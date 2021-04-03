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Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
Требования инспектора ГИБДД не всегда могут быть законными. Например, оплатить штраф на месте или отвезти закончившего смену коллегу по определённому адресу... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T01:20
2021-04-03T01:21
авто
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Требования инспектора ГИБДД не всегда могут быть законными. Например, оплатить штраф на месте или отвезти закончившего смену коллегу по определённому адресу абсолютно незаконно. Но возникают и спорные ситуации, когда "незаконность" не вполне очевидна, и водитель в спорной ситуации может уточнить, на каких именно нормах законодательства основано то или иное требование стража порядка, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.По словам адвоката, так водитель сможет избежать неприятных последствий и в случае, если окажется прав, получит возможность компенсации морального или материального вреда. Юрист отмечает, что спорных ситуаций возникает немало. Например, водитель не обязан пройти по требованию сотрудника ГИБДД в автомобиль Госавтоинспекции. Но инспектор при оформлении штрафа имеет право пригласить водителя в служебную машину. "Инспектор автодорожной службы вправе попросить водителя открыть багажник и заглянуть туда с его согласия, но если согласия нет, то визуальный осмотр преобразуется в досмотр в присутствии понятых, но это действие уже не визуальное и по сути своей похожее на обыск", - привел еще один пример Миронов.
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авто

Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД

01:20 03.04.2021 (обновлено: 01:21 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Требования инспектора ГИБДД не всегда могут быть законными. Например, оплатить штраф на месте или отвезти закончившего смену коллегу по определённому адресу абсолютно незаконно. Но возникают и спорные ситуации, когда "незаконность" не вполне очевидна, и водитель в спорной ситуации может уточнить, на каких именно нормах законодательства основано то или иное требование стража порядка, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
"По возможности, следует зафиксировать аудио или видеозаписью происходящее, не отказывая в исполнении требования сотрудника полиции. И уже после всего произошедшего обратиться к адвокату для оценки инцидента с юридической точки зрения и определения целесообразности обжалования действий сотрудников полиции", - посоветовал эксперт.
По словам адвоката, так водитель сможет избежать неприятных последствий и в случае, если окажется прав, получит возможность компенсации морального или материального вреда. Юрист отмечает, что спорных ситуаций возникает немало. Например, водитель не обязан пройти по требованию сотрудника ГИБДД в автомобиль Госавтоинспекции. Но инспектор при оформлении штрафа имеет право пригласить водителя в служебную машину.
"Инспектор автодорожной службы вправе попросить водителя открыть багажник и заглянуть туда с его согласия, но если согласия нет, то визуальный осмотр преобразуется в досмотр в присутствии понятых, но это действие уже не визуальное и по сути своей похожее на обыск", - привел еще один пример Миронов.
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