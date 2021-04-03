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Московские дороги промоют в субботу с шампунем
Московские дороги промоют в субботу с шампунем
Московские дороги промоют в субботу с шампунем после зимы. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-03T12:34
2021-04-03T12:34
2021-04-05T12:35
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городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Московские дороги промоют в субботу с шампунем после зимы.Как ранее сообщал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в субботу, 3 апреля, в столице пройдет первая в этом году промывка дорог с шампунем.Такая промывка традиционно проводится весной и осенью. Шампунь помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.Специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории, после чего проведут обычную мойку водой. В недоступных для техники местах промывку будут выполнять вручную комплексные бригады работников коммунальных служб.Как отмечал заммэра, используемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.Всего в апреле запланировано проведение четырех таких мероприятий.
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РИА Новости
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Московские дороги промоют в субботу с шампунем после зимы.
Как ранее сообщал журналистам заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
, в субботу, 3 апреля, в столице пройдет первая в этом году промывка дорог с шампунем.
Такая промывка традиционно проводится весной и осенью. Шампунь помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.
Специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории, после чего проведут обычную мойку водой. В недоступных для техники местах промывку будут выполнять вручную комплексные бригады работников коммунальных служб.
Как отмечал заммэра, используемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
Всего в апреле запланировано проведение четырех таких мероприятий.