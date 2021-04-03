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В Москве задержали обвиняемого по делу об убийстве журналиста в Ингушетии
В Москве задержали обвиняемого по делу об убийстве журналиста в Ингушетии
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве жителя Ингушетии, несколько лет находившегося в розыске за подстрекательство к убийству известного в... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T16:11
2021-04-03T16:11
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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НАЛЬЧИК, 3 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве жителя Ингушетии, несколько лет находившегося в розыске за подстрекательство к убийству известного в республике журналиста Амерхана Кокурхоева, сообщает СУ СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что 1 января 2017 года в Сунженскую райбольницу с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки был доставлен 27-летний Кокурхоев, который скончался, не приходя в сознание. Кокурхоев работал пресс-секретарем администрации Сунженского района и одновременно вел спортивные телепередачи на республиканском телеканале "Ингушетия". По подозрению в совершении убийства был задержан сосед Кокурхоева - 60-летний Руслан Джамальдинов.По данным следствия, Джамальдинов на почве неприязненных отношений инициировал конфликт с проживающим по соседству Кокурхоевым. В этот момент к месту конфликта подбежал сын Джамальдинова - Ризван Котиев, который устроил драку с Кокурхоевым. Как считают следователи, в ходе драки Котиев "путем выкриков и уговоров о причинении смерти Кокурхоеву склонил своего отца к совершению убийства", в результате Джамальдинов ножом нанес смертельное ранение журналисту. В июле 2017 года Джамальдинов за совершение убийства был осужден на 8,5 лет колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении Котиева, которого объявили в розыск, выделили в отдельное производство. Ему заочно предъявили обвинение в подстрекательстве к совершению убийства."Третьего апреля 2021 года в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий задержан скрывавшийся от следственных органов Котиев Ризван, который находился в федеральном розыске с 2017 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что Котиев находится под стражей в Москве, приняты меры для организации его этапирования в Ингушетию для производства следственных действий по уголовному делу.
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве задержали обвиняемого по делу об убийстве журналиста в Ингушетии

16:11 03.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 3 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве жителя Ингушетии, несколько лет находившегося в розыске за подстрекательство к убийству известного в республике журналиста Амерхана Кокурхоева, сообщает СУ СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что 1 января 2017 года в Сунженскую райбольницу с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки был доставлен 27-летний Кокурхоев, который скончался, не приходя в сознание. Кокурхоев работал пресс-секретарем администрации Сунженского района и одновременно вел спортивные телепередачи на республиканском телеканале "Ингушетия". По подозрению в совершении убийства был задержан сосед Кокурхоева - 60-летний Руслан Джамальдинов.
По данным следствия, Джамальдинов на почве неприязненных отношений инициировал конфликт с проживающим по соседству Кокурхоевым. В этот момент к месту конфликта подбежал сын Джамальдинова - Ризван Котиев, который устроил драку с Кокурхоевым. Как считают следователи, в ходе драки Котиев "путем выкриков и уговоров о причинении смерти Кокурхоеву склонил своего отца к совершению убийства", в результате Джамальдинов ножом нанес смертельное ранение журналисту. В июле 2017 года Джамальдинов за совершение убийства был осужден на 8,5 лет колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении Котиева, которого объявили в розыск, выделили в отдельное производство. Ему заочно предъявили обвинение в подстрекательстве к совершению убийства.
"Третьего апреля 2021 года в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий задержан скрывавшийся от следственных органов Котиев Ризван, который находился в федеральном розыске с 2017 года", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что Котиев находится под стражей в Москве, приняты меры для организации его этапирования в Ингушетию для производства следственных действий по уголовному делу.
 
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