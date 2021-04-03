Депутат Бальбек осудил политиков, строящих карьеру на оскорблении россиян
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек комментируя слова первого президента Украины, представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука, что сегодня Украина для России враг, отметил, настоящие враги России - политики, строящие карьеру на оскорблении русского народа.
Ранее Кравчук, цитируя слова Солженицина, что "у России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи", заявил, что Украина сегодня для России "враг", а Белоруссия – "холуй".
"Настоящие враги России - это политики, такие, как Кравчук, которые строят карьеру на оскорблении русского народа и русской цивилизации, по совместительству они ещё подрабатывают и врагами Украины. Именно они довели страну до того кризиса, в каком она сейчас находится. Как можно верить человеку, который ещё относительно недавно кричал: "Слава компартии", 10 лет назад заявлял: "Долой НАТО с Украины", а сегодня вдруг стал светилом украинской евроинтеграции", - сказал Бальбек РИА Новости.
Он также добавил, что не удивится, если в обозримом будущем Кравчук ещё раз поменяет свои политические взгляды.
"Ну а насчёт кто кому враг - то не от хорошей жизни Украина попросилась в Российскую империю, где получила защиту от геноцида со стороны Польши и в подарок огромные территории, завоеванные, надо сказать, русской армией", - заключил Бальбек.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.