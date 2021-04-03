https://ria.ru/20210403/rakety-1604056460.html

В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами

В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами

Беспроводная система контроля состояния шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) разрабатывается в России, следует из... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T04:50

2021-04-03T04:50

2021-04-03T04:50

россия

безопасность

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Беспроводная система контроля состояния шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) разрабатывается в России, следует из материалов Королевских чтений по космонавтике, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Отмечается, что "разработка НСК ведется как в проводном, так и в беспроводном вариантах".Реутовское НПО машиностроения является разработчиком МБР УР-100Н УТТХ ("Стилет" по классификации НАТО), стоящих на боевом дежурстве в дивизиях Ракетных войск стратегического назначения, в том числе с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками (комплекс "Авангард").В материалах говорится, что в настоящее время контроль и поддержание температурно-влажностного режима в пусковых установках осуществляется с помощью штатных систем, однако данной информации недостаточно для объективного гарантийного и авторского надзора предприятиями-изготовителями. Кроме того, данный контроль предприятиями-изготовителями невозможен, так как он выполняется только военными эксплуатантами ракетных комплексов.Отсюда, как отмечается в материалах, и вытекает необходимость создания НСК, которая должна быть создана из комплектующих российского производства, иметь увеличенный срок службы не менее 15 лет и средства защиты информации, а также длительно работать в автономном режиме.

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/yadernye-1580645165.html

https://ria.ru/20210120/iran-1593815488.html

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