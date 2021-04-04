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Иордания начала вакцинацию от коронавируса "Спутником V"
Иордания начала вакцинацию от коронавируса "Спутником V"
Минздрав Иордании сообщил в воскресенье о начале вакцинации от коронавируса российской вакциной "Спутник V". РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T12:13
2021-04-04T12:13
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
иордания
в мире
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КАИР, 4 апр – РИА Новости. Минздрав Иордании сообщил в воскресенье о начале вакцинации от коронавируса российской вакциной "Спутник V"."Министерство начало выдачу российской вакцины "Спутник V" гражданам, записавшимся через специальный сайт", - заявил радиостанции Hala директор программы национальной вакцинации минздрава Иордании Камель Абу Силь.По его словам, вакцину смогут теперь получить все граждане старше 45 лет.В воскресенье ожидается прибытие новых партий вакцины Pfizer, в понедельник - китайской вакцины, сообщил чиновник.С начала пандемии в Иордании выявлены более 626 тысяч случаев заражения COVID-19, более 7100 инфицированных скончались.Кампания по массовой вакцинации стартовала в королевстве 13 января. К использованию была одобрена вакцина от коронавируса, разработанная китайской компанией Sinopharm, и вакцина Pfizer/BioNTech. В марте 2021 года регулятор Иордании разрешил экстренное применение российской "Спутник V".
https://ria.ru/20210404/vaktsina-1604157125.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, иордания, в мире

Иордания начала вакцинацию от коронавируса "Спутником V"

12:13 04.04.2021
 
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© РИА Новости / Магда Гибелли
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КАИР, 4 апр – РИА Новости. Минздрав Иордании сообщил в воскресенье о начале вакцинации от коронавируса российской вакциной "Спутник V".
"Министерство начало выдачу российской вакцины "Спутник V" гражданам, записавшимся через специальный сайт", - заявил радиостанции Hala директор программы национальной вакцинации минздрава Иордании Камель Абу Силь.
Новая партия вакцины Sputnik V прибыла в Венесуэлу - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
Вчера, 11:49Распространение коронавируса
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По его словам, вакцину смогут теперь получить все граждане старше 45 лет.
В воскресенье ожидается прибытие новых партий вакцины Pfizer, в понедельник - китайской вакцины, сообщил чиновник.
С начала пандемии в Иордании выявлены более 626 тысяч случаев заражения COVID-19, более 7100 инфицированных скончались.
Кампания по массовой вакцинации стартовала в королевстве 13 января. К использованию была одобрена вакцина от коронавируса, разработанная китайской компанией Sinopharm, и вакцина Pfizer/BioNTech. В марте 2021 года регулятор Иордании разрешил экстренное применение российской "Спутник V".
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19ИорданияВ мире
 
 
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