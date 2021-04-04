https://ria.ru/20210404/iordaniya-1604136547.html

Брат короля Иордании заявил, что он под домашним арестом и лишен охраны

Брат короля Иордании заявил, что он под домашним арестом и лишен охраны

Сводный брат короля Иордании Хамза ибн аль-Хусейн заявил в ночь на воскресенье на фоне сообщений о задержании ряда бывших высокопоставленных чиновников, что он... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T01:36

2021-04-04T01:36

2021-04-04T01:51

иордания

в мире

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КАИР, 4 апр – РИА Новости. Сводный брат короля Иордании Хамза ибн аль-Хусейн заявил в ночь на воскресенье на фоне сообщений о задержании ряда бывших высокопоставленных чиновников, что он помещен под домашний арест без возможности выйти на связь и лишен охраны.По словам брата короля, несколько его знакомых задержаны, а сам он лишен охраны. Имена задержанных аль-Хусейн не назвал. Как отметил брат короля, ему не вменяется критика властей, однако вынесено "предупреждение". По словам принца, ему отключили все средства связи, а видео он передал по спутниковому интернету, последнему доступному каналу связи.При этом аль-Хусейн заявил в видео, что не не несет ответственности за "доминирующие в последние 15-20 лет в Иордании коррупцию и отсутствие компетенции в правящих структурах". Значительную часть шестиминутного видео принц посвятил критике властей и ситуации в королевстве.Ранее агентство Petra сообщило, что силы безопасности страны задержали экс-главу канцелярии короля Иордании Басема Авадаллу, также занимавшего министерские посты, бывшего спецпосланника короля в Саудовской Аравии аш-Шарифа ибн Зейда и несколько других чиновников. При этом агентство опровергло со ссылкой на информированный источник сообщения о том, что среди задержанных принц Хамза ибн Хусейн. В то же время вооруженные силы Иордании потребовали от него прекратить действия, угрожающие безопасности королевства, но не объяснили детали произошедшего.Король Абдалла II лишил Хамзу статуса наследного принца в 2004 году в пользу своего сына Хусейна, которому сейчас 26 лет.

https://ria.ru/20200711/1574214192.html

https://ria.ru/20200911/vzryv-1577068075.html

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