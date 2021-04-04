https://ria.ru/20210404/donbass-1604171769.html
Володин прокомментировал ультиматум Кравчука на переговорах по Донбассу
Володин прокомментировал ультиматум Кравчука на переговорах по Донбассу
Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в способности украинских властей адекватно воспринимать ситуацию в Донбассе. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T14:41
2021-04-04T14:41
2021-04-04T16:37
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
донбасс
донецкая народная республика
леонид кравчук
госдума рф
вячеслав володин
сирия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156346/48/1563464863_0:98:3018:1795_1920x0_80_0_0_347b067b831eae487054bb999a225f3e.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в способности украинских властей адекватно воспринимать ситуацию в Донбассе.Ранее Леонид Кравчук — глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе для урегулирования конфликта — потребовал исключить из ТКГ представителя самопровозглашенной ЛНР Майю Пирогову.Комментируя ультиматум Кравчука, Володин напомнил, что накануне в ДНР после атаки украинских силовиков погиб ребенок.По его словам, действия и риторика украинского руководства чреваты серьезными "самыми тяжелыми последствиями".Володин уверен, что Киев пытается "запугать людей, усилить напряжение в регионе" и чувствует безнаказанность, рассчитывая на поддержку Запада. Но она, как считает спикер Госдумы, не гарантирована."Во-первых, надо исходить из того, что не все, что выгодно для США, выгодно для Европы. Во-вторых, скажите, чем США помогли Украине за последние семь лет?" — заметил он.Представители Киева не первый раз пытаются "выдавливать" с переговоров представителей самопровозглашенных республик. В марте пресс-секретарь делегации ДНР в ТКГ Владислав Московский потребовал от украинской стороны отказаться от таких методов и соблюдать принятые на встречах решения.О саботаже переговоров ТКГ со стороны Киева неоднократно говорил и полпред России Борис Грызлов. В сентябре украинская сторона выступила против ведения протокола заседания, а также аудио- и видеофиксации, а в октябре отказалась рассмотреть проект дорожной карты по урегулированию в Донбассе.С февраля 2021 года ситуация в регионе начала ухудшаться. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Так, силовики впервые с конца июля — когда вступили в силу дополнительные меры по перемирию — применили артиллерию при обстреле Луганской области.
https://radiosputnik.ria.ru/20210404/ukraina-1604167973.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210404/donbass-1604161533.html
https://ria.ru/20210403/ukraina-1604122810.html
донбасс
донецкая народная республика
сирия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/48/1563464863_247:0:2770:1892_1920x0_80_0_0_117b7999ed0a46655e04b16228dc9af5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, донбасс, донецкая народная республика, леонид кравчук, госдума рф, вячеслав володин, сирия, сша, украина