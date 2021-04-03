https://ria.ru/20210403/zavod-1603782805.html

Кировский завод в Санкт-Петербурге

Кировский завод в Санкт-Петербурге

Группа компаний "Кировский завод" – одно из старейших российских промышленных предприятий. Основные направления деятельности – литейное и сталепрокатное... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T00:23

2021-04-03T00:23

2021-04-03T00:23

кировский завод (санкт-петербург)

справки

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Группа компаний "Кировский завод" – одно из старейших российских промышленных предприятий. Основные направления деятельности – литейное и сталепрокатное производство, атомное и энергетическое машиностроение, создание техники для агропромышленного комплекса, дорожного, промышленного и гражданского строительства, коммунального хозяйства, газовой и нефтедобывающей промышленности, железнодорожного транспорта, судостроения, предприятий метрополитена.История Кировского (в 1868-1922 годах – Путиловского) завода началась в 1789 году, когда по проекту приглашенного в Россию шотландского инженера и промышленника Чарльза Гаскойна в Кронштадте был построен чугуноплавильный завод для переработки скопившегося здесь чугунного лома, старых пушек, ядер и корабельных якорей.Предприятие выпускало дробь, гранаты (гренады), пушечные ядра, зажигательные снаряды – брандскутели – и просуществовало 12 лет, вплоть до февраля 1801 года, когда возникла реальная угроза войны России с Англией, заставившая Павла I экстренно принять предложение Гаскойна о перебазировании Кронштадтского завода с острова Котлин на территорию Санкт-Петербурга.3 апреля (22 марта по старому стилю) 1801 года на новой площадке отлили первое пушечное ядро, эта дата считается днем рождения завода, в дальнейшем выполнявшего заказы по изготовлению артиллерийских боеприпасов. Предприятие стало называться Санкт-Петербургским казенным чугунолитейным заводом. Из этого производства вырос будущий промышленный гигант – Путиловский завод.При Гаскойне, руководившем предприятием до самой своей смерти в 1806 году, были введены новые технологии литья. Кроме боеприпасов, здесь наладили выпуск весов, гирь, пуговиц, фонарей, ремней с медной чешуей для киверов.С 1812 года завод начал изготавливать паровые машины. Здесь же были произведены крепления и балки для шпиля Петропавловской крепости, части железнодорожных мостов через Обводный канал и реку Славянку. Специалисты предприятия освоили художественное литье. На их счету – детали для Нарвских триумфальных ворот, скульптуры и декор для Львиного и Банковского мостов. Продукция того времени и сейчас украшает Северную Пальмиру. В 1824 году завод был практически разрушен беспрецедентным в истории Петербурга наводнением. Следующие сорок лет стали для предприятия периодом борьбы за выживание.После смены нескольких владельцев, терпевших постоянные убытки, завод был заложен в Государственном заемном банке и доведен до банкротства. В состоянии полной разрухи в 1868 году предприятие досталось известному российскому инженеру и предпринимателю Николаю Путилову (1820-1880).Причиной, побудившей Путилова приобрести старый чугунолитейный завод, стало развертывание в стране железнодорожного строительства. Россия закупала в большом количестве рельсы, главным образом в Англии, Бельгии и Германии. Путилов раньше других российских предпринимателей понял, что выпуск этого вида продукции становится главным в металлургии, стратегически важным для государства. При этом он делал ставку на местные материалы.Талантливый менеджер и технолог в кратчайшие сроки наладил производство, организовал обучение рабочих, разработал уникальный метод переработки пришедших в негодность импортных рельсов и стал основным поставщиком ведомства железных дорог. На Всероссийской промышленной выставке 1870 года Николай Путилов получил право ставить на своих изделиях клеймо с изображением государственного герба, что ценилось выше золотой медали.За 12 лет ведения дел Путиловым на предприятии значительно увеличился объем выпускаемой продукции и расширился ассортимент, здесь начали выплавлять качественную сталь и строить железнодорожные вагоны. Были заложены основы многоотраслевого производства и высокого профессионального мастерства. При заводе открылись школа, библиотека, больница, аптека, столовая, разбит парк и построен театр.К концу XIX века Путиловский завод превратился в крупнейшее металлургическое и машиностроительное предприятие России, насчитывавшее 12 тысяч работников и развивавшее четыре вида производства: металлургию, вагоно- и паровозостроение, изготовление артиллерийских орудий и судостроение. Путиловцы активно участвовали в рабочем движении начала XX века, играли важную роль в революционной борьбе и событиях 1905-1907 и 1917 годов. На фронтах Гражданской войны в рядах Красной армии сражались более 10 тысяч рабочих предприятия.