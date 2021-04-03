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В Нижнем Новгороде загорелись ангары с макулатурой
В Нижнем Новгороде загорелись ангары с макулатурой
Ангары с макулатурой горят в Нижнем Новгороде на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T23:40
2021-04-03T23:40
2021-04-03T23:44
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Ангары с макулатурой горят в Нижнем Новгороде на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России."Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Монастырка, дом 20 <…> происходит горение ангаров с макулатурой. По предварительной информации, площадь пожара 3500 квадратных метров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что, предварительно, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется.
https://ria.ru/20210403/pozhar-1604104264.html
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РИА Новости
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нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия