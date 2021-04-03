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Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
Минюст США предъявил обвинения бывшему американскому дипломату Полу Майклу Гуэртину в сокрытии информации о финансовых связях с гражданами Китая, сообщает в... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T03:07
2021-04-03T03:07
2021-04-03T03:07
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Минюст США предъявил обвинения бывшему американскому дипломату Полу Майклу Гуэртину в сокрытии информации о финансовых связях с гражданами Китая, сообщает в пятницу пресс-служба министерства.Обвинения против 40-летнего Гуэртина были предъявлены еще 29 марта: экс-сотрудник Госдепа, работавший в разное время в дипмиссиях в Шанхае и Исламабаде, скрыл важные сведения в ходе проверки для доступа к работе с секретной информацией.Как утверждают следователи, он не сообщил о кредите в размере 225 тысяч долларов, которые получил у граждан Китая, чтобы покрыть свои долги в казино. Кроме того, Гуэртин не сообщил о личной связи с гражданкой КНР, которой помог с получением американской визы в консульстве США в Шанхае, говорится в документе.О том, какое наказание может грозить экс-дипломату, не сообщается.
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китай, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости.
Минюст США
предъявил обвинения бывшему американскому дипломату Полу Майклу Гуэртину в сокрытии информации о финансовых связях с гражданами Китая
, сообщает в пятницу пресс-служба министерства.
Обвинения против 40-летнего Гуэртина были предъявлены еще 29 марта: экс-сотрудник Госдепа, работавший в разное время в дипмиссиях в Шанхае и Исламабаде, скрыл важные сведения в ходе проверки для доступа к работе с секретной информацией.
Как утверждают следователи, он не сообщил о кредите в размере 225 тысяч долларов, которые получил у граждан Китая, чтобы покрыть свои долги в казино. Кроме того, Гуэртин не сообщил о личной связи с гражданкой КНР, которой помог с получением американской визы в консульстве США в Шанхае, говорится в документе.
О том, какое наказание может грозить экс-дипломату, не сообщается.