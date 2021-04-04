https://ria.ru/20210404/iordaniya-1604182388.html
Глава МИД Иордании назвал причину задержания брата короля
Глава МИД Иордании назвал причину задержания брата короля
Глава МИД Иордании Айман Сафади в воскресенье впервые официально прокомментировал задержание ряда экс-чиновников королевства, заявив, что они вместе с... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T16:51
2021-04-04T16:51
2021-04-04T16:51
мид иордании
абдалла ii
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АММАН, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД Иордании Айман Сафади в воскресенье впервые официально прокомментировал задержание ряда экс-чиновников королевства, заявив, что они вместе с экс-принцем Хамзой ибн аль-Хусейном расшатывали безопасность в стране.В субботу агентство Petra сообщило, что силы безопасности задержали экс-главу канцелярии короля Иордании Басема Авадаллу, также занимавшего министерские посты, бывшего спецпосланника короля в Саудовской Аравии аш-Шарифа ибн Зейда и несколько других чиновников. При этом агентство опровергло со ссылкой на информированный источник сообщения о том, что среди задержанных есть принц Хамза ибн Хусейн. Вооруженные силы Иордании заявили после этого, что от сводного брата короля Иордании Хамзы аль-Хусейна потребовали прекратить действия, угрожающие безопасности королевства, но не объяснили детали произошедшего.После этого Хамза ибн аль-Хусейн заявил, что он помещен под домашний арест без возможности выйти на связь и лишен охраны, при этом его самого не обвиняют в чем-либо."Расследование установило связь между Авадаллой и так называемой "оппозицией за рубежом", - заявил Сафади на пресс-конференции. Принц Хамза в свою очередь общался с Авадаллой, пояснил министр.По его словам, ВС Иордании совместно с разведкой и другими силовиками в течение длительного времени интенсивно следили за действиями экс-принца и задержанных, так как их активность "имела целью подрыв безопасности и стабильности королевства"."Установлен полный контроль над ситуацией, иорданское государство подавило эти действия в зародыше", - заявил Сафади.По словам министра, никто из руководителей ВС страны не был задержан.Отвечая на вопрос РИА Новости о поддержке иностранных государств в операции против задержанных, министр отметил, что операцию провели исключительно иорданские силовики.Король Абдалла II лишил Хамзу статуса наследного принца в 2004 году в пользу своего сына Хусейна, которому сейчас 26 лет.
https://ria.ru/20210404/iordaniya-1604136547.html
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мид иордании, абдалла ii, саудовская аравия, иордания, в мире
АММАН, 4 апр - РИА Новости.
Глава МИД Иордании
Айман Сафади в воскресенье впервые официально прокомментировал задержание ряда экс-чиновников королевства, заявив, что они вместе с экс-принцем Хамзой ибн аль-Хусейном расшатывали безопасность в стране.
В субботу агентство Petra сообщило, что силы безопасности задержали экс-главу канцелярии короля Иордании Басема Авадаллу, также занимавшего министерские посты, бывшего спецпосланника короля в Саудовской Аравии
аш-Шарифа ибн Зейда и несколько других чиновников. При этом агентство опровергло со ссылкой на информированный источник сообщения о том, что среди задержанных есть принц Хамза ибн Хусейн. Вооруженные силы Иордании
заявили после этого, что от сводного брата короля Иордании Хамзы аль-Хусейна потребовали прекратить действия, угрожающие безопасности королевства, но не объяснили детали произошедшего.
После этого Хамза ибн аль-Хусейн заявил, что он помещен под домашний арест без возможности выйти на связь и лишен охраны, при этом его самого не обвиняют в чем-либо.
"Расследование установило связь между Авадаллой и так называемой "оппозицией за рубежом", - заявил Сафади на пресс-конференции. Принц Хамза в свою очередь общался с Авадаллой, пояснил министр.
По его словам, ВС Иордании совместно с разведкой и другими силовиками в течение длительного времени интенсивно следили за действиями экс-принца и задержанных, так как их активность "имела целью подрыв безопасности и стабильности королевства".
"Установлен полный контроль над ситуацией, иорданское государство подавило эти действия в зародыше", - заявил Сафади.
По словам министра, никто из руководителей ВС страны не был задержан.
Отвечая на вопрос РИА Новости о поддержке иностранных государств в операции против задержанных, министр отметил, что операцию провели исключительно иорданские силовики.
Король Абдалла II
лишил Хамзу статуса наследного принца в 2004 году в пользу своего сына Хусейна, которому сейчас 26 лет.