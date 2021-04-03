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Кировский завод в Санкт-Петербурге
Кировский завод в Санкт-Петербурге
Группа компаний "Кировский завод" – одно из старейших российских промышленных предприятий. Основные направления деятельности – литейное и сталепрокатное... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T00:23
2021-04-03T00:23
кировский завод (санкт-петербург)
справки
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Группа компаний "Кировский завод" – одно из старейших российских промышленных предприятий. Основные направления деятельности – литейное и сталепрокатное производство, атомное и энергетическое машиностроение, создание техники для агропромышленного комплекса, дорожного, промышленного и гражданского строительства, коммунального хозяйства, газовой и нефтедобывающей промышленности, железнодорожного транспорта, судостроения, предприятий метрополитена.История Кировского (в 1868-1922 годах – Путиловского) завода началась в 1789 году, когда по проекту приглашенного в Россию шотландского инженера и промышленника Чарльза Гаскойна в Кронштадте был построен чугуноплавильный завод для переработки скопившегося здесь чугунного лома, старых пушек, ядер и корабельных якорей.Предприятие выпускало дробь, гранаты (гренады), пушечные ядра, зажигательные снаряды – брандскутели – и просуществовало 12 лет, вплоть до февраля 1801 года, когда возникла реальная угроза войны России с Англией, заставившая Павла I экстренно принять предложение Гаскойна о перебазировании Кронштадтского завода с острова Котлин на территорию Санкт-Петербурга.3 апреля (22 марта по старому стилю) 1801 года на новой площадке отлили первое пушечное ядро, эта дата считается днем рождения завода, в дальнейшем выполнявшего заказы по изготовлению артиллерийских боеприпасов. Предприятие стало называться Санкт-Петербургским казенным чугунолитейным заводом. Из этого производства вырос будущий промышленный гигант – Путиловский завод.При Гаскойне, руководившем предприятием до самой своей смерти в 1806 году, были введены новые технологии литья. Кроме боеприпасов, здесь наладили выпуск весов, гирь, пуговиц, фонарей, ремней с медной чешуей для киверов.С 1812 года завод начал изготавливать паровые машины. Здесь же были произведены крепления и балки для шпиля Петропавловской крепости, части железнодорожных мостов через Обводный канал и реку Славянку. Специалисты предприятия освоили художественное литье. На их счету – детали для Нарвских триумфальных ворот, скульптуры и декор для Львиного и Банковского мостов. Продукция того времени и сейчас украшает Северную Пальмиру. В 1824 году завод был практически разрушен беспрецедентным в истории Петербурга наводнением. Следующие сорок лет стали для предприятия периодом борьбы за выживание.После смены нескольких владельцев, терпевших постоянные убытки, завод был заложен в Государственном заемном банке и доведен до банкротства. В состоянии полной разрухи в 1868 году предприятие досталось известному российскому инженеру и предпринимателю Николаю Путилову (1820-1880).Причиной, побудившей Путилова приобрести старый чугунолитейный завод, стало развертывание в стране железнодорожного строительства. Россия закупала в большом количестве рельсы, главным образом в Англии, Бельгии и Германии. Путилов раньше других российских предпринимателей понял, что выпуск этого вида продукции становится главным в металлургии, стратегически важным для государства. При этом он делал ставку на местные материалы.Талантливый менеджер и технолог в кратчайшие сроки наладил производство, организовал обучение рабочих, разработал уникальный метод переработки пришедших в негодность импортных рельсов и стал основным поставщиком ведомства железных дорог. На Всероссийской промышленной выставке 1870 года Николай Путилов получил право ставить на своих изделиях клеймо с изображением государственного герба, что ценилось выше золотой медали.