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В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
Беспроводная система контроля состояния шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) разрабатывается в России, следует из... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T04:50
2021-04-03T04:50
россия
безопасность
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Беспроводная система контроля состояния шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) разрабатывается в России, следует из материалов Королевских чтений по космонавтике, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Отмечается, что "разработка НСК ведется как в проводном, так и в беспроводном вариантах".Реутовское НПО машиностроения является разработчиком МБР УР-100Н УТТХ ("Стилет" по классификации НАТО), стоящих на боевом дежурстве в дивизиях Ракетных войск стратегического назначения, в том числе с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками (комплекс "Авангард").В материалах говорится, что в настоящее время контроль и поддержание температурно-влажностного режима в пусковых установках осуществляется с помощью штатных систем, однако данной информации недостаточно для объективного гарантийного и авторского надзора предприятиями-изготовителями. Кроме того, данный контроль предприятиями-изготовителями невозможен, так как он выполняется только военными эксплуатантами ракетных комплексов.Отсюда, как отмечается в материалах, и вытекает необходимость создания НСК, которая должна быть создана из комплектующих российского производства, иметь увеличенный срок службы не менее 15 лет и средства защиты информации, а также длительно работать в автономном режиме.
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/yadernye-1580645165.html
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россия, безопасность

В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами

04:50 03.04.2021
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМежконтинентальная баллистическая ракета
Межконтинентальная баллистическая ракета - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Беспроводная система контроля состояния шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) разрабатывается в России, следует из материалов Королевских чтений по космонавтике, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В целях обеспечения дополнительного объективного контроля за условиями правильной эксплуатации изделий и оборудования ракетных комплексов стратегического назначения и безусловного выявления причин возникающих неисправностей и выявления сопутствующих факторов НПО машиностроения проводит разработку независимой системы контроля (НСК) состояния оборудования пусковых установок", - говорится в материалах.
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Отмечается, что "разработка НСК ведется как в проводном, так и в беспроводном вариантах".
Реутовское НПО машиностроения является разработчиком МБР УР-100Н УТТХ ("Стилет" по классификации НАТО), стоящих на боевом дежурстве в дивизиях Ракетных войск стратегического назначения, в том числе с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками (комплекс "Авангард").
В материалах говорится, что в настоящее время контроль и поддержание температурно-влажностного режима в пусковых установках осуществляется с помощью штатных систем, однако данной информации недостаточно для объективного гарантийного и авторского надзора предприятиями-изготовителями. Кроме того, данный контроль предприятиями-изготовителями невозможен, так как он выполняется только военными эксплуатантами ракетных комплексов.
Отсюда, как отмечается в материалах, и вытекает необходимость создания НСК, которая должна быть создана из комплектующих российского производства, иметь увеличенный срок службы не менее 15 лет и средства защиты информации, а также длительно работать в автономном режиме.
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