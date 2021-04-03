https://ria.ru/20210403/tekhnologii-1604073956.html
В "Яндексе" и Mail.ru Group пояснили, какие данные получают трекеры
В "Яндексе" и Mail.ru Group пояснили, какие данные получают трекеры
Внешние трекеры приложений "Яндекса" и Mail.ru Group не собирают персональные данные пользователей, а только техническую обезличенную информацию, сообщили РИА... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T11:20
2021-04-03T11:20
2021-04-03T12:25
яндекс
mail.ru group
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603593506_0:88:841:561_1920x0_80_0_0_1d927651e6f378a4916960073950c9a2.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Внешние трекеры приложений "Яндекса" и Mail.ru Group не собирают персональные данные пользователей, а только техническую обезличенную информацию, сообщили РИА Новости представители интернет-холдингов.Газета "Коммерсант" со ссылкой на отчёт организации "Информационная культура" в субботу сообщила, что предустановленные российские приложения могут передавать данные пользователей за границу."Яндекс" внимательно относится к данным пользователей и тщательно защищает их. Внешние технические инструменты помогают нам узнавать про установку своих приложений пользователями, выявлять ошибки и критические сбои внутри сервисов. При этом эти инструменты не получают доступа к пользовательским данным или поведению", – прокомментировал директор по данным в "Яндексе" Иван Черевко.Руководитель по корпоративным коммуникациям Mail.ru Group Сергей Лучин также сообщил, что персональные данные пользователей Mail.ru Group надёжно защищены и никуда не передаются. Все применяемые внешние инструменты проходят строгий аудит внутренней безопасности — в том числе и трекеры, отметил он.По его словам, все трекеры собирают лишь техническую обезличенную информацию, причём в гораздо меньшем объеме, нежели сами мобильные операционные системы."Мы стараемся использовать только необходимое для корректной работы приложений количество внешних трекеров", – резюмировал Лучин.
https://ria.ru/20210403/prilozheniya-1604065911.html
https://ria.ru/20181011/1530402637.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603593506_0:9:841:640_1920x0_80_0_0_15846a8bab5bca336590dd52ff329ec3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яндекс, mail.ru group, технологии, общество
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
Внешние трекеры приложений "Яндекса"
и Mail.ru Group
не собирают персональные данные пользователей, а только техническую обезличенную информацию, сообщили РИА Новости представители интернет-холдингов.
Газета "Коммерсант"
со ссылкой на отчёт организации "Информационная культура" в субботу сообщила, что предустановленные российские приложения могут передавать данные пользователей за границу.
"Яндекс" внимательно относится к данным пользователей и тщательно защищает их. Внешние технические инструменты помогают нам узнавать про установку своих приложений пользователями, выявлять ошибки и критические сбои внутри сервисов. При этом эти инструменты не получают доступа к пользовательским данным или поведению", – прокомментировал директор по данным в "Яндексе" Иван Черевко.
Руководитель по корпоративным коммуникациям Mail.ru Group Сергей Лучин также сообщил, что персональные данные пользователей Mail.ru Group надёжно защищены и никуда не передаются. Все применяемые внешние инструменты проходят строгий аудит внутренней безопасности — в том числе и трекеры, отметил он.
По его словам, все трекеры собирают лишь техническую обезличенную информацию, причём в гораздо меньшем объеме, нежели сами мобильные операционные системы.
"Мы стараемся использовать только необходимое для корректной работы приложений количество внешних трекеров", – резюмировал Лучин.