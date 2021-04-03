https://ria.ru/20210403/vaktsinatsiya-1604117020.html

В Сербии 107-летняя женщина привилась от коронавируса

В Сербии 107-летняя женщина привилась от коронавируса

Гражданка Сербии 1914 года рождения из города Нови-Сад успешно получила вторую дозу вакцины от коронавируса и чувствует себя отлично, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T19:44

2021-04-03T19:44

2021-04-03T20:34

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

сербия

вакцинация

в мире

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БЕЛГРАД, 3 апр – РИА Новости. Гражданка Сербии 1914 года рождения из города Нови-Сад успешно получила вторую дозу вакцины от коронавируса и чувствует себя отлично, сообщили РИА Новости в городской поликлинике.Сотрудники поликлиники сделали старейшей жительнице второго по величине города Сербии Илоне Ковач 1914 года рождения повторную прививку в пятницу на дому. В соцсети учреждения они разместили фотографию своего визита."Не можем раскрывать, какая именно поставлена вакцина, потому что все они полезные. Госпожа Ковач чувствует себя отлично. Важно, что она сама выразила желание вакцинироваться и сейчас жива и здорова", - заявила агентству координатор отдела по работе с общественностью поликлиники Зорка Бакович.В Сербию накануне прибыла первая партия вакцин через международный механизм COVAX, речь идет о препарате шведско-британского производства AstraZeneca в 57 тысяч доз.К пятнице в 7-миллионной Сербии прививку от коронавируса различными препаратами получили 2 521 863 человек, обе дозы получили 1 063 559 жителей страны. Руководство республики ранее планировало провести иммунизацию не менее трех миллионов граждан.Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла в страну 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января, во второй половине февраля начала прибывать AstraZeneca. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, свыше 40% граждан хотят получить российскую вакцину.

https://ria.ru/20210329/vaktsinatsiya-1603275932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, сербия, вакцинация, в мире