Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210403/pogoda-1604095428.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T15:45
2021-04-03T15:45
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1589013679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a30c9fca08fb17db1326b5ae43c55473.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение в Москве действует с 21.00 4 апреля до 9.00 5 апреля, а в Подмосковье - с 21.00 3 апреля до 3.00 5 апреля.
https://ria.ru/20210403/solntse-1604050300.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1589013679_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3624cd67b82261e5d06c13f6ef50696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

15:45 03.04.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковАвтомобильное движение в центре Москвы
Автомобильное движение в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Закат солнца на фоне Кремля - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
Вчера, 00:15
Вильфанд посоветовал москвичам успеть принять солнечные ванны
Предупреждение в Москве действует с 21.00 4 апреля до 9.00 5 апреля, а в Подмосковье - с 21.00 3 апреля до 3.00 5 апреля.
 
ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28"Застава Ильича" и "Асса" вошли в коллекцию Роттердамского кинофестиваля
04:03Эксперт спрогнозировал главные схемы интернет-мошенников в 2021 году
03:59В Кургане ликвидировали открытое горение на пилораме
03:32СМИ: сбивший полицейских у Капитолия страдал от галлюцинаций и паранойи
03:12В Кургане локализовали пожар на пилораме
03:07Кинолог рассказал, как развеселить тоскующую собаку
03:04В Кургане загорелась пилорама
02:25Спецназовец рассказал о штурме дома Барданова, стрелявшего в Мытищах
02:21Дочь Заворотнюк обратилась к матери
02:17Аналитик рассказал, как защитить и преумножить сбережения в рублях
02:11Эксперт напомнил о наказании за грязные номера на автомобиле
02:06В США ушел с молотка картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года
02:01В Нижнем Новгороде потушили пожар в ангарах с макулатурой
02:00В Алабаме не менее пяти человек пострадали при стрельбе у бара
01:53Умер актер Артем Тынкасов
01:36Брат короля Иордании заявил, что он под домашним арестом и лишен охраны
01:16Финансист назвал защиту от падения валют
01:07В Сирии испытали уникальный метод наведения ударных беспилотников
01:03Источник: на МКС загерметизировали еще три возможных места утечки воздуха
01:01Слуцкий прокомментировал гибель ребенка в ДНР
Лента новостейМолния