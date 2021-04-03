https://ria.ru/20210403/pogoda-1604095428.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T15:45
2021-04-03T15:45
2021-04-03T15:45
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение в Москве действует с 21.00 4 апреля до 9.00 5 апреля, а в Подмосковье - с 21.00 3 апреля до 3.00 5 апреля.
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москва
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество