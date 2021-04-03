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В Лондоне на акциях протеста задержали более 20 человек
В Лондоне на акциях протеста задержали более 20 человек
Более двадцати человек были задержаны в ходе субботних акций протеста в Лондоне, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T23:32
2021-04-03T23:32
2021-04-03T23:32
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ЛОНДОН, 3 апр - РИА Новости, Мария Табак. Более двадцати человек были задержаны в ходе субботних акций протеста в Лондоне, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда."На данный момент 26 человек были задержаны в связи с различными правонарушениями, включая нападение на полицейских и нарушение правил мирного протеста. В одном случае женщина была задержана по подозрению во владении оружием после того, как был обнаружен нож", - говорится в сообщении столичной полиции."Полицейская операция продолжается, так что общее число задержанных, скорее всего, возрастет. Десять полицейских пострадали в ходе операции, ни одно из ранений не является серьезным", - отмечается в заявлении.Скотланд-Ярд отмечает, что, тогда как абсолютное большинство участников акций протеста вели себя корректно и соблюдали правила, некоторые отказывались прислушаться к просьбам сотрудников правоохранительных органов, в результате чего тем пришлось произвести задержания.Более многочисленная из субботних демонстраций была против закона о расширении полномочий сотрудников правоохранительных органов KillTheBill: ее участники дошли от Гайд-парка до Парламентской площади, а затем перемещались по центральным улицам и площадям. По разным оценкам, в акции приняли участие от 2 до 4 тысяч человек.Также на Трафальгарской площади прошел митинг против сексуального харасмента в отношении женщин. Многие участницы митинга потом приняли участие и в KillTheBill.В Лондоне различные демонстрации проходят практически каждые выходные. Во время локдауна митинги проводились реже, однако с постепенной отменой коронавирусных ограничений акции протеста также возобновятся. При этом в Великобритании, в отличие от Европы, демонстрации редко сопровождаются насилием. Повышенное внимание полиции и прессы к КillTheBill связано с тем, что 21 марта аналогичная акция протеста в Бристоле обернулась беспорядками: левые и анархисты начали поливать краской полицейских, бросать в них пиротехнику, подожгли полицейские автомобили и выбили окна в участке. Тогда пострадали около 20 стражей порядка, были задержаны 25 человек.Все последующие акции, как в Бристоле, так и в других городах Англии, впрочем, прошли мирно и были менее многочисленными.
https://ria.ru/20210326/protest-1603064171.html
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скотленд-ярд, лондон, европа, в мире
ЛОНДОН, 3 апр - РИА Новости, Мария Табак.
Более двадцати человек были задержаны в ходе субботних акций протеста в Лондоне
, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда
.
"На данный момент 26 человек были задержаны в связи с различными правонарушениями, включая нападение на полицейских и нарушение правил мирного протеста. В одном случае женщина была задержана по подозрению во владении оружием после того, как был обнаружен нож", - говорится в сообщении столичной полиции.
"Полицейская операция продолжается, так что общее число задержанных, скорее всего, возрастет. Десять полицейских пострадали в ходе операции, ни одно из ранений не является серьезным", - отмечается в заявлении.
Скотланд-Ярд отмечает, что, тогда как абсолютное большинство участников акций протеста вели себя корректно и соблюдали правила, некоторые отказывались прислушаться к просьбам сотрудников правоохранительных органов, в результате чего тем пришлось произвести задержания.
Более многочисленная из субботних демонстраций была против закона о расширении полномочий сотрудников правоохранительных органов KillTheBill: ее участники дошли от Гайд-парка до Парламентской площади, а затем перемещались по центральным улицам и площадям. По разным оценкам, в акции приняли участие от 2 до 4 тысяч человек.
Также на Трафальгарской площади прошел митинг против сексуального харасмента в отношении женщин. Многие участницы митинга потом приняли участие и в KillTheBill.
В Лондоне различные демонстрации проходят практически каждые выходные. Во время локдауна митинги проводились реже, однако с постепенной отменой коронавирусных ограничений акции протеста также возобновятся. При этом в Великобритании
, в отличие от Европы
, демонстрации редко сопровождаются насилием. Повышенное внимание полиции и прессы к КillTheBill связано с тем, что 21 марта аналогичная акция протеста в Бристоле
обернулась беспорядками: левые и анархисты начали поливать краской полицейских, бросать в них пиротехнику, подожгли полицейские автомобили и выбили окна в участке. Тогда пострадали около 20 стражей порядка, были задержаны 25 человек.
Все последующие акции, как в Бристоле, так и в других городах Англии
, впрочем, прошли мирно и были менее многочисленными.