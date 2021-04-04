https://ria.ru/20210404/kapitoliy-1604139046.html

СМИ: сбивший полицейских у Капитолия страдал от галлюцинаций и паранойи

СМИ: сбивший полицейских у Капитолия страдал от галлюцинаций и паранойи

Мужчина, в пятницу сбивший на автомобиле полицейских у Капитолия, страдал от галлюцинаций, паранойи и суицидальных мыслей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T03:32

2021-04-04T03:32

2021-04-04T03:32

инцидент у кпп капитолия

капитолий

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мужчина, в пятницу сбивший на автомобиле полицейских у Капитолия, страдал от галлюцинаций, паранойи и суицидальных мыслей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник.Согласно источнику, следователи, работая над выявлением мотивов атаки, все больше внимания уделяют психическому здоровью виновника инцидента. Они побеседовали с семьей мужчины, родственники сообщили, что у мужчины появлялись бредовые мысли.В пятницу полиция Капитолия сообщила, что водитель автомобиля врезался в двух офицеров на КПП у здания конгресса США, их отвезли в больницу. По данным полиции, затем этот человек вышел из машины с ножом и не подчинился указаниям полиции. Телеканал MSNBC сообщил, что как минимум в одного человека стреляли, а полиция сказала лишь, что подозреваемый мертв. Также от травм скончался один из пострадавших полицейских.

https://radiosputnik.ria.ru/20210403/ssha-1604069858.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент у кпп капитолия, капитолий, сша, в мире