Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210403/tekhnologii-1604073956.html
В "Яндексе" и Mail.ru Group пояснили, какие данные получают трекеры
В "Яндексе" и Mail.ru Group пояснили, какие данные получают трекеры
Внешние трекеры приложений "Яндекса" и Mail.ru Group не собирают персональные данные пользователей, а только техническую обезличенную информацию, сообщили РИА... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T11:20
2021-04-03T12:25
яндекс
mail.ru group
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603593506_0:88:841:561_1920x0_80_0_0_1d927651e6f378a4916960073950c9a2.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Внешние трекеры приложений "Яндекса" и Mail.ru Group не собирают персональные данные пользователей, а только техническую обезличенную информацию, сообщили РИА Новости представители интернет-холдингов.Газета "Коммерсант" со ссылкой на отчёт организации "Информационная культура" в субботу сообщила, что предустановленные российские приложения могут передавать данные пользователей за границу."Яндекс" внимательно относится к данным пользователей и тщательно защищает их. Внешние технические инструменты помогают нам узнавать про установку своих приложений пользователями, выявлять ошибки и критические сбои внутри сервисов. При этом эти инструменты не получают доступа к пользовательским данным или поведению", – прокомментировал директор по данным в "Яндексе" Иван Черевко.Руководитель по корпоративным коммуникациям Mail.ru Group Сергей Лучин также сообщил, что персональные данные пользователей Mail.ru Group надёжно защищены и никуда не передаются. Все применяемые внешние инструменты проходят строгий аудит внутренней безопасности — в том числе и трекеры, отметил он.По его словам, все трекеры собирают лишь техническую обезличенную информацию, причём в гораздо меньшем объеме, нежели сами мобильные операционные системы."Мы стараемся использовать только необходимое для корректной работы приложений количество внешних трекеров", – резюмировал Лучин.
https://ria.ru/20210403/prilozheniya-1604065911.html
https://ria.ru/20181011/1530402637.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603593506_0:9:841:640_1920x0_80_0_0_15846a8bab5bca336590dd52ff329ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яндекс, mail.ru group, технологии, общество

В "Яндексе" и Mail.ru Group пояснили, какие данные получают трекеры

11:20 03.04.2021 (обновлено: 12:25 03.04.2021)
 
© ЯндексНовый логотип Яндекса
Новый логотип Яндекса - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© Яндекс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Внешние трекеры приложений "Яндекса" и Mail.ru Group не собирают персональные данные пользователей, а только техническую обезличенную информацию, сообщили РИА Новости представители интернет-холдингов.
Газета "Коммерсант" со ссылкой на отчёт организации "Информационная культура" в субботу сообщила, что предустановленные российские приложения могут передавать данные пользователей за границу.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
09:46
"Ъ": предустановленный российский софт может передавать данные за рубеж
"Яндекс" внимательно относится к данным пользователей и тщательно защищает их. Внешние технические инструменты помогают нам узнавать про установку своих приложений пользователями, выявлять ошибки и критические сбои внутри сервисов. При этом эти инструменты не получают доступа к пользовательским данным или поведению", – прокомментировал директор по данным в "Яндексе" Иван Черевко.
Руководитель по корпоративным коммуникациям Mail.ru Group Сергей Лучин также сообщил, что персональные данные пользователей Mail.ru Group надёжно защищены и никуда не передаются. Все применяемые внешние инструменты проходят строгий аудит внутренней безопасности — в том числе и трекеры, отметил он.
По его словам, все трекеры собирают лишь техническую обезличенную информацию, причём в гораздо меньшем объеме, нежели сами мобильные операционные системы.
"Мы стараемся использовать только необходимое для корректной работы приложений количество внешних трекеров", – резюмировал Лучин.
Салон автомобиля. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.10.2018
11 октября 2018, 05:31
"Автонет": автомобиль скоро сможет передавать данные о здоровье владельца
 
ЯндексMail.Ru GroupТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:56В Нигерии при атаке вооруженных людей погибли 14 человек
12:52У станции Новогиреево в Москве мужчина попал под поезд
12:43Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение ПДД
12:42Эрмитаж проверил подлинность изделий Фаберже
12:42В Крыму напомнили НАТО, чем заканчиваются войны против России
12:36В Минске ответили на слова Кравчука о зависимости политики
12:26В Междуреченске обрушилась часть стены в пристройке школы
12:23Помощника главы военной разведки Ирака пытались убить в Багдаде
12:22В Москве анонсировали рекордно ранний запуск проката велосипедов
12:17В Совфеде ответили Кравчуку, назвавшему Украину врагом России
12:13Житель Ногинска хотел отомстить бывшей жене, организовав убийство ее сына
12:11В Госдуме прокомментировали обстрел ЛНР украинскими силовиками
12:09Задержанного в Барнауле националиста арестовали на два месяца
12:04Зеленский упустил шанс урегулировать конфликт с ДНР и ЛНР, заявил Косачев
12:02В Британии семь человек умерли из-за тромбов после вакцины AstraZeneca
11:56Сын экс-канцлера Германии подал в суд на главу Минздрава
11:54В Москве за сутки госпитализировали почти 900 человек с коронавирусом
11:51В России ответили на подготовку Украины и НАТО к войне за Крым
11:30Крымский сенатор сравнил Украину с полигоном НАТО
11:24Минцифры исключило передачу данных россиян предустановленными сервисами
Лента новостейМолния