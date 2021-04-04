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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210404/koronavirus-1604198363.html
В США идет четвертая волна коронавируса, заявил эпидемиолог
В США идет четвертая волна коронавируса, заявил эпидемиолог
США столкнулись с четвертой волной коронавируса, считает профессор Университета Миннесоты, эпидемиолог Майкл Остерхолм. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T19:58
2021-04-04T20:05
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
сша
в мире
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. США столкнулись с четвертой волной коронавируса, считает профессор Университета Миннесоты, эпидемиолог Майкл Остерхолм.Ранее глава Центра по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила об ощущении "неминуемой гибели" на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране и рассказала о возможности четвертой волны пандемии.В интервью телеканалу Fox News Остерхолм согласился, что в США идет четвертая волна COVID-19. "Я считаю, что да", - заявил он."Я считаю, что в некотором смысле мы находимся почти в новой пандемии. Единственная хорошая новость заключается в том, что нынешние вакцины эффективны против конкретного ("британского" - ред.) варианта B.1.1.7", - подчеркнул эпидемиолог.По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует информацию федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США выявлено более 30,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 554 тысяч человек.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире

В США идет четвертая волна коронавируса, заявил эпидемиолог

19:58 04.04.2021 (обновлено: 20:05 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке
Медицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. США столкнулись с четвертой волной коронавируса, считает профессор Университета Миннесоты, эпидемиолог Майкл Остерхолм.
Ранее глава Центра по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила об ощущении "неминуемой гибели" на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране и рассказала о возможности четвертой волны пандемии.
Священник молится вместе с пациентом в отделении для больных COVID-19 в медицинском центре в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 15:48
"Чувство неминуемой гибели". В США предупредили о четвертой волне COVID
В интервью телеканалу Fox News Остерхолм согласился, что в США идет четвертая волна COVID-19. "Я считаю, что да", - заявил он.
"Я считаю, что в некотором смысле мы находимся почти в новой пандемии. Единственная хорошая новость заключается в том, что нынешние вакцины эффективны против конкретного ("британского" - ред.) варианта B.1.1.7", - подчеркнул эпидемиолог.
По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует информацию федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США выявлено более 30,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 554 тысяч человек.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСШАВ мире
 
 
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