За 12 лет ведения дел Путиловым на предприятии значительно увеличился объем выпускаемой продукции и расширился ассортимент, здесь начали выплавлять качественную сталь и строить железнодорожные вагоны. Были заложены основы многоотраслевого производства и высокого профессионального мастерства. При заводе открылись школа, библиотека, больница, аптека, столовая, разбит парк и построен театр.К концу XIX века Путиловский завод превратился в крупнейшее металлургическое и машиностроительное предприятие России, насчитывавшее 12 тысяч работников и развивавшее четыре вида производства: металлургию, вагоно- и паровозостроение, изготовление артиллерийских орудий и судостроение. Путиловцы активно участвовали в рабочем движении начала XX века, играли важную роль в революционной борьбе и событиях 1905-1907 и 1917 годов. На фронтах Гражданской войны в рядах Красной армии сражались более 10 тысяч рабочих предприятия.В советский период завод производил технику и промышленное оборудование, не имевшее аналогов в мире. В 1924 году предприятие приступило к выпуску первых отечественных тракторов Ф-П ("Фордзон-Путиловец") и стало называться "Красный путиловец". Всего до Великой Отечественной войны с конвейера сошли около 200 тысяч тракторов. В предвоенные годы завод изготовил оборудование для Волховской ГЭС, подъемные сооружения для плотин и шлюзов канала Москва – Волга, выпускал паровые турбины, грузоподъемные краны, трамваи, золотодобывающие драги, гидравлические прессы для прессовки хлопка.В 1934 году после убийства первого секретаря Ленинградского обкома ВКП (б) Сергея Кирова предприятие было переименовано в Кировский завод.Осенью 1941 года большая часть оборудования и около 15 тысяч кировцев с семьями были эвакуированы на Урал. На базе Челябинского тракторного завода соединили мощности Кировского и двух харьковских – дизельмоторного и станкостроительного – заводов, а также московских предприятий "Динамо" и "Красный пролетарий". 6 октября 1941 года объединенному производству было присвоено официальное наименование "Кировский завод Наркомата танковой промышленности в городе Челябинске", получивший известность как Танкоград. Здесь выпускали тяжелые танки серий КВ и ИС, а также самоходные артиллерийские установки (САУ) на их базе. С конца 1939 года по май 1945 года завод произвел более 18 тысяч тяжелых танков и САУ (около 20% от общего количества).Оставшиеся в блокадном Ленинграде сотрудники завода ни на день не прекращали выпуск продукции для фронта. Рабочие продолжали ремонтировать танки и бронетехнику, производили боеприпасы. Во время блокады 2,5 тысячи заводчан умерли от истощения и около 150 погибли при бомбежках.В послевоенные годы Кировский завод возобновил производство техники для сельского хозяйства. В 1962 года с конвейера сошел первый трактор "Кировец". Модель К-700 стала визитной карточкой предприятия. За все время из цехов вышли около 600 тысяч тракторов этого типа, 12 тысяч из которых отправлены на экспорт в 14 стран мира.В области атомного машиностроения Кировский завод производил турбозубчатые силовые агрегаты для 80% атомных подводных лодок всех поколений, а также атомные энергетические установки для кораблей ВМФ, танкерного флота, атомных ледоколов.В 1976 году на вооружение Советской армии был принят основной боевой танк (ОБТ) Т-80, созданный в специальном конструкторском бюро (СКБ) транспортного машиностроения при Кировском заводе. Главной особенностью Т-80 явился газотурбинный двигатель, который использовался в качестве силовой установки танка.Одним из первых государственных предприятий Кировский завод получил статус акционерного общества. В годы перестройки в ходе конверсии был преобразован оборонный комплекс. В составе АО "Кировский завод" были зарегистрированы более двадцати дочерних предприятий. Эти перемены помогли заводу быстро перейти на выпуск техники, пользующейся спросом на рынке.На базе промышленных тракторов К-702 и К-703 была создана линейка специальных машин для дорожного строительства, нефтяной и газовой отраслей. Также выпускались бронированные автомобили "Онега" и "Ладога", кормоуборочные комбайны "Марал", быстроходные траншейные машины "Тундра", колесно-гусеничные шасси, самоходные гусеничные краны и другая техника.