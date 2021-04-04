https://ria.ru/20210404/kladbische-1604162114.html
Неизвестные вскрыли колумбарий на Ваганьковском кладбище в Москве
Неизвестные вскрыли колумбарий на Ваганьковском кладбище в Москве
Полиция Москвы выясняет, кто и как совершил осквернение кладбища в центре Москвы, где были повреждены колумбарий и административное здание, сообщили РИА Новости РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T12:42
2021-04-04T12:42
2021-04-04T13:54
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Полиция Москвы выясняет, кто и как совершил осквернение кладбища в центре Москвы, где были повреждены колумбарий и административное здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств повреждения колумбария на одном из кладбищ в центральной части Москвы и административного здания", — сказал собеседник агентства.Как пояснил источник РИА Новости в правоохранительных органах, сообщение об инциденте на Ваганьковском кладбище поступило в субботу в 10:00 мск. Были вскрыты несколько урн с прахом, а также три кабинета в административном здании кладбища.Уточняется, что ущерб и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20201001/vandalizm-1578042739.html
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москва, происшествия
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Полиция Москвы
выясняет, кто и как совершил осквернение кладбища в центре Москвы, где были повреждены колумбарий и административное здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств повреждения колумбария на одном из кладбищ в центральной части Москвы и административного здания", — сказал собеседник агентства.
Как пояснил источник РИА Новости в правоохранительных органах, сообщение об инциденте на Ваганьковском кладбище поступило в субботу в 10:00 мск. Были вскрыты несколько урн с прахом, а также три кабинета в административном здании кладбища.
Уточняется, что ущерб и обстоятельства произошедшего устанавливаются.