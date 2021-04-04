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Путин поздравил геологов с профессиональным праздником
Путин поздравил геологов с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил геологов с профессиональным праздником, отметив, что благодаря самоотверженному труду их предшественников за минувшие... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T09:30
2021-04-04T09:40
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил геологов с профессиональным праздником, отметив, что благодаря самоотверженному труду их предшественников за минувшие десятилетия были достигнуты выдающиеся успехи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что геологи могут гордиться многими поколениями своих предшественников - героев-первопроходцев, людей особой жизненной закалки."За минувшие десятилетия, благодаря их самоотверженному труду и беззаветной преданности избранному делу, были открыты крупные месторождения полезных ископаемых, достигнуты выдающиеся успехи в освоении минерально-сырьевой базы, укреплении индустриального, энергетического, оборонного потенциала страны", - говорится в телеграмме.Президент выразил убеждение, что сохраняя и развивая традиции ветеранов, геологи будут и дальше эффективно решать поставленные задачи."В день 55-летия вашего профессионального праздника от души желаю вам здоровья и воплощения в жизнь намеченных планов", - говорится в сообщении.День геолога начал отмечаться в первое воскресенье апреля с 1966 года.
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владимир путин, общество

Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

09:30 04.04.2021 (обновлено: 09:40 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил геологов с профессиональным праздником, отметив, что благодаря самоотверженному труду их предшественников за минувшие десятилетия были достигнуты выдающиеся успехи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что геологи могут гордиться многими поколениями своих предшественников - героев-первопроходцев, людей особой жизненной закалки.
"За минувшие десятилетия, благодаря их самоотверженному труду и беззаветной преданности избранному делу, были открыты крупные месторождения полезных ископаемых, достигнуты выдающиеся успехи в освоении минерально-сырьевой базы, укреплении индустриального, энергетического, оборонного потенциала страны", - говорится в телеграмме.
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Как геологи работают в сотнях километров от цивилизации
Президент выразил убеждение, что сохраняя и развивая традиции ветеранов, геологи будут и дальше эффективно решать поставленные задачи.
"В день 55-летия вашего профессионального праздника от души желаю вам здоровья и воплощения в жизнь намеченных планов", - говорится в сообщении.
День геолога начал отмечаться в первое воскресенье апреля с 1966 года.
Геолого-разведывательные работы на территории Кочковского золоторудного месторождения в Широкинском полиметаллически-золоторудном узле Газимуро-Заводского рудного района Забайкальского края - РИА Новости, 1920, 01.04.2018
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