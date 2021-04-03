https://ria.ru/20210403/pozhar-1604132175.html

В Нижнем Новгороде загорелись ангары с макулатурой

В Нижнем Новгороде загорелись ангары с макулатурой

Ангары с макулатурой горят в Нижнем Новгороде на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T23:40

2021-04-03T23:40

2021-04-03T23:44

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Ангары с макулатурой горят в Нижнем Новгороде на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России."Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Монастырка, дом 20 <…> происходит горение ангаров с макулатурой. По предварительной информации, площадь пожара 3500 квадратных метров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что, предварительно, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется.

https://ria.ru/20210403/pozhar-1604104264.html

нижний новгород

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия