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В Башкирии при пожаре в доме погибли женщина и ребенок

В Башкирии при пожаре в доме погибли женщина и ребенок

Женщина и ребенок погибли при пожаре в бревенчатом жилом доме в Башкирии, сообщает МЧС России. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T14:19

2021-04-03T14:19

2021-04-03T14:19

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Женщина и ребенок погибли при пожаре в бревенчатом жилом доме в Башкирии, сообщает МЧС России."В 14.02 (местное время) поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Генерала Шаймуратова в населенном пункте Языково Благоварского района", - говорится в сообщении.Пожар был локализован на площади 40 "квадратов", затем потушен."К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружено двое погибших: женщина и ребенок", - говорится в сообщении.Кроме того, в пожаре пострадал трехлетний мальчик, его госпитализировали. Причина возгорания устанавливается.

https://realty.ria.ru/20210402/delo-1603922891.html

республика башкортостан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия