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Володин прокомментировал ультиматум Кравчука на переговорах по Донбассу
Володин прокомментировал ультиматум Кравчука на переговорах по Донбассу
Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в способности украинских властей адекватно воспринимать ситуацию в Донбассе. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T14:41
2021-04-04T16:37
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
донбасс
донецкая народная республика
леонид кравчук
госдума рф
вячеслав володин
сирия
сша
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в способности украинских властей адекватно воспринимать ситуацию в Донбассе.Ранее Леонид Кравчук — глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе для урегулирования конфликта — потребовал исключить из ТКГ представителя самопровозглашенной ЛНР Майю Пирогову.Комментируя ультиматум Кравчука, Володин напомнил, что накануне в ДНР после атаки украинских силовиков погиб ребенок.По его словам, действия и риторика украинского руководства чреваты серьезными "самыми тяжелыми последствиями".Володин уверен, что Киев пытается "запугать людей, усилить напряжение в регионе" и чувствует безнаказанность, рассчитывая на поддержку Запада. Но она, как считает спикер Госдумы, не гарантирована."Во-первых, надо исходить из того, что не все, что выгодно для США, выгодно для Европы. Во-вторых, скажите, чем США помогли Украине за последние семь лет?" — заметил он.Представители Киева не первый раз пытаются "выдавливать" с переговоров представителей самопровозглашенных республик. В марте пресс-секретарь делегации ДНР в ТКГ Владислав Московский потребовал от украинской стороны отказаться от таких методов и соблюдать принятые на встречах решения.О саботаже переговоров ТКГ со стороны Киева неоднократно говорил и полпред России Борис Грызлов. В сентябре украинская сторона выступила против ведения протокола заседания, а также аудио- и видеофиксации, а в октябре отказалась рассмотреть проект дорожной карты по урегулированию в Донбассе.С февраля 2021 года ситуация в регионе начала ухудшаться. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Так, силовики впервые с конца июля — когда вступили в силу дополнительные меры по перемирию — применили артиллерию при обстреле Луганской области.
https://radiosputnik.ria.ru/20210404/ukraina-1604167973.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210404/donbass-1604161533.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, донбасс, донецкая народная республика, леонид кравчук, госдума рф, вячеслав володин, сирия, сша, украина

Володин прокомментировал ультиматум Кравчука на переговорах по Донбассу

14:41 04.04.2021 (обновлено: 16:37 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в способности украинских властей адекватно воспринимать ситуацию в Донбассе.
Ранее Леонид Кравчук — глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе для урегулирования конфликта — потребовал исключить из ТКГ представителя самопровозглашенной ЛНР Майю Пирогову.
Комментируя ультиматум Кравчука, Володин напомнил, что накануне в ДНР после атаки украинских силовиков погиб ребенок.

"Задайте себе вопрос: а вы считаете, что с вами сядут за стол переговоров? Ведь на ваших руках кровь детей, женщин, стариков. Заканчивайте нагнетать ситуацию в Донбассе, если не хотите завершить свою политическую карьеру в Гааге", — написал политик в своем телеграм-канале.

По его словам, действия и риторика украинского руководства чреваты серьезными "самыми тяжелыми последствиями".
Володин уверен, что Киев пытается "запугать людей, усилить напряжение в регионе" и чувствует безнаказанность, рассчитывая на поддержку Запада. Но она, как считает спикер Госдумы, не гарантирована.
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"Во-первых, надо исходить из того, что не все, что выгодно для США, выгодно для Европы. Во-вторых, скажите, чем США помогли Украине за последние семь лет?" — заметил он.
Представители Киева не первый раз пытаются "выдавливать" с переговоров представителей самопровозглашенных республик. В марте пресс-секретарь делегации ДНР в ТКГ Владислав Московский потребовал от украинской стороны отказаться от таких методов и соблюдать принятые на встречах решения.
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С февраля 2021 года ситуация в регионе начала ухудшаться. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Так, силовики впервые с конца июля — когда вступили в силу дополнительные меры по перемирию — применили артиллерию при обстреле Луганской области.
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Оппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукГосдума РФВячеслав ВолодинСирияСШАУкраина
 
 
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