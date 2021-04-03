Президент Аргентины после заражения коронавирусом призвал вакцинироваться
23:31 03.04.2021 (обновлено: 23:33 03.04.2021)
© AP Photo / Juan MabromataПрезидент Аргентины Альберто Фернандес
© AP Photo / Juan Mabromata
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес, у которого тест на коронавирус показал положительный результат, заявил о важности вакцин. Об этом он сказал порталу Infobae.
"Вакцина работает. Нужно ей прививаться. Если бы я не вакцинировался, сейчас мне пришлось бы нелегко", — признался аргентинский лидер.
Личный врач президента осмотрел его сегодня утром и не обнаружил никаких симптомов болезни и осложнений.
В январе в администрации главы Аргентины сообщили, что он привился первым компонентом вакцины "Спутник V". Местная газета Clarin со ссылкой на источники отметила, что Фернандеса привили двумя дозами вакцины от коронавируса.
Согласно анализу Министерства здравоохранения страны, менее 0,2% аргентинцев заразились коронавирусом после прививки одной или двумя дозами вакцин. В настоящее время Аргентина располагает вакцинами "Спутник V", Covishield (производство индийского института и AstraZeneca), Sinopharm, а также партией вакцины AstraZeneca.
Директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, комментируя сообщение о положительном тесте на коронавирус у аргентинского лидера, заявил, что вакцинация не исключает заражение, но она исключает тяжелые последствия от инфекции.