В настоящее время продолжается выпуск сельскохозяйственной техники. Тракторы "Кировец" пользуются успехом на внешнем рынке и выполняют до 40% сельскохозяйственных работ в России.С 2013 года на Кировском заводе проектируются, выпускаются и испытываются паротурбинные установки (ПТУ) и другое ключевое оборудование для новейших российских атомных ледоколов проекта 22220. В рамках этого заказа модернизирован единственный в России универсальный испытательный стенд для судовых и корабельных турбин.Еще одно направление бизнеса – выпуск буровых установок, используемых в инженерной геологии, гидрогеологии и сейсморазведке.Производственные объекты группы компаний "Кировский завод" занимают 400 гектаров земли в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и на юге России. Предприятие располагает разветвленной сетью подъездных путей и имеет выход к Финскому заливу (береговая линия – около двух километров). Численность работников – семь тысяч человек. Продукция экспортируется в 40 стран мира.В планах Кировского завода – строительство высокотехнологичного производства по выпуску специальных сталей и сплавов для автомобильной и нефтяной промышленности, энергетического машиностроения, двигателестроения, авиакосмической сферы.Предприятие активно инвестирует средства в проекты цифрового сельского хозяйства, промышленного интернета вещей, индустрии 4.0, Big Data и робототехники.Работа Кировского завода была отмечена высокими правительственными наградами. На знамени предприятия – семь советских орденов: орден Трудового Красного Знамени (1926), два ордена Ленина (1939 и 1951), орден Красного Знамени (1940), орден Октябрьской Революции (1970), орден Дружбы народов (1976), орден Отечественной войны I степени (1985)Генеральным директором Кировского завода 29 июня 2006 года на общем собрании акционеров был избран Георгий Семененко, сын руководившего предприятием 18 лет лауреата Государственной премии СССР Петра Семененко, трагически погибшего в 2005 году. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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кировский завод (санкт-петербург), справки

Кировский завод в Санкт-Петербурге

00:23 03.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСборочный конвейер тракторов "Кировец" на Петербургском тракторном заводе, который входит в состав ОАО "Кировский завод"
Сборочный конвейер тракторов Кировец на Петербургском тракторном заводе, который входит в состав ОАО Кировский завод - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Группа компаний "Кировский завод" – одно из старейших российских промышленных предприятий. Основные направления деятельности – литейное и сталепрокатное производство, атомное и энергетическое машиностроение, создание техники для агропромышленного комплекса, дорожного, промышленного и гражданского строительства, коммунального хозяйства, газовой и нефтедобывающей промышленности, железнодорожного транспорта, судостроения, предприятий метрополитена.
История Кировского (в 1868-1922 годах – Путиловского) завода началась в 1789 году, когда по проекту приглашенного в Россию шотландского инженера и промышленника Чарльза Гаскойна в Кронштадте был построен чугуноплавильный завод для переработки скопившегося здесь чугунного лома, старых пушек, ядер и корабельных якорей.
Предприятие выпускало дробь, гранаты (гренады), пушечные ядра, зажигательные снаряды – брандскутели – и просуществовало 12 лет, вплоть до февраля 1801 года, когда возникла реальная угроза войны России с Англией, заставившая Павла I экстренно принять предложение Гаскойна о перебазировании Кронштадтского завода с острова Котлин на территорию Санкт-Петербурга.
3 апреля (22 марта по старому стилю) 1801 года на новой площадке отлили первое пушечное ядро, эта дата считается днем рождения завода, в дальнейшем выполнявшего заказы по изготовлению артиллерийских боеприпасов. Предприятие стало называться Санкт-Петербургским казенным чугунолитейным заводом. Из этого производства вырос будущий промышленный гигант – Путиловский завод.
При Гаскойне, руководившем предприятием до самой своей смерти в 1806 году, были введены новые технологии литья. Кроме боеприпасов, здесь наладили выпуск весов, гирь, пуговиц, фонарей, ремней с медной чешуей для киверов.
