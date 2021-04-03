https://ria.ru/20210403/rakety-1604056460.html
В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
Беспроводная система контроля состояния шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) разрабатывается в России, следует из... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T04:50
2021-04-03T04:50
2021-04-03T04:50
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589437810_0:0:1255:706_1920x0_80_0_0_7f37fa14cb356c45ff562458d536d8fc.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Беспроводная система контроля состояния шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) разрабатывается в России, следует из материалов Королевских чтений по космонавтике, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Отмечается, что "разработка НСК ведется как в проводном, так и в беспроводном вариантах".Реутовское НПО машиностроения является разработчиком МБР УР-100Н УТТХ ("Стилет" по классификации НАТО), стоящих на боевом дежурстве в дивизиях Ракетных войск стратегического назначения, в том числе с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками (комплекс "Авангард").В материалах говорится, что в настоящее время контроль и поддержание температурно-влажностного режима в пусковых установках осуществляется с помощью штатных систем, однако данной информации недостаточно для объективного гарантийного и авторского надзора предприятиями-изготовителями. Кроме того, данный контроль предприятиями-изготовителями невозможен, так как он выполняется только военными эксплуатантами ракетных комплексов.Отсюда, как отмечается в материалах, и вытекает необходимость создания НСК, которая должна быть создана из комплектующих российского производства, иметь увеличенный срок службы не менее 15 лет и средства защиты информации, а также длительно работать в автономном режиме.
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/yadernye-1580645165.html
https://ria.ru/20210120/iran-1593815488.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589437810_188:0:1148:720_1920x0_80_0_0_c4093964d08dae58faa8a74a2e6d919f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
Беспроводная система контроля состояния шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) разрабатывается в России
, следует из материалов Королевских чтений по космонавтике, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В целях обеспечения дополнительного объективного контроля за условиями правильной эксплуатации изделий и оборудования ракетных комплексов стратегического назначения и безусловного выявления причин возникающих неисправностей и выявления сопутствующих факторов НПО машиностроения проводит разработку независимой системы контроля (НСК) состояния оборудования пусковых установок", - говорится в материалах.
Отмечается, что "разработка НСК ведется как в проводном, так и в беспроводном вариантах".
Реутовское НПО машиностроения является разработчиком МБР УР-100Н УТТХ ("Стилет" по классификации НАТО), стоящих на боевом дежурстве в дивизиях Ракетных войск стратегического назначения, в том числе с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками (комплекс "Авангард").
В материалах говорится, что в настоящее время контроль и поддержание температурно-влажностного режима в пусковых установках осуществляется с помощью штатных систем, однако данной информации недостаточно для объективного гарантийного и авторского надзора предприятиями-изготовителями. Кроме того, данный контроль предприятиями-изготовителями невозможен, так как он выполняется только военными эксплуатантами ракетных комплексов.
Отсюда, как отмечается в материалах, и вытекает необходимость создания НСК, которая должна быть создана из комплектующих российского производства, иметь увеличенный срок службы не менее 15 лет и средства защиты информации, а также длительно работать в автономном режиме.