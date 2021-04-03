https://ria.ru/20210403/sinkhrotron-1604068078.html

Правительство выделит средства на модернизацию Курчатовского синхротрона

Правительство выделит средства на модернизацию Курчатовского синхротрона

Правительство РФ одобрило выделение средств в размере 13 миллиардов рублей на модернизацию Курчатовского синхротрона, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T10:18

2021-04-03T10:18

2021-04-03T10:18

россия

михаил мишустин

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149252/34/1492523472_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d1596ca39bcbcd3121a1fc5e2f3e9164.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение средств в размере 13 миллиардов рублей на модернизацию Курчатовского синхротрона, сообщает пресс-служба кабмина.В этом году планируется завершить все проектные работы, а в 2025 году ввести в эксплуатацию обновленную установку. За это время полностью заменят узлы и системы ускорительно-накопительного комплекса."На модернизацию Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения (КИСИ) в Москве будет направлено 13 миллиардов рублей. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате перевооружения будет создан синхротрон третьего поколения мощностью 2,5 гигаэлектронвольт. Благодаря этому можно будет проводить более длительные эксперименты."Курчатовский специализированный источник синхротронного излучения – уникальная научная установка класса "мегасайенс". Ожидается, что её модернизация поможет получить новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровне, решить ряд практических задач в материаловедении, метрологии, медицине, энергетике будущего", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20200409/1569817695.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, правительство рф