С 1812 года завод начал изготавливать паровые машины. Здесь же были произведены крепления и балки для шпиля Петропавловской крепости, части железнодорожных мостов через Обводный канал и реку Славянку. Специалисты предприятия освоили художественное литье. На их счету – детали для Нарвских триумфальных ворот, скульптуры и декор для Львиного и Банковского мостов. Продукция того времени и сейчас украшает Северную Пальмиру.
В 1824 году завод был практически разрушен беспрецедентным в истории Петербурга наводнением. Следующие сорок лет стали для предприятия периодом борьбы за выживание.
После смены нескольких владельцев, терпевших постоянные убытки, завод был заложен в Государственном заемном банке и доведен до банкротства. В состоянии полной разрухи в 1868 году предприятие досталось известному российскому инженеру и предпринимателю Николаю Путилову (1820-1880).
Причиной, побудившей Путилова приобрести старый чугунолитейный завод, стало развертывание в стране железнодорожного строительства. Россия закупала в большом количестве рельсы, главным образом в Англии, Бельгии и Германии. Путилов раньше других российских предпринимателей понял, что выпуск этого вида продукции становится главным в металлургии, стратегически важным для государства. При этом он делал ставку на местные материалы.
Талантливый менеджер и технолог в кратчайшие сроки наладил производство, организовал обучение рабочих, разработал уникальный метод переработки пришедших в негодность импортных рельсов и стал основным поставщиком ведомства железных дорог. На Всероссийской промышленной выставке 1870 года Николай Путилов получил право ставить на своих изделиях клеймо с изображением государственного герба, что ценилось выше золотой медали.
За 12 лет ведения дел Путиловым на предприятии значительно увеличился объем выпускаемой продукции и расширился ассортимент, здесь начали выплавлять качественную сталь и строить железнодорожные вагоны. Были заложены основы многоотраслевого производства и высокого профессионального мастерства. При заводе открылись школа, библиотека, больница, аптека, столовая, разбит парк и построен театр.
К концу XIX века Путиловский завод превратился в крупнейшее металлургическое и машиностроительное предприятие России, насчитывавшее 12 тысяч работников и развивавшее четыре вида производства: металлургию, вагоно- и паровозостроение, изготовление артиллерийских орудий и судостроение.
Путиловцы активно участвовали в рабочем движении начала XX века, играли важную роль в революционной борьбе и событиях 1905-1907 и 1917 годов. На фронтах Гражданской войны в рядах Красной армии сражались более 10 тысяч рабочих предприятия.
В советский период завод производил технику и промышленное оборудование, не имевшее аналогов в мире. В 1924 году предприятие приступило к выпуску первых отечественных тракторов Ф-П ("Фордзон-Путиловец") и стало называться "Красный путиловец". Всего до Великой Отечественной войны с конвейера сошли около 200 тысяч тракторов. В предвоенные годы завод изготовил оборудование для Волховской ГЭС, подъемные сооружения для плотин и шлюзов канала Москва – Волга, выпускал паровые турбины, грузоподъемные краны, трамваи, золотодобывающие драги, гидравлические прессы для прессовки хлопка.
В 1934 году после убийства первого секретаря Ленинградского обкома ВКП (б) Сергея Кирова предприятие было переименовано в Кировский завод.
Осенью 1941 года большая часть оборудования и около 15 тысяч кировцев с семьями были эвакуированы на Урал. На базе Челябинского тракторного завода соединили мощности Кировского и двух харьковских – дизельмоторного и станкостроительного – заводов, а также московских предприятий "Динамо" и "Красный пролетарий". 6 октября 1941 года объединенному производству было присвоено официальное наименование "Кировский завод Наркомата танковой промышленности в городе Челябинске", получивший известность как Танкоград.
