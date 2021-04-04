https://ria.ru/20210404/bolgariya-1604154225.html
Премьер Болгарии назвал нынешние парламентские выборы самыми дорогими
Премьер Болгарии назвал нынешние парламентские выборы самыми дорогими
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что нынешние парламентские выборы в стране станут самыми дорогими. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T11:21
2021-04-04T11:21
2021-04-04T11:21
бойко борисов
болгария
в мире
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что нынешние парламентские выборы в стране станут самыми дорогими."Благодарю всех, кто участвовали в подготовке выборов. Они проделали огромную работу... Это самые дорогие выборы. Скорее всего, они обойдутся в 150 миллионов болгарских левов (около 76 миллионов евро - ред.)", - цитирует его местное издание Novinite.Как отметил Борисов, примерно 50 миллионов левов (25 миллионов евро) ушло на аппараты для голосования.Сам премьер-министр уже проголосовал на избирательном участке в своем родном городе Банкя. "Я желаю всем удачи. Партия ГЕРБ провела самую терпимую кампанию, мы никого не оскорбили, и мы получили огромную поддержку от всех моих европейских коллег", - добавил он.Избирательные участки открылись в это воскресенье в 7.00 и закроются в 20.00 (время совпадает с мск). В выборах принимают участие 22 партии, 8 коалиций, а также независимые кандидаты. Всего на места в парламенте претендуют 6985 кандидатов. По всей стране открылись почти 12 тысяч избирательных участков и еще 465 заграницей.Предыдущие выборы прошли 26 марта 2017 года. Победу тогда одержала партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), набрав 33,54% голосов, Болгарская социалистическая партия (БСП) заняла второе место с 27,93% голосов.
https://ria.ru/20210404/vybory-1604146157.html
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бойко борисов, болгария, в мире
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
заявил, что нынешние парламентские выборы в стране станут самыми дорогими.
"Благодарю всех, кто участвовали в подготовке выборов. Они проделали огромную работу... Это самые дорогие выборы. Скорее всего, они обойдутся в 150 миллионов болгарских левов (около 76 миллионов евро - ред.)", - цитирует его местное издание Novinite
.
Как отметил Борисов, примерно 50 миллионов левов (25 миллионов евро) ушло на аппараты для голосования.
Сам премьер-министр уже проголосовал на избирательном участке в своем родном городе Банкя. "Я желаю всем удачи. Партия ГЕРБ провела самую терпимую кампанию, мы никого не оскорбили, и мы получили огромную поддержку от всех моих европейских коллег", - добавил он.
Избирательные участки открылись в это воскресенье в 7.00 и закроются в 20.00 (время совпадает с мск). В выборах принимают участие 22 партии, 8 коалиций, а также независимые кандидаты. Всего на места в парламенте претендуют 6985 кандидатов. По всей стране открылись почти 12 тысяч избирательных участков и еще 465 заграницей.
Предыдущие выборы прошли 26 марта 2017 года. Победу тогда одержала партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), набрав 33,54% голосов, Болгарская социалистическая партия (БСП) заняла второе место с 27,93% голосов.