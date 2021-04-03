https://ria.ru/20210403/politiki-1604071827.html

Депутат Бальбек осудил политиков, строящих карьеру на оскорблении россиян

Депутат Бальбек осудил политиков, строящих карьеру на оскорблении россиян

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек комментируя слова первого президента Украины, представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука, что... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T10:57

2021-04-03T10:57

2021-04-03T10:57

россия

руслан бальбек

леонид кравчук

верховная рада украины

польша

украина

в мире

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек комментируя слова первого президента Украины, представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука, что сегодня Украина для России враг, отметил, настоящие враги России - политики, строящие карьеру на оскорблении русского народа.Ранее Кравчук, цитируя слова Солженицина, что "у России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи", заявил, что Украина сегодня для России "враг", а Белоруссия – "холуй"."Настоящие враги России - это политики, такие, как Кравчук, которые строят карьеру на оскорблении русского народа и русской цивилизации, по совместительству они ещё подрабатывают и врагами Украины. Именно они довели страну до того кризиса, в каком она сейчас находится. Как можно верить человеку, который ещё относительно недавно кричал: "Слава компартии", 10 лет назад заявлял: "Долой НАТО с Украины", а сегодня вдруг стал светилом украинской евроинтеграции", - сказал Бальбек РИА Новости.Он также добавил, что не удивится, если в обозримом будущем Кравчук ещё раз поменяет свои политические взгляды."Ну а насчёт кто кому враг - то не от хорошей жизни Украина попросилась в Российскую империю, где получила защиту от геноцида со стороны Польши и в подарок огромные территории, завоеванные, надо сказать, русской армией", - заключил Бальбек.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210403/kravchuk-1604052461.html

https://ria.ru/20210402/ukraina-1603924479.html

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россия, руслан бальбек, леонид кравчук, верховная рада украины, польша, украина, в мире