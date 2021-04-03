https://ria.ru/20210403/pozhar-1604088658.html
В Башкирии при пожаре в доме погибли женщина и ребенок
В Башкирии при пожаре в доме погибли женщина и ребенок
Женщина и ребенок погибли при пожаре в бревенчатом жилом доме в Башкирии, сообщает МЧС России. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T14:19
2021-04-03T14:19
2021-04-03T14:19
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2ea2b8f08e4d9b7aae5e9e25ffd4c729.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Женщина и ребенок погибли при пожаре в бревенчатом жилом доме в Башкирии, сообщает МЧС России."В 14.02 (местное время) поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Генерала Шаймуратова в населенном пункте Языково Благоварского района", - говорится в сообщении.Пожар был локализован на площади 40 "квадратов", затем потушен."К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружено двое погибших: женщина и ребенок", - говорится в сообщении.Кроме того, в пожаре пострадал трехлетний мальчик, его госпитализировали. Причина возгорания устанавливается.
https://realty.ria.ru/20210402/delo-1603922891.html
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ccf3a1f09ed4026157278810a4f5975f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
Женщина и ребенок погибли при пожаре в бревенчатом жилом доме в Башкирии, сообщает МЧС
России.
"В 14.02 (местное время) поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Генерала Шаймуратова в населенном пункте Языково Благоварского района", - говорится в сообщении.
Пожар был локализован на площади 40 "квадратов", затем потушен.
"К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружено двое погибших: женщина и ребенок", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пожаре пострадал трехлетний мальчик, его госпитализировали. Причина возгорания устанавливается.