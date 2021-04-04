ОБСЕ отметила десятикратный рост числа нарушений перемирия в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе. 28 ноября 2018
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Количество нарушений режима прекращения огня в Луганской области возросло более чем в 10 раз, говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 3 апреля.
Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Яков Осадчий призвал СММ зафиксировать применение Киевом артиллерии при обстреле в пятницу позиций Народной милиции вблизи подконтрольного ЛНР села Калиново-Борщеватое в Донбассе. В свою очередь представитель СММ ОБСЕ Драгана Николич-Соломон сообщила РИА Новости, что миссия отразит в ежедневных отчетах все относящиеся к делу наблюдения, если таковые будут.
"В Луганской области миссия зафиксировала 427 нарушений режима прекращения огня, включая 58 взрывов (в пятницу - ред.). За предыдущий отчетный период (в четверг - ред.) зафиксировано 31 нарушение", - говорится в отчете, опубликованном на официальном сайте миссии.
По данным миссии, большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районе участка разведения сил и средств близ частично подконтрольного украинским силовикам населенного пункта Золотое в Донбассе.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.