В Госдуме оценили слова главы Минобороны ФРГ о "российской угрозе"
17:18 03.04.2021 (обновлено: 23:41 03.04.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТанки Т-90 во время учений 20 отдельной мотострелковой бригады 8 общевойсковой армии в Волгоградской области
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на высказывание министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о "растущих вызовах" для Европы из-за России.
Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что для Германии важны высокие расходы на оборону не для того, чтобы "оказать услугу США", а чтобы ответить на растущие из-за действий России вызовы. В числе таковых она назвала появление новых технологий и "гибридных угроз".
"Не думаю, что Германия рассматривает наши действия как враждебные. Если бы наши наука и техника стояли на месте, то их это бы больше устроило", — заявил Чепа в беседе с RT.
Депутат подчеркнул, что развитие российского военного потенциала нацелено на укрепление национальной обороны. Он напомнил, что НАТО приближается к рубежам нашей страны.
"Мы не должны стоять на месте и не развивать свою военную технику вперед, когда и США, и Германия, и другие страны делают это", — добавил парламентарий.
Чепа предположил, что западные страны предпримут "определенные шаги", если их пугает активность России в этом направлении.
Ранее в НАТО обвинили Москву в "агрессивном поведении" и заявили о необходимости ее сдерживать. В МИД заявляли, что Россия будет учитывать настрой альянса в своем внешнеполитическом и военном планировании. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.