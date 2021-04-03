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Правительство выделит средства на модернизацию Курчатовского синхротрона
Правительство выделит средства на модернизацию Курчатовского синхротрона
Правительство РФ одобрило выделение средств в размере 13 миллиардов рублей на модернизацию Курчатовского синхротрона, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T10:18
2021-04-03T10:18
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение средств в размере 13 миллиардов рублей на модернизацию Курчатовского синхротрона, сообщает пресс-служба кабмина.В этом году планируется завершить все проектные работы, а в 2025 году ввести в эксплуатацию обновленную установку. За это время полностью заменят узлы и системы ускорительно-накопительного комплекса."На модернизацию Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения (КИСИ) в Москве будет направлено 13 миллиардов рублей. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате перевооружения будет создан синхротрон третьего поколения мощностью 2,5 гигаэлектронвольт. Благодаря этому можно будет проводить более длительные эксперименты."Курчатовский специализированный источник синхротронного излучения – уникальная научная установка класса "мегасайенс". Ожидается, что её модернизация поможет получить новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровне, решить ряд практических задач в материаловедении, метрологии, медицине, энергетике будущего", - уточняется в сообщении.
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россия, михаил мишустин, правительство рф

Правительство выделит средства на модернизацию Курчатовского синхротрона

10:18 03.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтанция фазочувствительных методов исследования вещества "Фаза" Курчатовского центра синхротронных исследований
Станция фазочувствительных методов исследования вещества Фаза Курчатовского центра синхротронных исследований - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение средств в размере 13 миллиардов рублей на модернизацию Курчатовского синхротрона, сообщает пресс-служба кабмина.
В этом году планируется завершить все проектные работы, а в 2025 году ввести в эксплуатацию обновленную установку. За это время полностью заменят узлы и системы ускорительно-накопительного комплекса.
"На модернизацию Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения (КИСИ) в Москве будет направлено 13 миллиардов рублей. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате перевооружения будет создан синхротрон третьего поколения мощностью 2,5 гигаэлектронвольт. Благодаря этому можно будет проводить более длительные эксперименты.
"Курчатовский специализированный источник синхротронного излучения – уникальная научная установка класса "мегасайенс". Ожидается, что её модернизация поможет получить новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровне, решить ряд практических задач в материаловедении, метрологии, медицине, энергетике будущего", - уточняется в сообщении.
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