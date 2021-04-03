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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210403/vaktsinatsiya-1604117020.html
В Сербии 107-летняя женщина привилась от коронавируса
В Сербии 107-летняя женщина привилась от коронавируса
Гражданка Сербии 1914 года рождения из города Нови-Сад успешно получила вторую дозу вакцины от коронавируса и чувствует себя отлично, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T19:44
2021-04-03T20:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
сербия
вакцинация
в мире
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БЕЛГРАД, 3 апр – РИА Новости. Гражданка Сербии 1914 года рождения из города Нови-Сад успешно получила вторую дозу вакцины от коронавируса и чувствует себя отлично, сообщили РИА Новости в городской поликлинике.Сотрудники поликлиники сделали старейшей жительнице второго по величине города Сербии Илоне Ковач 1914 года рождения повторную прививку в пятницу на дому. В соцсети учреждения они разместили фотографию своего визита."Не можем раскрывать, какая именно поставлена вакцина, потому что все они полезные. Госпожа Ковач чувствует себя отлично. Важно, что она сама выразила желание вакцинироваться и сейчас жива и здорова", - заявила агентству координатор отдела по работе с общественностью поликлиники Зорка Бакович.В Сербию накануне прибыла первая партия вакцин через международный механизм COVAX, речь идет о препарате шведско-британского производства AstraZeneca в 57 тысяч доз.К пятнице в 7-миллионной Сербии прививку от коронавируса различными препаратами получили 2 521 863 человек, обе дозы получили 1 063 559 жителей страны. Руководство республики ранее планировало провести иммунизацию не менее трех миллионов граждан.Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла в страну 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января, во второй половине февраля начала прибывать AstraZeneca. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, свыше 40% граждан хотят получить российскую вакцину.
https://ria.ru/20210329/vaktsinatsiya-1603275932.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, сербия, вакцинация, в мире

В Сербии 107-летняя женщина привилась от коронавируса

19:44 03.04.2021 (обновлено: 20:34 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины
 Медицинский работник с ампулой вакцины - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
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БЕЛГРАД, 3 апр – РИА Новости. Гражданка Сербии 1914 года рождения из города Нови-Сад успешно получила вторую дозу вакцины от коронавируса и чувствует себя отлично, сообщили РИА Новости в городской поликлинике.
Сотрудники поликлиники сделали старейшей жительнице второго по величине города Сербии Илоне Ковач 1914 года рождения повторную прививку в пятницу на дому. В соцсети учреждения они разместили фотографию своего визита.
"Не можем раскрывать, какая именно поставлена вакцина, потому что все они полезные. Госпожа Ковач чувствует себя отлично. Важно, что она сама выразила желание вакцинироваться и сейчас жива и здорова", - заявила агентству координатор отдела по работе с общественностью поликлиники Зорка Бакович.
В Сербию накануне прибыла первая партия вакцин через международный механизм COVAX, речь идет о препарате шведско-британского производства AstraZeneca в 57 тысяч доз.
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 12:30Распространение коронавируса
Вучич рассказал, когда сделает прививку от коронавируса
К пятнице в 7-миллионной Сербии прививку от коронавируса различными препаратами получили 2 521 863 человек, обе дозы получили 1 063 559 жителей страны. Руководство республики ранее планировало провести иммунизацию не менее трех миллионов граждан.
Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла в страну 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января, во второй половине февраля начала прибывать AstraZeneca. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, свыше 40% граждан хотят получить российскую вакцину.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСербияВакцинацияВ мире
 
 
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