https://ria.ru/20210403/motorsportexpo-1604002815.html

Красота и драйв: девушки на выставке Motorsport Expo 2021

Красота и драйв: девушки на выставке Motorsport Expo 2021

Выставка гоночной индустрии Motorsport Expo 2021 — это больше, чем просто машины и мотоциклы. Прогулка по экспозиции — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T09:00

2021-04-03T09:00

2021-04-03T08:11

экспоцентр

москва

фото

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Выставка гоночной индустрии Motorsport Expo 2021 — это больше, чем просто машины и мотоциклы. Прогулка по экспозиции — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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