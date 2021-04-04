https://ria.ru/20210404/golikova-1604174292.html

Голикова: все больше россиян хотят вакцинироваться от коронавируса

Голикова: все больше россиян хотят вакцинироваться от коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание на резкий рост числа россиян, которые хотят привиться от коронавируса. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T15:24

2021-04-04T15:24

2021-04-04T15:24

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание на резкий рост числа россиян, которые хотят привиться от коронавируса.В эфире телеканала "Россия 1" она добавила, что перед весенне-летним сезоном необходимо пройти вакцинацию — чтобы "поберечь себя и своих близких".Голикова отметила, что уже сделала прививку. По ее словам, это было не больно и не страшно.Накануне РБК опубликовал исследование, основанное на данных региональных оперштабов. В нем сообщалось, что с начала марта количество привившихся россиян выросло почти в полтора раза. Почти месяц назад количество жителей России, получивших хотя бы одну дозу вакцины, составляло 4,72 миллиона человек (3,22% от населения страны), указывается в статье. В апреле их число увеличилось до 6,93 миллиона (4,74%).Многие российские министры и чиновники заявляли о том, что прошли вакцинацию, и призывали россиян последовать их примеру. Процедуру прошел и глава государства Владимир Путин: почти две недели назад он получил первую дозу одной из российских вакцин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, после прививки у президента не было никаких побочных симптомов.Массовая вакцинация в России началась с января. В стране зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Вторую — "ЭпиВакКорона" — создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на базе пептидных антигенов. Третьим препаратом для профилактики COVID-19 стал цельновирионный "КовиВак" от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

https://ria.ru/20210404/lite-1604168713.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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