегер, утвержденный президентом на посту премьера в минувший четверг. По его словам, освобождение Братиславы фактически означало освобождение всей республики.
В свою очередь, спикер словацкого парламента Борис Коллар вместе с послом России в Словакии Игорем Братчиковым возложили венки к памятнику воинам-освободителям на мемориале Славин в Братиславе. На территории этого комплекса похоронены 6845 красноармейцев.
Церемонии возложения венков руководителями Словакии в этот раз были разнесены во времени и по разным местам столицы и проходили с участием минимального числа людей в связи с жесткими ограничительными мерами, действующими в республике в рамках режима чрезвычайной ситуации. У всех политических лидеров на лицах были респираторы, предписанные минздравом для обязательного ношения в общественных местах.