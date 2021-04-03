https://ria.ru/20210403/soglashenie-1604072804.html

Правительство одобрило продление соглашения с США по космосу

Правительство одобрило продление соглашения с США по космосу

Правительство РФ одобрило продление соглашения между Россией и США о сотрудничестве в космосе до 31 декабря 2030 года, соответствующее распоряжение опубликовано РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T11:06

2021-04-03T11:06

2021-04-03T11:15

наука

россия

космос - риа наука

правительство рф

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570309629_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57b7c24ea0999b0f0500cda6a10d90fa.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ одобрило продление соглашения между Россией и США о сотрудничестве в космосе до 31 декабря 2030 года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства.Соглашение, заключённое в 1992 году, продлевали уже четыре раза. Этот документ – один из основных правовых инструментов, формирующих условия для российско-американского сотрудничества в вопросах освоения космоса."Соглашение между Россией и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях будет действовать до 31 декабря 2030 года. Предложение о его продлении одобрил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что решение предварительно проработано с американской стороной, а процедура продления завершится после обмена дипломатическими нотами. Проект российской ноты прилагается к утверждённому Михаилом Мишустиным распоряжению."Продление соглашения отвечает интересам обеих сторон и будет способствовать эффективной реализации совместных космических проектов", - добавляется в сообщении.Согласно документу, МИД РФ поручено от имени правительства провести обмен нотами, составляющими соглашение, разрешив в случае необходимости вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.

https://ria.ru/20210330/ekipazh-1603521433.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, правительство рф, сша