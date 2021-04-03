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В Башкирии при пожаре в доме погибли женщина и ребенок
В Башкирии при пожаре в доме погибли женщина и ребенок
Женщина и ребенок погибли при пожаре в бревенчатом жилом доме в Башкирии, сообщает МЧС России. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T14:19
2021-04-03T14:19
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Женщина и ребенок погибли при пожаре в бревенчатом жилом доме в Башкирии, сообщает МЧС России."В 14.02 (местное время) поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Генерала Шаймуратова в населенном пункте Языково Благоварского района", - говорится в сообщении.Пожар был локализован на площади 40 "квадратов", затем потушен."К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружено двое погибших: женщина и ребенок", - говорится в сообщении.Кроме того, в пожаре пострадал трехлетний мальчик, его госпитализировали. Причина возгорания устанавливается.
https://realty.ria.ru/20210402/delo-1603922891.html
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республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Башкирии при пожаре в доме погибли женщина и ребенок

14:19 03.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Женщина и ребенок погибли при пожаре в бревенчатом жилом доме в Башкирии, сообщает МЧС России.
"В 14.02 (местное время) поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Генерала Шаймуратова в населенном пункте Языково Благоварского района", - говорится в сообщении.
Пожар был локализован на площади 40 "квадратов", затем потушен.
"К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружено двое погибших: женщина и ребенок", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пожаре пострадал трехлетний мальчик, его госпитализировали. Причина возгорания устанавливается.
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Республика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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