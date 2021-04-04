https://ria.ru/20210404/geologi-1604159927.html
Мишустин отметил лидерство России в добыче полезных ископаемых
Мишустин отметил лидерство России в добыче полезных ископаемых
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников геологической отрасли с профессиональным праздником, отметив, что благодаря им РФ является одним из... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T12:17
2021-04-04T12:17
2021-04-04T12:17
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников геологической отрасли с профессиональным праздником, отметив, что благодаря им РФ является одним из лидеров по добыче полезных ископаемых в мире, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина."Этот профессиональный праздник мы отмечаем в знак глубокого уважения к людям, которые посвятили свою жизнь изучению и освоению земных недр. Благодаря геологам и геофизикам, буровикам и проходчикам шахт, инженерам, техникам и учёным Россия является одним из лидеров по добыче полезных ископаемых в мире. Это – результат вашего огромного труда", - говорится в телеграмме.Мишустин отметил, что отрасль динамично развивается, решает масштабные задачи, направленные на внедрение высоких технологий в геологоразведку, снижение негативного влияния освоения недр на окружающую среду, достижение оптимального баланса прироста и погашения запасов полезных ископаемых."Геологическая отрасль имеет особое, стратегически важное значение для нашей страны. Она обеспечивает минерально-сырьевую, энергетическую и экономическую безопасность, реализацию геополитических интересов нашего государства, в том числе в Мировом океане, Арктике, Антарктике и на континентальном шельфе", - подчеркнул премьер-министр.Также Мишустин поблагодарил работников и ветеранов геологической отрасли и пожелал удачи, здоровья и благополучия."Ваш труд требует большого напряжения и самоотверженности. Поэтому профессию геолога выбирают люди особой закалки, обладающие глубокими знаниями, выдержкой, ответственностью, целеустремлённостью. Уверен, что эти качества помогут вам в достижении новых успехов", - добавил председатель правительства.
https://ria.ru/20210404/geologi-1604017666.html
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михаил мишустин, общество
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
поздравил работников геологической отрасли с профессиональным праздником, отметив, что благодаря им РФ является одним из лидеров по добыче полезных ископаемых в мире, соответствующая телеграмма опубликована на сайте
кабмина.
"Этот профессиональный праздник мы отмечаем в знак глубокого уважения к людям, которые посвятили свою жизнь изучению и освоению земных недр. Благодаря геологам и геофизикам, буровикам и проходчикам шахт, инженерам, техникам и учёным Россия является одним из лидеров по добыче полезных ископаемых в мире. Это – результат вашего огромного труда", - говорится в телеграмме.
Мишустин отметил, что отрасль динамично развивается, решает масштабные задачи, направленные на внедрение высоких технологий в геологоразведку, снижение негативного влияния освоения недр на окружающую среду, достижение оптимального баланса прироста и погашения запасов полезных ископаемых.
"Геологическая отрасль имеет особое, стратегически важное значение для нашей страны. Она обеспечивает минерально-сырьевую, энергетическую и экономическую безопасность, реализацию геополитических интересов нашего государства, в том числе в Мировом океане, Арктике, Антарктике и на континентальном шельфе", - подчеркнул премьер-министр.
Также Мишустин поблагодарил работников и ветеранов геологической отрасли и пожелал удачи, здоровья и благополучия.
"Ваш труд требует большого напряжения и самоотверженности. Поэтому профессию геолога выбирают люди особой закалки, обладающие глубокими знаниями, выдержкой, ответственностью, целеустремлённостью. Уверен, что эти качества помогут вам в достижении новых успехов", - добавил председатель правительства.