https://ria.ru/20210403/nakazanie-1604080834.html

Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение ПДД

Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение ПДД

Правительство России одобрило законопроект, закрепляющий повышенные меры ответственности за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию,... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T12:43

2021-04-03T12:43

2021-04-03T12:44

общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, закрепляющий повышенные меры ответственности за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 264(1) Уголовного кодекса РФ" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что этим законопроектом в новой редакции излагается статья 264(1) "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" УК РФ, в части второй которой закрепляются повышенные меры ответственности за указанное деяние.

https://ria.ru/20210402/predlozhenie-1603988465.html

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общество