https://ria.ru/20210403/vyzovy-1604105018.html

В Госдуме оценили слова главы Минобороны ФРГ о "российской угрозе"

В Госдуме оценили слова главы Минобороны ФРГ о "российской угрозе"

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на высказывание министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о "растущих... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T17:18

2021-04-03T17:18

2021-04-03T23:41

россия

аннегрет крамп-карренбауэр

алексей чепа

госдума рф

нато

германия

сша

безопасность

в мире

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на высказывание министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о "растущих вызовах" для Европы из-за России. Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что для Германии важны высокие расходы на оборону не для того, чтобы "оказать услугу США", а чтобы ответить на растущие из-за действий России вызовы. В числе таковых она назвала появление новых технологий и "гибридных угроз". Депутат подчеркнул, что развитие российского военного потенциала нацелено на укрепление национальной обороны. Он напомнил, что НАТО приближается к рубежам нашей страны. "Мы не должны стоять на месте и не развивать свою военную технику вперед, когда и США, и Германия, и другие страны делают это", — добавил парламентарий. Чепа предположил, что западные страны предпримут "определенные шаги", если их пугает активность России в этом направлении. Ранее в НАТО обвинили Москву в "агрессивном поведении" и заявили о необходимости ее сдерживать. В МИД заявляли, что Россия будет учитывать настрой альянса в своем внешнеполитическом и военном планировании. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20210402/voyna-1604033473.html

https://ria.ru/20210403/nato-1604080669.html

россия

германия

сша

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россия, аннегрет крамп-карренбауэр, алексей чепа, госдума рф, нато, германия, сша, безопасность, в мире