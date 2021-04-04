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Эксперт предсказал рост сектора биотехнологий после пандемии
Эксперт предсказал рост сектора биотехнологий после пандемии
Сектор биотехнологий в мире продолжит расти после пандемии коронавируса на фоне развития биофармацевтики и "зеленого" сельского хозяйства, в этом его объем... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T09:21
2021-04-04T18:15
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сектор биотехнологий в мире продолжит расти после пандемии коронавируса на фоне развития биофармацевтики и "зеленого" сельского хозяйства, в этом его объем может превысить 1 триллион долларов, рассказал РИА Новости управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин.Биотехнология в классическом понимании - наука о производстве ценных веществ и продуктов с использованием природных биологических микроорганизмов, растительных и животных клеток. В основе современного биотеха лежат генная и клеточная инженерия. Эти методы направлены на конструирование новых, не существующих в природе сочетаний генов. Наибольшее применение генная инженерия нашла в сельском хозяйстве и медицине.Сектор биотехнологий в 2020 году получил стремительное развитие и побил рекорд по притоку капитала в отрасль. Зюзин привел данные компании Grand View Research, согласно которым, мировой рынок биотехнологий оценивался в 2020 году в 753 миллиарда долларов. По их прогнозам, он перешагнет отметку в 1 триллион долларов по итогам этого года. Наибольшую долю рынка занимают биотехнологии в здравоохранении (48,64%).Собеседник агентства объяснил, что такое комплексное понятие, как биотехнологический сектор, включает в себя не только выросший на 50% мировой рынок биофармацевтики (так называемую "красную" биотехнологию), но и другие растущие направления - "белые" биотехнологии (пищевое производство, сельское хозяйство, химическая промышленность, в том числе производство биотоплива), "зеленые" биотехнологии (клеточная и генная инженерия) и "серые" биотехнологии (природоохранная деятельность)."Поэтому и после окончания пандемии сектор в целом продолжит расти. По прогнозам, среднегодовой рост рынка биотехнологий до 2028 года составит 15,83%", - заявил эксперт.Ранее Зюзин говорил РИА Новости, что россияне скоро смогут есть мясо и хлеб из белка насекомых, такие разработки производства изделий из белка насекомых станут доступны россиянам уже в ближайшие годы.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, технологии

Эксперт предсказал рост сектора биотехнологий после пандемии

09:21 04.04.2021 (обновлено: 18:15 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сектор биотехнологий в мире продолжит расти после пандемии коронавируса на фоне развития биофармацевтики и "зеленого" сельского хозяйства, в этом его объем может превысить 1 триллион долларов, рассказал РИА Новости управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин.
Биотехнология в классическом понимании - наука о производстве ценных веществ и продуктов с использованием природных биологических микроорганизмов, растительных и животных клеток. В основе современного биотеха лежат генная и клеточная инженерия. Эти методы направлены на конструирование новых, не существующих в природе сочетаний генов. Наибольшее применение генная инженерия нашла в сельском хозяйстве и медицине.
Сектор биотехнологий в 2020 году получил стремительное развитие и побил рекорд по притоку капитала в отрасль. Зюзин привел данные компании Grand View Research, согласно которым, мировой рынок биотехнологий оценивался в 2020 году в 753 миллиарда долларов. По их прогнозам, он перешагнет отметку в 1 триллион долларов по итогам этого года. Наибольшую долю рынка занимают биотехнологии в здравоохранении (48,64%).
Собеседник агентства объяснил, что такое комплексное понятие, как биотехнологический сектор, включает в себя не только выросший на 50% мировой рынок биофармацевтики (так называемую "красную" биотехнологию), но и другие растущие направления - "белые" биотехнологии (пищевое производство, сельское хозяйство, химическая промышленность, в том числе производство биотоплива), "зеленые" биотехнологии (клеточная и генная инженерия) и "серые" биотехнологии (природоохранная деятельность).
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"Поэтому и после окончания пандемии сектор в целом продолжит расти. По прогнозам, среднегодовой рост рынка биотехнологий до 2028 года составит 15,83%", - заявил эксперт.
Ранее Зюзин говорил РИА Новости, что россияне скоро смогут есть мясо и хлеб из белка насекомых, такие разработки производства изделий из белка насекомых станут доступны россиянам уже в ближайшие годы.
 
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