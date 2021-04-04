https://ria.ru/20210404/koronavirus-1604152896.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1901, Санкт-Петербурге - 711, Подмосковье - 598, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T11:07
2021-04-04T11:07
2021-04-04T11:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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магаданская область
общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1901, Санкт-Петербурге - 711, Подмосковье - 598, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва - 1901, 2 Санкт-Петербург - 711, 3 Московская область - 598", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области - по 3, Туве - 2, Магаданской области - 1.
https://ria.ru/20210403/test-1604129037.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество