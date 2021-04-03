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В Госдуме оценили слова главы Минобороны ФРГ о "российской угрозе"
В Госдуме оценили слова главы Минобороны ФРГ о "российской угрозе"
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на высказывание министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о "растущих... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T17:18
2021-04-03T23:41
россия
аннегрет крамп-карренбауэр
алексей чепа
госдума рф
нато
германия
сша
безопасность
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на высказывание министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о "растущих вызовах" для Европы из-за России. Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что для Германии важны высокие расходы на оборону не для того, чтобы "оказать услугу США", а чтобы ответить на растущие из-за действий России вызовы. В числе таковых она назвала появление новых технологий и "гибридных угроз". Депутат подчеркнул, что развитие российского военного потенциала нацелено на укрепление национальной обороны. Он напомнил, что НАТО приближается к рубежам нашей страны. "Мы не должны стоять на месте и не развивать свою военную технику вперед, когда и США, и Германия, и другие страны делают это", — добавил парламентарий. Чепа предположил, что западные страны предпримут "определенные шаги", если их пугает активность России в этом направлении. Ранее в НАТО обвинили Москву в "агрессивном поведении" и заявили о необходимости ее сдерживать. В МИД заявляли, что Россия будет учитывать настрой альянса в своем внешнеполитическом и военном планировании. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20210402/voyna-1604033473.html
https://ria.ru/20210403/nato-1604080669.html
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россия, аннегрет крамп-карренбауэр, алексей чепа, госдума рф, нато, германия, сша, безопасность, в мире

В Госдуме оценили слова главы Минобороны ФРГ о "российской угрозе"

17:18 03.04.2021 (обновлено: 23:41 03.04.2021)
 
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© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на высказывание министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о "растущих вызовах" для Европы из-за России.
Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что для Германии важны высокие расходы на оборону не для того, чтобы "оказать услугу США", а чтобы ответить на растущие из-за действий России вызовы. В числе таковых она назвала появление новых технологий и "гибридных угроз".
"Не думаю, что Германия рассматривает наши действия как враждебные. Если бы наши наука и техника стояли на месте, то их это бы больше устроило", — заявил Чепа в беседе с RT.
Депутат подчеркнул, что развитие российского военного потенциала нацелено на укрепление национальной обороны. Он напомнил, что НАТО приближается к рубежам нашей страны.
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"Мы не должны стоять на месте и не развивать свою военную технику вперед, когда и США, и Германия, и другие страны делают это", — добавил парламентарий.
Чепа предположил, что западные страны предпримут "определенные шаги", если их пугает активность России в этом направлении.
Ранее в НАТО обвинили Москву в "агрессивном поведении" и заявили о необходимости ее сдерживать. В МИД заявляли, что Россия будет учитывать настрой альянса в своем внешнеполитическом и военном планировании. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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РоссияАннегрет Крамп-КарренбауэрАлексей ЧепаГосдума РФНАТОГерманияСШАБезопасностьВ мире
 
 
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