https://ria.ru/20210403/tekhnologii-1604073956.html

В "Яндексе" и Mail.ru Group пояснили, какие данные получают трекеры

В "Яндексе" и Mail.ru Group пояснили, какие данные получают трекеры

Внешние трекеры приложений "Яндекса" и Mail.ru Group не собирают персональные данные пользователей, а только техническую обезличенную информацию, сообщили РИА... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T11:20

2021-04-03T11:20

2021-04-03T12:25

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Внешние трекеры приложений "Яндекса" и Mail.ru Group не собирают персональные данные пользователей, а только техническую обезличенную информацию, сообщили РИА Новости представители интернет-холдингов.Газета "Коммерсант" со ссылкой на отчёт организации "Информационная культура" в субботу сообщила, что предустановленные российские приложения могут передавать данные пользователей за границу."Яндекс" внимательно относится к данным пользователей и тщательно защищает их. Внешние технические инструменты помогают нам узнавать про установку своих приложений пользователями, выявлять ошибки и критические сбои внутри сервисов. При этом эти инструменты не получают доступа к пользовательским данным или поведению", – прокомментировал директор по данным в "Яндексе" Иван Черевко.Руководитель по корпоративным коммуникациям Mail.ru Group Сергей Лучин также сообщил, что персональные данные пользователей Mail.ru Group надёжно защищены и никуда не передаются. Все применяемые внешние инструменты проходят строгий аудит внутренней безопасности — в том числе и трекеры, отметил он.По его словам, все трекеры собирают лишь техническую обезличенную информацию, причём в гораздо меньшем объеме, нежели сами мобильные операционные системы."Мы стараемся использовать только необходимое для корректной работы приложений количество внешних трекеров", – резюмировал Лучин.

https://ria.ru/20210403/prilozheniya-1604065911.html

https://ria.ru/20181011/1530402637.html

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яндекс, mail.ru group, технологии, общество