https://ria.ru/20210403/zarazheniya-1604034744.html

В РПЦ рассказали об уровне заболеваемости COVID-19 среди священников

В РПЦ рассказали об уровне заболеваемости COVID-19 среди священников

Случаи заболевания среди священников Русской православной церкви заметно ниже, чем весной и осенью прошлого года, поэтому опасаться введения новых санитарных... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T08:20

2021-04-03T08:20

2021-04-03T08:20

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московский патриархат

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русская православная церковь

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Случаи заболевания среди священников Русской православной церкви заметно ниже, чем весной и осенью прошлого года, поэтому опасаться введения новых санитарных ограничений в храмах не стоит, заявил РИА Новости член рабочей группы Московского патриархата по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции протоиерей Максим Козлов.В марте 2020 года Синод Русской православной церкви утвердил санитарные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Так, во время литургии после каждого причастника ложечку должны обтирать пропитанным спиртом платом. А последующую "запивку" - давать каждому причастнику в одноразовой посуде. Также рекомендовано воздерживаться от целования чаши и рук. С 23 марта во всех храмах РПЦ за литургией также возносят специальную молитву "от губительнаго поветрия" и особое прошение против коронавируса."Если весной и осени прошлого года было заметное количество болящих клириков, то теперь, по поступающим данным, это совершенно несопоставимо ни с ситуацией конца весны – начала лета, ни с концом осени. Конечно, есть новые случаи заболевания, но они значительно меньше", - отметил Козлов.По его словам, у верующих пока нет причин ожидать ожесточения мер в храмах. На это, подчеркивает он, указывает ситуация с коронавирусом в стране в целом: "она развивается позитивно, пусть и не стремительно". С начала пандемии в РПЦ, по данным Московской патриархии, переболели COVID-19 более четырех тысяч священнослужителей. Более 150 клириков скончались.

https://ria.ru/20200825/khramy-1576301114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский патриархат, здоровье - общество, русская православная церковь, московская патриархия