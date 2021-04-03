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Более десяти миллионов жителей Пекина привились от COVID-19
Более десяти миллионов жителей Пекина привились от COVID-19
Более 10 миллионов жителей китайской столицы сделали прививку от COVID-19, сообщили в пятницу в Пекинском комитете по делам здравоохранения. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T19:06
2021-04-03T19:06
2021-04-03T19:06
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
коронавирусы
пекин
китай
вакцинация
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МОСКВА, 3 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Более 10 миллионов жителей китайской столицы сделали прививку от COVID-19, сообщили в пятницу в Пекинском комитете по делам здравоохранения.Согласно официальным данным, по состоянию на пятницу в городе было использовано 16,05 миллиона доз отечественных вакцин. Более 6,04 миллиона человек получили две дозы препарата, и около 3,96 миллиона человек - одну.Около 9,33 миллиона вакцинированных первой дозой вакцины – люди в возрасте от 18 до 59 лет, что составляет почти 60% от этой возрастной группы.В мегаполисе, население которого насчитывает более 20 миллионов, на сегодняшний день вакцинировано более 670 тысяч в возрасте 60 лет и старше, 551 человек из них старше 90 лет, сообщили в ведомстве.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, пекин, китай, вакцинация
МОСКВА, 3 апр - Проект "Россия-Китай: Главное".
Более 10 миллионов жителей китайской столицы сделали прививку от COVID-19, сообщили в пятницу в Пекинском комитете по делам здравоохранения.
Согласно официальным данным, по состоянию на пятницу в городе было использовано 16,05 миллиона доз отечественных вакцин. Более 6,04 миллиона человек получили две дозы препарата, и около 3,96 миллиона человек - одну.
Около 9,33 миллиона вакцинированных первой дозой вакцины – люди в возрасте от 18 до 59 лет, что составляет почти 60% от этой возрастной группы.
В мегаполисе, население которого насчитывает более 20 миллионов, на сегодняшний день вакцинировано более 670 тысяч в возрасте 60 лет и старше, 551 человек из них старше 90 лет, сообщили в ведомстве.