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Наука
https://ria.ru/20210403/soglashenie-1604072804.html
Правительство одобрило продление соглашения с США по космосу
Правительство одобрило продление соглашения с США по космосу
Правительство РФ одобрило продление соглашения между Россией и США о сотрудничестве в космосе до 31 декабря 2030 года, соответствующее распоряжение опубликовано РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T11:06
2021-04-03T11:15
наука
россия
космос - риа наука
правительство рф
сша
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ одобрило продление соглашения между Россией и США о сотрудничестве в космосе до 31 декабря 2030 года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства.Соглашение, заключённое в 1992 году, продлевали уже четыре раза. Этот документ – один из основных правовых инструментов, формирующих условия для российско-американского сотрудничества в вопросах освоения космоса."Соглашение между Россией и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях будет действовать до 31 декабря 2030 года. Предложение о его продлении одобрил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что решение предварительно проработано с американской стороной, а процедура продления завершится после обмена дипломатическими нотами. Проект российской ноты прилагается к утверждённому Михаилом Мишустиным распоряжению."Продление соглашения отвечает интересам обеих сторон и будет способствовать эффективной реализации совместных космических проектов", - добавляется в сообщении.Согласно документу, МИД РФ поручено от имени правительства провести обмен нотами, составляющими соглашение, разрешив в случае необходимости вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.
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россия, космос - риа наука, правительство рф, сша

Правительство одобрило продление соглашения с США по космосу

11:06 03.04.2021 (обновлено: 11:15 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ
Вид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ одобрило продление соглашения между Россией и США о сотрудничестве в космосе до 31 декабря 2030 года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства.
Соглашение, заключённое в 1992 году, продлевали уже четыре раза. Этот документ – один из основных правовых инструментов, формирующих условия для российско-американского сотрудничества в вопросах освоения космоса.
"Соглашение между Россией и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях будет действовать до 31 декабря 2030 года. Предложение о его продлении одобрил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что решение предварительно проработано с американской стороной, а процедура продления завершится после обмена дипломатическими нотами. Проект российской ноты прилагается к утверждённому Михаилом Мишустиным распоряжению.
"Продление соглашения отвечает интересам обеих сторон и будет способствовать эффективной реализации совместных космических проектов", - добавляется в сообщении.
Согласно документу, МИД РФ поручено от имени правительства провести обмен нотами, составляющими соглашение, разрешив в случае необходимости вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.
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