Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210404/krasnoarmeytsy-1604209585.html
В Братиславе почтили память красноармейцев-освободителей
В Братиславе почтили память красноармейцев-освободителей
Руководители Словакии в воскресенье почтили память воинов Красной армии, погибших при освобождении Братиславы в апреле 1945 года. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T22:51
2021-04-04T22:51
зузана чапутова
словакия
братислава
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154352/07/1543520739_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_7571c8d2e482b88e34d9959278df528c.jpg
ПРАГА, 4 апр – РИА Новости. Руководители Словакии в воскресенье почтили память воинов Красной армии, погибших при освобождении Братиславы в апреле 1945 года.Церемонии возложения венков лидерами республики транслировались сетевыми телеканалами.Президент республики Зузана Чапутова вместе с мэром Братиславы Матушем Валло возложили венки в центре словацкой столицы к памятнику Победы над нацизмом, на красном гранитном постаменте которого высечена надпись: "Красной армии-освободительнице благодарная Братислава". Президент написала в Facebook, что главную роль в освобождении города сыграли советские солдаты.Венок к памятнику Победы над нацизмом также возложил новый глава правительства республики Эдуард Хегер, утвержденный президентом на посту премьера в минувший четверг. По его словам, освобождение Братиславы фактически означало освобождение всей республики.В свою очередь, спикер словацкого парламента Борис Коллар вместе с послом России в Словакии Игорем Братчиковым возложили венки к памятнику воинам-освободителям на мемориале Славин в Братиславе. На территории этого комплекса похоронены 6845 красноармейцев.Церемонии возложения венков руководителями Словакии в этот раз были разнесены во времени и по разным местам столицы и проходили с участием минимального числа людей в связи с жесткими ограничительными мерами, действующими в республике в рамках режима чрезвычайной ситуации. У всех политических лидеров на лицах были респираторы, предписанные минздравом для обязательного ношения в общественных местах.
https://ria.ru/20210326/memorialy-1602902533.html
словакия
братислава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154352/07/1543520739_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_49aaa2d3348e47798961ef5ea0fd3d87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зузана чапутова, словакия, братислава, в мире

В Братиславе почтили память красноармейцев-освободителей

22:51 04.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Смотров / Перейти в фотобанкБратислава
Братислава - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Александр Смотров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПРАГА, 4 апр – РИА Новости. Руководители Словакии в воскресенье почтили память воинов Красной армии, погибших при освобождении Братиславы в апреле 1945 года.
Церемонии возложения венков лидерами республики транслировались сетевыми телеканалами.
Президент республики Зузана Чапутова вместе с мэром Братиславы Матушем Валло возложили венки в центре словацкой столицы к памятнику Победы над нацизмом, на красном гранитном постаменте которого высечена надпись: "Красной армии-освободительнице благодарная Братислава". Президент написала в Facebook, что главную роль в освобождении города сыграли советские солдаты.
Венок к памятнику Победы над нацизмом также возложил новый глава правительства республики Эдуард Хегер, утвержденный президентом на посту премьера в минувший четверг. По его словам, освобождение Братиславы фактически означало освобождение всей республики.
В свою очередь, спикер словацкого парламента Борис Коллар вместе с послом России в Словакии Игорем Братчиковым возложили венки к памятнику воинам-освободителям на мемориале Славин в Братиславе. На территории этого комплекса похоронены 6845 красноармейцев.
Церемонии возложения венков руководителями Словакии в этот раз были разнесены во времени и по разным местам столицы и проходили с участием минимального числа людей в связи с жесткими ограничительными мерами, действующими в республике в рамках режима чрезвычайной ситуации. У всех политических лидеров на лицах были респираторы, предписанные минздравом для обязательного ношения в общественных местах.
Мемориал Невский пятачок - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 00:22
Минобороны запустило проект о мемориалах Великой Отечественной войны
 
Зузана ЧапутоваСловакияБратиславаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31АКРА предупредило о рисках оттока вкладов для ряда банков
04:20Россиянам рассказали о пользе негатива
04:16BI: Россия получила современный флот, способный противостоять НАТО
04:01СМИ: в Австралии восемь человек пострадали при взрыве на лодке
03:23СМИ: в России тестируют новый способ ограничения скорости
03:19Источник рассказал, когда завершатся испытания носителя "Посейдонов"
03:15Ученые РАН считают, что космонавты на МКС идеализируют астронавтов
03:12Врач рассказал, как отличить плохого доктора от хорошего
03:08Гинцбург: Евросоюз не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции
03:06Все хабаровские школы получили сообщения о минировании
03:03В МИД усомнились в надежности доллара из-за политики США
03:00В АТОР спрогнозировали, когда российские туристы смогут попасть в Европу
02:49Кураев прокомментировал решение патриарха Кирилла о его сане
02:38У берегов Сахалина нашли тело пропавшего водолаза
02:29В Гуантанамо закрыли один из самых засекреченных объектов
02:26Спикер Рады раскритиковал указ Зеленского о санкциях
02:17Химик заметил на латвийском ТВ формулу амфетамина в новости про вакцину
02:17Юрист назвал случаи, когда ваш банковский счет может быть заблокирован
02:08В Госдуме раскрыли планы по развитию антиалкогольной стратегии
02:03Близкие Заворотнюк рассказали о "второй жизни" актрисы
Лента новостейМолния