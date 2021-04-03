https://ria.ru/20210403/promyvka-1604270872.html

Московские дороги промоют в субботу с шампунем

Московские дороги промоют в субботу с шампунем

Московские дороги промоют в субботу с шампунем после зимы. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-03T12:34

2021-04-03T12:34

2021-04-05T12:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Московские дороги промоют в субботу с шампунем после зимы.Как ранее сообщал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в субботу, 3 апреля, в столице пройдет первая в этом году промывка дорог с шампунем.Такая промывка традиционно проводится весной и осенью. Шампунь помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.Специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории, после чего проведут обычную мойку водой. В недоступных для техники местах промывку будут выполнять вручную комплексные бригады работников коммунальных служб.Как отмечал заммэра, используемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.Всего в апреле запланировано проведение четырех таких мероприятий.

https://realty.ria.ru/20210402/zhk-1604001980.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва