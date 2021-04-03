https://ria.ru/20210403/vaktsinatsiya-1604113076.html

Более десяти миллионов жителей Пекина привились от COVID-19

Более десяти миллионов жителей Пекина привились от COVID-19

Более 10 миллионов жителей китайской столицы сделали прививку от COVID-19, сообщили в пятницу в Пекинском комитете по делам здравоохранения. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T19:06

2021-04-03T19:06

2021-04-03T19:06

россия-китай: главное

коронавирус covid-19

коронавирусы

пекин

китай

вакцинация

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МОСКВА, 3 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Более 10 миллионов жителей китайской столицы сделали прививку от COVID-19, сообщили в пятницу в Пекинском комитете по делам здравоохранения.Согласно официальным данным, по состоянию на пятницу в городе было использовано 16,05 миллиона доз отечественных вакцин. Более 6,04 миллиона человек получили две дозы препарата, и около 3,96 миллиона человек - одну.Около 9,33 миллиона вакцинированных первой дозой вакцины – люди в возрасте от 18 до 59 лет, что составляет почти 60% от этой возрастной группы.В мегаполисе, население которого насчитывает более 20 миллионов, на сегодняшний день вакцинировано более 670 тысяч в возрасте 60 лет и старше, 551 человек из них старше 90 лет, сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20210402/vaktsina-1603980110.html

пекин

китай

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2021

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коронавирус covid-19, коронавирусы, пекин, китай, вакцинация