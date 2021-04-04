https://ria.ru/20210404/krasnoarmeytsy-1604209585.html

В Братиславе почтили память красноармейцев-освободителей

В Братиславе почтили память красноармейцев-освободителей

Руководители Словакии в воскресенье почтили память воинов Красной армии, погибших при освобождении Братиславы в апреле 1945 года. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T22:51

2021-04-04T22:51

2021-04-04T22:51

зузана чапутова

словакия

братислава

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ПРАГА, 4 апр – РИА Новости. Руководители Словакии в воскресенье почтили память воинов Красной армии, погибших при освобождении Братиславы в апреле 1945 года.Церемонии возложения венков лидерами республики транслировались сетевыми телеканалами.Президент республики Зузана Чапутова вместе с мэром Братиславы Матушем Валло возложили венки в центре словацкой столицы к памятнику Победы над нацизмом, на красном гранитном постаменте которого высечена надпись: "Красной армии-освободительнице благодарная Братислава". Президент написала в Facebook, что главную роль в освобождении города сыграли советские солдаты.Венок к памятнику Победы над нацизмом также возложил новый глава правительства республики Эдуард Хегер, утвержденный президентом на посту премьера в минувший четверг. По его словам, освобождение Братиславы фактически означало освобождение всей республики.В свою очередь, спикер словацкого парламента Борис Коллар вместе с послом России в Словакии Игорем Братчиковым возложили венки к памятнику воинам-освободителям на мемориале Славин в Братиславе. На территории этого комплекса похоронены 6845 красноармейцев.Церемонии возложения венков руководителями Словакии в этот раз были разнесены во времени и по разным местам столицы и проходили с участием минимального числа людей в связи с жесткими ограничительными мерами, действующими в республике в рамках режима чрезвычайной ситуации. У всех политических лидеров на лицах были респираторы, предписанные минздравом для обязательного ношения в общественных местах.

https://ria.ru/20210326/memorialy-1602902533.html

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зузана чапутова, словакия, братислава, в мире