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В США идет четвертая волна коронавируса, заявил эпидемиолог
В США идет четвертая волна коронавируса, заявил эпидемиолог
США столкнулись с четвертой волной коронавируса, считает профессор Университета Миннесоты, эпидемиолог Майкл Остерхолм. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T19:58
2021-04-04T19:58
2021-04-04T20:05
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. США столкнулись с четвертой волной коронавируса, считает профессор Университета Миннесоты, эпидемиолог Майкл Остерхолм.Ранее глава Центра по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила об ощущении "неминуемой гибели" на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране и рассказала о возможности четвертой волны пандемии.В интервью телеканалу Fox News Остерхолм согласился, что в США идет четвертая волна COVID-19. "Я считаю, что да", - заявил он."Я считаю, что в некотором смысле мы находимся почти в новой пандемии. Единственная хорошая новость заключается в том, что нынешние вакцины эффективны против конкретного ("британского" - ред.) варианта B.1.1.7", - подчеркнул эпидемиолог.По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует информацию федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США выявлено более 30,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 554 тысяч человек.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. США
столкнулись с четвертой волной коронавируса
, считает профессор Университета Миннесоты, эпидемиолог Майкл Остерхолм.
Ранее глава Центра по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила об ощущении "неминуемой гибели" на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране и рассказала о возможности четвертой волны пандемии.
В интервью телеканалу Fox News
Остерхолм согласился, что в США идет четвертая волна COVID-19. "Я считаю, что да", - заявил он.
"Я считаю, что в некотором смысле мы находимся почти в новой пандемии. Единственная хорошая новость заключается в том, что нынешние вакцины эффективны против конкретного ("британского" - ред.) варианта B.1.1.7", - подчеркнул эпидемиолог.
По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует информацию федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США выявлено более 30,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 554 тысяч человек.