В советский период завод производил технику и промышленное оборудование, не имевшее аналогов в мире. В 1924 году предприятие приступило к выпуску первых отечественных тракторов Ф-П ("Фордзон-Путиловец") и стало называться "Красный путиловец". Всего до Великой Отечественной войны с конвейера сошли около 200 тысяч тракторов. В предвоенные годы завод изготовил оборудование для Волховской ГЭС, подъемные сооружения для плотин и шлюзов канала Москва – Волга, выпускал паровые турбины, грузоподъемные краны, трамваи, золотодобывающие драги, гидравлические прессы для прессовки хлопка.В 1934 году после убийства первого секретаря Ленинградского обкома ВКП (б) Сергея Кирова предприятие было переименовано в Кировский завод.Осенью 1941 года большая часть оборудования и около 15 тысяч кировцев с семьями были эвакуированы на Урал. На базе Челябинского тракторного завода соединили мощности Кировского и двух харьковских – дизельмоторного и станкостроительного – заводов, а также московских предприятий "Динамо" и "Красный пролетарий". 6 октября 1941 года объединенному производству было присвоено официальное наименование "Кировский завод Наркомата танковой промышленности в городе Челябинске", получивший известность как Танкоград. Здесь выпускали тяжелые танки серий КВ и ИС, а также самоходные артиллерийские установки (САУ) на их базе. С конца 1939 года по май 1945 года завод произвел более 18 тысяч тяжелых танков и САУ (около 20% от общего количества).Оставшиеся в блокадном Ленинграде сотрудники завода ни на день не прекращали выпуск продукции для фронта. Рабочие продолжали ремонтировать танки и бронетехнику, производили боеприпасы. Во время блокады 2,5 тысячи заводчан умерли от истощения и около 150 погибли при бомбежках.В послевоенные годы Кировский завод возобновил производство техники для сельского хозяйства. В 1962 года с конвейера сошел первый трактор "Кировец". Модель К-700 стала визитной карточкой предприятия. За все время из цехов вышли около 600 тысяч тракторов этого типа, 12 тысяч из которых отправлены на экспорт в 14 стран мира.В области атомного машиностроения Кировский завод производил турбозубчатые силовые агрегаты для 80% атомных подводных лодок всех поколений, а также атомные энергетические установки для кораблей ВМФ, танкерного флота, атомных ледоколов.В 1976 году на вооружение Советской армии был принят основной боевой танк (ОБТ) Т-80, созданный в специальном конструкторском бюро (СКБ) транспортного машиностроения при Кировском заводе. Главной особенностью Т-80 явился газотурбинный двигатель, который использовался в качестве силовой установки танка.Одним из первых государственных предприятий Кировский завод получил статус акционерного общества. В годы перестройки в ходе конверсии был преобразован оборонный комплекс. В составе АО "Кировский завод" были зарегистрированы более двадцати дочерних предприятий. Эти перемены помогли заводу быстро перейти на выпуск техники, пользующейся спросом на рынке.На базе промышленных тракторов К-702 и К-703 была создана линейка специальных машин для дорожного строительства, нефтяной и газовой отраслей. Также выпускались бронированные автомобили "Онега" и "Ладога", кормоуборочные комбайны "Марал", быстроходные траншейные машины "Тундра", колесно-гусеничные шасси, самоходные гусеничные краны и другая техника.В настоящее время продолжается выпуск сельскохозяйственной техники. Тракторы "Кировец" пользуются успехом на внешнем рынке и выполняют до 40% сельскохозяйственных работ в России.С 2013 года на Кировском заводе проектируются, выпускаются и испытываются паротурбинные установки (ПТУ) и другое ключевое оборудование для новейших российских атомных ледоколов проекта 22220. В рамках этого заказа модернизирован единственный в России универсальный испытательный стенд для судовых и корабельных турбин.Еще одно направление бизнеса – выпуск буровых установок, используемых в инженерной геологии, гидрогеологии и сейсморазведке.Производственные объекты группы компаний "Кировский завод" занимают 400 гектаров земли в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и на юге России. Предприятие располагает разветвленной сетью подъездных путей и имеет выход к Финскому заливу (береговая линия – около двух километров). Численность работников – семь тысяч человек. Продукция экспортируется в 40 стран мира.В планах Кировского завода – строительство высокотехнологичного производства по выпуску специальных сталей и сплавов для автомобильной и нефтяной промышленности, энергетического машиностроения, двигателестроения, авиакосмической сферы.Предприятие активно инвестирует средства в проекты цифрового сельского хозяйства, промышленного интернета вещей, индустрии 4.0, Big Data и робототехники.Работа Кировского завода была отмечена высокими правительственными наградами. На знамени предприятия – семь советских орденов: орден Трудового Красного Знамени (1926), два ордена Ленина (1939 и 1951), орден Красного Знамени (1940), орден Октябрьской Революции (1970), орден Дружбы народов (1976), орден Отечественной войны I степени (1985)Генеральным директором Кировского завода 29 июня 2006 года на общем собрании акционеров был избран Георгий Семененко, сын руководившего предприятием 18 лет лауреата Государственной премии СССР Петра Семененко, трагически погибшего в 2005 году. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кировский завод (санкт-петербург), справки