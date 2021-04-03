https://ria.ru/20210403/trebovaniya-1604053198.html

Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД

Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД

Требования инспектора ГИБДД не всегда могут быть законными. Например, оплатить штраф на месте или отвезти закончившего смену коллегу по определённому адресу... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T01:20

2021-04-03T01:20

2021-04-03T01:21

авто

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Требования инспектора ГИБДД не всегда могут быть законными. Например, оплатить штраф на месте или отвезти закончившего смену коллегу по определённому адресу абсолютно незаконно. Но возникают и спорные ситуации, когда "незаконность" не вполне очевидна, и водитель в спорной ситуации может уточнить, на каких именно нормах законодательства основано то или иное требование стража порядка, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.По словам адвоката, так водитель сможет избежать неприятных последствий и в случае, если окажется прав, получит возможность компенсации морального или материального вреда. Юрист отмечает, что спорных ситуаций возникает немало. Например, водитель не обязан пройти по требованию сотрудника ГИБДД в автомобиль Госавтоинспекции. Но инспектор при оформлении штрафа имеет право пригласить водителя в служебную машину. "Инспектор автодорожной службы вправе попросить водителя открыть багажник и заглянуть туда с его согласия, но если согласия нет, то визуальный осмотр преобразуется в досмотр в присутствии понятых, но это действие уже не визуальное и по сути своей похожее на обыск", - привел еще один пример Миронов.

https://ria.ru/20210401/avto-1603723182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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