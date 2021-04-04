https://ria.ru/20210404/koronavirus-1604198363.html

В США идет четвертая волна коронавируса, заявил эпидемиолог

В США идет четвертая волна коронавируса, заявил эпидемиолог

США столкнулись с четвертой волной коронавируса, считает профессор Университета Миннесоты, эпидемиолог Майкл Остерхолм. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T19:58

2021-04-04T19:58

2021-04-04T20:05

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коронавирус covid-19

коронавирусы

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. США столкнулись с четвертой волной коронавируса, считает профессор Университета Миннесоты, эпидемиолог Майкл Остерхолм.Ранее глава Центра по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила об ощущении "неминуемой гибели" на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране и рассказала о возможности четвертой волны пандемии.В интервью телеканалу Fox News Остерхолм согласился, что в США идет четвертая волна COVID-19. "Я считаю, что да", - заявил он."Я считаю, что в некотором смысле мы находимся почти в новой пандемии. Единственная хорошая новость заключается в том, что нынешние вакцины эффективны против конкретного ("британского" - ред.) варианта B.1.1.7", - подчеркнул эпидемиолог.По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует информацию федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США выявлено более 30,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 554 тысяч человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/kovid-1603473844.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире