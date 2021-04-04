https://ria.ru/20210404/geologi-1604159927.html

Мишустин отметил лидерство России в добыче полезных ископаемых

Мишустин отметил лидерство России в добыче полезных ископаемых

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников геологической отрасли с профессиональным праздником, отметив, что благодаря им РФ является одним из... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T12:17

2021-04-04T12:17

2021-04-04T12:17

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599732524_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_9055edf9ab9d7ebf8b3689c5eafb48db.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников геологической отрасли с профессиональным праздником, отметив, что благодаря им РФ является одним из лидеров по добыче полезных ископаемых в мире, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина."Этот профессиональный праздник мы отмечаем в знак глубокого уважения к людям, которые посвятили свою жизнь изучению и освоению земных недр. Благодаря геологам и геофизикам, буровикам и проходчикам шахт, инженерам, техникам и учёным Россия является одним из лидеров по добыче полезных ископаемых в мире. Это – результат вашего огромного труда", - говорится в телеграмме.Мишустин отметил, что отрасль динамично развивается, решает масштабные задачи, направленные на внедрение высоких технологий в геологоразведку, снижение негативного влияния освоения недр на окружающую среду, достижение оптимального баланса прироста и погашения запасов полезных ископаемых."Геологическая отрасль имеет особое, стратегически важное значение для нашей страны. Она обеспечивает минерально-сырьевую, энергетическую и экономическую безопасность, реализацию геополитических интересов нашего государства, в том числе в Мировом океане, Арктике, Антарктике и на континентальном шельфе", - подчеркнул премьер-министр.Также Мишустин поблагодарил работников и ветеранов геологической отрасли и пожелал удачи, здоровья и благополучия."Ваш труд требует большого напряжения и самоотверженности. Поэтому профессию геолога выбирают люди особой закалки, обладающие глубокими знаниями, выдержкой, ответственностью, целеустремлённостью. Уверен, что эти качества помогут вам в достижении новых успехов", - добавил председатель правительства.

https://ria.ru/20210404/geologi-1604017666.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, общество