https://ria.ru/20210403/pogoda-1604095428.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T15:45

2021-04-03T15:45

2021-04-03T15:45

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение в Москве действует с 21.00 4 апреля до 9.00 5 апреля, а в Подмосковье - с 21.00 3 апреля до 3.00 5 апреля.

https://ria.ru/20210403/solntse-1604050300.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество