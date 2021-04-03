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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Собянин: более 75 км проводов убрали под землю в столице в 2020 году
Собянин: более 75 км проводов убрали под землю в столице в 2020 году
Более 75 километров проводов городских служб, мобильных операторов, интернет-провайдеров убрали под землю в 2020 году, сообщил мэр города Сергей Собянин на... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-03T12:30
2021-04-05T12:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Более 75 километров проводов городских служб, мобильных операторов, интернет-провайдеров убрали под землю в 2020 году, сообщил мэр города Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"."В прошлом году убрали под землю 75,5 км "воздушных" проводов городских служб, мобильных операторов, интернет-провайдеров. Для сравнения - это отрезок, почти равный длине МЦД-2", - сообщил Собянин.Он отметил, что провода убрали на многих центральных улицах Москвы, также в районе Киевского вокзала. А самые масштабные работы были проведены на территории Северного речного вокзала.По словам мэра города, это важная часть работ по благоустройству столицы."Вспомните, как выглядел центр города с висящими проводами. Они закрывали все: и небо, и архитектуру. А теперь - приятно посмотреть", - добавил Собянин.
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сергей собянин, москва

Собянин: более 75 км проводов убрали под землю в столице в 2020 году

12:30 03.04.2021 (обновлено: 12:32 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Более 75 километров проводов городских служб, мобильных операторов, интернет-провайдеров убрали под землю в 2020 году, сообщил мэр города Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"В прошлом году убрали под землю 75,5 км "воздушных" проводов городских служб, мобильных операторов, интернет-провайдеров. Для сравнения - это отрезок, почти равный длине МЦД-2", - сообщил Собянин.
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Он отметил, что провода убрали на многих центральных улицах Москвы, также в районе Киевского вокзала. А самые масштабные работы были проведены на территории Северного речного вокзала.
По словам мэра города, это важная часть работ по благоустройству столицы.
"Вспомните, как выглядел центр города с висящими проводами. Они закрывали все: и небо, и архитектуру. А теперь - приятно посмотреть", - добавил Собянин.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей СобянинМосква
 
 
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