Здесь выпускали тяжелые танки серий КВ и ИС, а также самоходные артиллерийские установки (САУ) на их базе. С конца 1939 года по май 1945 года завод произвел более 18 тысяч тяжелых танков и САУ (около 20% от общего количества).
Оставшиеся в блокадном Ленинграде сотрудники завода ни на день не прекращали выпуск продукции для фронта. Рабочие продолжали ремонтировать танки и бронетехнику, производили боеприпасы. Во время блокады 2,5 тысячи заводчан умерли от истощения и около 150 погибли при бомбежках.
В послевоенные годы Кировский завод возобновил производство техники для сельского хозяйства. В 1962 года с конвейера сошел первый трактор "Кировец". Модель К-700 стала визитной карточкой предприятия. За все время из цехов вышли около 600 тысяч тракторов этого типа, 12 тысяч из которых отправлены на экспорт в 14 стран мира.
В области атомного машиностроения Кировский завод производил турбозубчатые силовые агрегаты для 80% атомных подводных лодок всех поколений, а также атомные энергетические установки для кораблей ВМФ, танкерного флота, атомных ледоколов.
В 1976 году на вооружение Советской армии был принят основной боевой танк (ОБТ) Т-80, созданный в специальном конструкторском бюро (СКБ) транспортного машиностроения при Кировском заводе. Главной особенностью Т-80 явился газотурбинный двигатель, который использовался в качестве силовой установки танка.
Одним из первых государственных предприятий Кировский завод получил статус акционерного общества. В годы перестройки в ходе конверсии был преобразован оборонный комплекс. В составе АО "Кировский завод" были зарегистрированы более двадцати дочерних предприятий. Эти перемены помогли заводу быстро перейти на выпуск техники, пользующейся спросом на рынке.
На базе промышленных тракторов К-702 и К-703 была создана линейка специальных машин для дорожного строительства, нефтяной и газовой отраслей. Также выпускались бронированные автомобили "Онега" и "Ладога", кормоуборочные комбайны "Марал", быстроходные траншейные машины "Тундра", колесно-гусеничные шасси, самоходные гусеничные краны и другая техника.
В настоящее время продолжается выпуск сельскохозяйственной техники. Тракторы "Кировец" пользуются успехом на внешнем рынке и выполняют до 40% сельскохозяйственных работ в России.
С 2013 года на Кировском заводе проектируются, выпускаются и испытываются паротурбинные установки (ПТУ) и другое ключевое оборудование для новейших российских атомных ледоколов проекта 22220. В рамках этого заказа модернизирован единственный в России универсальный испытательный стенд для судовых и корабельных турбин.
Еще одно направление бизнеса – выпуск буровых установок, используемых в инженерной геологии, гидрогеологии и сейсморазведке.
Производственные объекты группы компаний "Кировский завод" занимают 400 гектаров земли в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и на юге России. Предприятие располагает разветвленной сетью подъездных путей и имеет выход к Финскому заливу (береговая линия – около двух километров). Численность работников – семь тысяч человек. Продукция экспортируется в 40 стран мира.
В планах Кировского завода – строительство высокотехнологичного производства по выпуску специальных сталей и сплавов для автомобильной и нефтяной промышленности, энергетического машиностроения, двигателестроения, авиакосмической сферы.
Предприятие активно инвестирует средства в проекты цифрового сельского хозяйства, промышленного интернета вещей, индустрии 4.0, Big Data и робототехники.
Работа Кировского завода была отмечена высокими правительственными наградами. На знамени предприятия – семь советских орденов: орден Трудового Красного Знамени (1926), два ордена Ленина (1939 и 1951), орден Красного Знамени (1940), орден Октябрьской Революции (1970), орден Дружбы народов (1976), орден Отечественной войны I степени (1985)
Генеральным директором Кировского завода 29 июня 2006 года на общем собрании акционеров был избран Георгий Семененко, сын руководившего предприятием 18 лет лауреата Государственной премии СССР Петра Семененко, трагически погибшего в 2005 году.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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