https://ria.ru/20210403/sobyanin-1604270141.html

Собянин: более 75 км проводов убрали под землю в столице в 2020 году

Собянин: более 75 км проводов убрали под землю в столице в 2020 году

Более 75 километров проводов городских служб, мобильных операторов, интернет-провайдеров убрали под землю в 2020 году, сообщил мэр города Сергей Собянин на... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-03T12:30

2021-04-03T12:30

2021-04-05T12:32

москва сегодня: мегаполис для жизни

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Более 75 километров проводов городских служб, мобильных операторов, интернет-провайдеров убрали под землю в 2020 году, сообщил мэр города Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"."В прошлом году убрали под землю 75,5 км "воздушных" проводов городских служб, мобильных операторов, интернет-провайдеров. Для сравнения - это отрезок, почти равный длине МЦД-2", - сообщил Собянин.Он отметил, что провода убрали на многих центральных улицах Москвы, также в районе Киевского вокзала. А самые масштабные работы были проведены на территории Северного речного вокзала.По словам мэра города, это важная часть работ по благоустройству столицы."Вспомните, как выглядел центр города с висящими проводами. Они закрывали все: и небо, и архитектуру. А теперь - приятно посмотреть", - добавил Собянин.

https://ria.ru/20210402/sportzal-1603971825.html

москва

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сергей собянин, москва