https://ria.ru/20210403/zaderzhanie-1604098278.html

В Москве задержали обвиняемого по делу об убийстве журналиста в Ингушетии

В Москве задержали обвиняемого по делу об убийстве журналиста в Ингушетии

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве жителя Ингушетии, несколько лет находившегося в розыске за подстрекательство к убийству известного в... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T16:11

2021-04-03T16:11

2021-04-03T16:11

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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НАЛЬЧИК, 3 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве жителя Ингушетии, несколько лет находившегося в розыске за подстрекательство к убийству известного в республике журналиста Амерхана Кокурхоева, сообщает СУ СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что 1 января 2017 года в Сунженскую райбольницу с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки был доставлен 27-летний Кокурхоев, который скончался, не приходя в сознание. Кокурхоев работал пресс-секретарем администрации Сунженского района и одновременно вел спортивные телепередачи на республиканском телеканале "Ингушетия". По подозрению в совершении убийства был задержан сосед Кокурхоева - 60-летний Руслан Джамальдинов.По данным следствия, Джамальдинов на почве неприязненных отношений инициировал конфликт с проживающим по соседству Кокурхоевым. В этот момент к месту конфликта подбежал сын Джамальдинова - Ризван Котиев, который устроил драку с Кокурхоевым. Как считают следователи, в ходе драки Котиев "путем выкриков и уговоров о причинении смерти Кокурхоеву склонил своего отца к совершению убийства", в результате Джамальдинов ножом нанес смертельное ранение журналисту. В июле 2017 года Джамальдинов за совершение убийства был осужден на 8,5 лет колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении Котиева, которого объявили в розыск, выделили в отдельное производство. Ему заочно предъявили обвинение в подстрекательстве к совершению убийства."Третьего апреля 2021 года в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий задержан скрывавшийся от следственных органов Котиев Ризван, который находился в федеральном розыске с 2017 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что Котиев находится под стражей в Москве, приняты меры для организации его этапирования в Ингушетию для производства следственных действий по уголовному делу.

https://ria.ru/20210403/noginsk-1604078538.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия