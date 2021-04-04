https://ria.ru/20210404/iordaniya-1604136547.html
Брат короля Иордании заявил, что он под домашним арестом и лишен охраны
Брат короля Иордании заявил, что он под домашним арестом и лишен охраны
Сводный брат короля Иордании Хамза ибн аль-Хусейн заявил в ночь на воскресенье на фоне сообщений о задержании ряда бывших высокопоставленных чиновников, что он... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T01:36
2021-04-04T01:36
2021-04-04T01:51
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КАИР, 4 апр – РИА Новости. Сводный брат короля Иордании Хамза ибн аль-Хусейн заявил в ночь на воскресенье на фоне сообщений о задержании ряда бывших высокопоставленных чиновников, что он помещен под домашний арест без возможности выйти на связь и лишен охраны.По словам брата короля, несколько его знакомых задержаны, а сам он лишен охраны. Имена задержанных аль-Хусейн не назвал. Как отметил брат короля, ему не вменяется критика властей, однако вынесено "предупреждение". По словам принца, ему отключили все средства связи, а видео он передал по спутниковому интернету, последнему доступному каналу связи.При этом аль-Хусейн заявил в видео, что не не несет ответственности за "доминирующие в последние 15-20 лет в Иордании коррупцию и отсутствие компетенции в правящих структурах". Значительную часть шестиминутного видео принц посвятил критике властей и ситуации в королевстве.Ранее агентство Petra сообщило, что силы безопасности страны задержали экс-главу канцелярии короля Иордании Басема Авадаллу, также занимавшего министерские посты, бывшего спецпосланника короля в Саудовской Аравии аш-Шарифа ибн Зейда и несколько других чиновников. При этом агентство опровергло со ссылкой на информированный источник сообщения о том, что среди задержанных принц Хамза ибн Хусейн. В то же время вооруженные силы Иордании потребовали от него прекратить действия, угрожающие безопасности королевства, но не объяснили детали произошедшего.Король Абдалла II лишил Хамзу статуса наследного принца в 2004 году в пользу своего сына Хусейна, которому сейчас 26 лет.
https://ria.ru/20200711/1574214192.html
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иордания, в мире
КАИР, 4 апр – РИА Новости.
Сводный брат короля Иордании
Хамза ибн аль-Хусейн заявил в ночь на воскресенье на фоне сообщений о задержании ряда бывших высокопоставленных чиновников, что он помещен под домашний арест без возможности выйти на связь и лишен охраны.
"Сегодня утром глава службы безопасности сообщил мне, что мне запрещено покидать дом и выходить на улицу, общаться с людьми и использовать интернет из-за наличия критики действий правительства или короля на встречах, на которых я присутствовал, или в (сообщениях – ред.) в социальных сетях об этих встречах", - заявил принц, говоря по-английски, в видео, которое публикуют британские и арабские СМИ. Сейчас он находится дома с женой и детьми.
По словам брата короля, несколько его знакомых задержаны, а сам он лишен охраны. Имена задержанных аль-Хусейн не назвал.
Как отметил брат короля, ему не вменяется критика властей, однако вынесено "предупреждение". По словам принца, ему отключили все средства связи, а видео он передал по спутниковому интернету, последнему доступному каналу связи.
При этом аль-Хусейн заявил в видео, что не не несет ответственности за "доминирующие в последние 15-20 лет в Иордании коррупцию и отсутствие компетенции в правящих структурах". Значительную часть шестиминутного видео принц посвятил критике властей и ситуации в королевстве.
"Я не являюсь участником заговора, или вредоносной организации, или поддерживаемой из-за рубежа группы, как обычно здесь клеймят тех, кто высказывается против властей", - добавил он.
Ранее агентство Petra сообщило, что силы безопасности страны задержали экс-главу канцелярии короля Иордании Басема Авадаллу, также занимавшего министерские посты, бывшего спецпосланника короля в Саудовской Аравии
аш-Шарифа ибн Зейда и несколько других чиновников.
При этом агентство опровергло со ссылкой на информированный источник сообщения о том, что среди задержанных принц Хамза ибн Хусейн. В то же время вооруженные силы Иордании потребовали от него прекратить действия, угрожающие безопасности королевства, но не объяснили детали произошедшего.
Король Абдалла II
лишил Хамзу статуса наследного принца в 2004 году в пользу своего сына Хусейна, которому сейчас 26 лет.