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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210404/golikova-1604174292.html
Голикова: все больше россиян хотят вакцинироваться от коронавируса
Голикова: все больше россиян хотят вакцинироваться от коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание на резкий рост числа россиян, которые хотят привиться от коронавируса. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T15:24
2021-04-04T15:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание на резкий рост числа россиян, которые хотят привиться от коронавируса.В эфире телеканала "Россия 1" она добавила, что перед весенне-летним сезоном необходимо пройти вакцинацию — чтобы "поберечь себя и своих близких".Голикова отметила, что уже сделала прививку. По ее словам, это было не больно и не страшно.Накануне РБК опубликовал исследование, основанное на данных региональных оперштабов. В нем сообщалось, что с начала марта количество привившихся россиян выросло почти в полтора раза. Почти месяц назад количество жителей России, получивших хотя бы одну дозу вакцины, составляло 4,72 миллиона человек (3,22% от населения страны), указывается в статье. В апреле их число увеличилось до 6,93 миллиона (4,74%).Многие российские министры и чиновники заявляли о том, что прошли вакцинацию, и призывали россиян последовать их примеру. Процедуру прошел и глава государства Владимир Путин: почти две недели назад он получил первую дозу одной из российских вакцин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, после прививки у президента не было никаких побочных симптомов.Массовая вакцинация в России началась с января. В стране зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Вторую — "ЭпиВакКорона" — создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на базе пептидных антигенов. Третьим препаратом для профилактики COVID-19 стал цельновирионный "КовиВак" от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова: все больше россиян хотят вакцинироваться от коронавируса

15:24 04.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание на резкий рост числа россиян, которые хотят привиться от коронавируса.
В эфире телеканала "Россия 1" она добавила, что перед весенне-летним сезоном необходимо пройти вакцинацию — чтобы "поберечь себя и своих близких".
Голикова отметила, что уже сделала прививку. По ее словам, это было не больно и не страшно.
Накануне РБК опубликовал исследование, основанное на данных региональных оперштабов. В нем сообщалось, что с начала марта количество привившихся россиян выросло почти в полтора раза. Почти месяц назад количество жителей России, получивших хотя бы одну дозу вакцины, составляло 4,72 миллиона человек (3,22% от населения страны), указывается в статье. В апреле их число увеличилось до 6,93 миллиона (4,74%).
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Многие российские министры и чиновники заявляли о том, что прошли вакцинацию, и призывали россиян последовать их примеру. Процедуру прошел и глава государства Владимир Путин: почти две недели назад он получил первую дозу одной из российских вакцин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, после прививки у президента не было никаких побочных симптомов.
Массовая вакцинация в России началась с января. В стране зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Вторую — "ЭпиВакКорона" — создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на базе пептидных антигенов. Третьим препаратом для профилактики COVID-19 стал цельновирионный "КовиВак" от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
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