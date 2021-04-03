https://ria.ru/20210403/sinkhrotron-1604068078.html
Правительство выделит средства на модернизацию Курчатовского синхротрона
Правительство выделит средства на модернизацию Курчатовского синхротрона
Правительство РФ одобрило выделение средств в размере 13 миллиардов рублей на модернизацию Курчатовского синхротрона, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T10:18
2021-04-03T10:18
2021-04-03T10:18
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение средств в размере 13 миллиардов рублей на модернизацию Курчатовского синхротрона, сообщает пресс-служба кабмина.В этом году планируется завершить все проектные работы, а в 2025 году ввести в эксплуатацию обновленную установку. За это время полностью заменят узлы и системы ускорительно-накопительного комплекса."На модернизацию Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения (КИСИ) в Москве будет направлено 13 миллиардов рублей. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате перевооружения будет создан синхротрон третьего поколения мощностью 2,5 гигаэлектронвольт. Благодаря этому можно будет проводить более длительные эксперименты."Курчатовский специализированный источник синхротронного излучения – уникальная научная установка класса "мегасайенс". Ожидается, что её модернизация поможет получить новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровне, решить ряд практических задач в материаловедении, метрологии, медицине, энергетике будущего", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20200409/1569817695.html
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россия, михаил мишустин, правительство рф
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение средств в размере 13 миллиардов рублей на модернизацию Курчатовского синхротрона, сообщает пресс-служба кабмина.
В этом году планируется завершить все проектные работы, а в 2025 году ввести в эксплуатацию обновленную установку. За это время полностью заменят узлы и системы ускорительно-накопительного комплекса.
"На модернизацию Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения (КИСИ) в Москве
будет направлено 13 миллиардов рублей. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин
", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате перевооружения будет создан синхротрон третьего поколения мощностью 2,5 гигаэлектронвольт. Благодаря этому можно будет проводить более длительные эксперименты.
"Курчатовский специализированный источник синхротронного излучения – уникальная научная установка класса "мегасайенс". Ожидается, что её модернизация поможет получить новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровне, решить ряд практических задач в материаловедении, метрологии, медицине, энергетике будущего", - уточняется в сообщении.