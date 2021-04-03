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Житель Ногинска хотел отомстить бывшей жене, организовав убийство ее сына
Житель Ногинска хотел отомстить бывшей жене, организовав убийство ее сына
Житель подмосковного Ногинска запланировал убийство сына своей бывшей жены из мести, заставить выполнить преступление он хотел своего знакомого, шантажируя его... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T12:13
2021-04-03T12:13
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
ногинск
происшествия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Житель подмосковного Ногинска запланировал убийство сына своей бывшей жены из мести, заставить выполнить преступление он хотел своего знакомого, шантажируя его несуществующим долгом в 700 тысяч рублей, злоумышленник задержан, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова."Задержан подозреваемый в организации приготовления к убийству. Оперативники установили, что 62-летний житель Ногинска планирует убийство сына своей бывшей жены. Причиной стало желание отомстить женщине за ранее возникавшие бытовые конфликты", - сказала Петрова.По ее словам, в качестве киллера мужчина хотел привлечь знакомого, угрожая ему расправой и шантажируя вымышленным долгом в 700 тысяч рублей. Тот обратился к полицейским, которые взяли его дальнейшие действия на контроль."После этого нанятый исполнитель встретился с заказчиком преступления и сообщил о якобы совершенном убийстве, предоставив в качестве доказательства документы потерпевшего", - добавила Петрова. Злоумышленник передал ему расписку о долге, а после был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство и организации преступления, он находится под стражей.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), татьяна петрова, ногинск, происшествия

Житель Ногинска хотел отомстить бывшей жене, организовав убийство ее сына

12:13 03.04.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Житель подмосковного Ногинска запланировал убийство сына своей бывшей жены из мести, заставить выполнить преступление он хотел своего знакомого, шантажируя его несуществующим долгом в 700 тысяч рублей, злоумышленник задержан, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"Задержан подозреваемый в организации приготовления к убийству. Оперативники установили, что 62-летний житель Ногинска планирует убийство сына своей бывшей жены. Причиной стало желание отомстить женщине за ранее возникавшие бытовые конфликты", - сказала Петрова.
По ее словам, в качестве киллера мужчина хотел привлечь знакомого, угрожая ему расправой и шантажируя вымышленным долгом в 700 тысяч рублей. Тот обратился к полицейским, которые взяли его дальнейшие действия на контроль.
"После этого нанятый исполнитель встретился с заказчиком преступления и сообщил о якобы совершенном убийстве, предоставив в качестве доказательства документы потерпевшего", - добавила Петрова. Злоумышленник передал ему расписку о долге, а после был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство и организации преступления, он находится под стражей.
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Московская область (Подмосковье)Татьяна ПетроваНогинскПроисшествия
 
 
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