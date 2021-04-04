https://ria.ru/20210404/koronavirus-1604152896.html

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1901, Санкт-Петербурге - 711, Подмосковье - 598, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T11:07

2021-04-04T11:07

2021-04-04T11:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1901, Санкт-Петербурге - 711, Подмосковье - 598, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва - 1901, 2 Санкт-Петербург - 711, 3 Московская область - 598", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области - по 3, Туве - 2, Магаданской области - 1.

https://ria.ru/20210403/test-1604129037.html

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество