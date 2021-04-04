https://ria.ru/20210404/donbass-1604171769.html

Володин прокомментировал ультиматум Кравчука на переговорах по Донбассу

Володин прокомментировал ультиматум Кравчука на переговорах по Донбассу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в способности украинских властей адекватно воспринимать ситуацию в Донбассе. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T14:41

2021-04-04T14:41

2021-04-04T16:37

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виктор медведчук

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донецкая народная республика

леонид кравчук

госдума рф

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в способности украинских властей адекватно воспринимать ситуацию в Донбассе.Ранее Леонид Кравчук — глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе для урегулирования конфликта — потребовал исключить из ТКГ представителя самопровозглашенной ЛНР Майю Пирогову.Комментируя ультиматум Кравчука, Володин напомнил, что накануне в ДНР после атаки украинских силовиков погиб ребенок.По его словам, действия и риторика украинского руководства чреваты серьезными "самыми тяжелыми последствиями".Володин уверен, что Киев пытается "запугать людей, усилить напряжение в регионе" и чувствует безнаказанность, рассчитывая на поддержку Запада. Но она, как считает спикер Госдумы, не гарантирована."Во-первых, надо исходить из того, что не все, что выгодно для США, выгодно для Европы. Во-вторых, скажите, чем США помогли Украине за последние семь лет?" — заметил он.Представители Киева не первый раз пытаются "выдавливать" с переговоров представителей самопровозглашенных республик. В марте пресс-секретарь делегации ДНР в ТКГ Владислав Московский потребовал от украинской стороны отказаться от таких методов и соблюдать принятые на встречах решения.О саботаже переговоров ТКГ со стороны Киева неоднократно говорил и полпред России Борис Грызлов. В сентябре украинская сторона выступила против ведения протокола заседания, а также аудио- и видеофиксации, а в октябре отказалась рассмотреть проект дорожной карты по урегулированию в Донбассе.С февраля 2021 года ситуация в регионе начала ухудшаться. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Так, силовики впервые с конца июля — когда вступили в силу дополнительные меры по перемирию — применили артиллерию при обстреле Луганской области.

https://radiosputnik.ria.ru/20210404/ukraina-1604167973.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210404/donbass-1604161533.html

https://ria.ru/20210403/ukraina-1604122810.html

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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, донбасс, донецкая народная республика, леонид кравчук, госдума рф, вячеслав володин, сирия, сша, украина