В Сербии 107-летняя женщина привилась от коронавируса
19:44 03.04.2021 (обновлено: 20:34 03.04.2021)
БЕЛГРАД, 3 апр – РИА Новости. Гражданка Сербии 1914 года рождения из города Нови-Сад успешно получила вторую дозу вакцины от коронавируса и чувствует себя отлично, сообщили РИА Новости в городской поликлинике.
Сотрудники поликлиники сделали старейшей жительнице второго по величине города Сербии Илоне Ковач 1914 года рождения повторную прививку в пятницу на дому. В соцсети учреждения они разместили фотографию своего визита.
"Не можем раскрывать, какая именно поставлена вакцина, потому что все они полезные. Госпожа Ковач чувствует себя отлично. Важно, что она сама выразила желание вакцинироваться и сейчас жива и здорова", - заявила агентству координатор отдела по работе с общественностью поликлиники Зорка Бакович.
В Сербию накануне прибыла первая партия вакцин через международный механизм COVAX, речь идет о препарате шведско-британского производства AstraZeneca в 57 тысяч доз.
К пятнице в 7-миллионной Сербии прививку от коронавируса различными препаратами получили 2 521 863 человек, обе дозы получили 1 063 559 жителей страны. Руководство республики ранее планировало провести иммунизацию не менее трех миллионов граждан.
Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла в страну 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января, во второй половине февраля начала прибывать AstraZeneca. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, свыше 40% граждан хотят получить российскую вакцину.