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NASA показало новые снимки огромного остатка сверхновой
NASA показало новые снимки огромного остатка сверхновой
Национальное космическое агентство США опубликовало новый снимок диффузной туманности Вуаль — огромного остатка сверхновой в созвездии Лебедя. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T17:20
2021-04-03T17:20
2021-04-03T17:56
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Национальное космическое агентство США опубликовало новый снимок диффузной туманности Вуаль — огромного остатка сверхновой в созвездии Лебедя.По словам астрономов, при обработке изображения, полученного с телескопа "Хаббл", применили методики, позволяющие выявить мельчайшие подробности, например нити ионизированного газа.Наблюдения за туманностью провели с помощью прибора Hubble Wide Field Camera 3. Пять различных фильтров и инновационная постобработка помогли улучшить детализацию выбросов дважды ионизированного кислорода (показаны синим цветом), а также ионизированного водорода и азота (показаны красным цветом).Туманность Вуаль открыл английский ученый Уильям Гершель в конце XVIII века. Она находится примерно в 2100 световых годах от Земли, то есть относительно близко с астрономической точки зрения. Туманность возникла в результате взрыва звезды, случившегося около десяти тысяч лет назад.
https://ria.ru/20210326/mars-1602991114.html
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