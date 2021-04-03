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Красота и драйв: девушки на выставке Motorsport Expo 2021
Красота и драйв: девушки на выставке Motorsport Expo 2021
Выставка гоночной индустрии Motorsport Expo 2021 — это больше, чем просто машины и мотоциклы. Прогулка по экспозиции — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 03.04.2021
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экспоцентр
москва
фото
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Выставка гоночной индустрии Motorsport Expo 2021 — это больше, чем просто машины и мотоциклы. Прогулка по экспозиции — в фотоленте Ria.ru.
москва
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РИА Новости
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экспоцентр, москва, фото, фото

Красота и драйв: девушки на выставке Motorsport Expo 2021

09:00 03.04.2021
 
Читать ria.ru в
Выставка гоночной индустрии Motorsport Expo 2021 — это больше, чем просто машины и мотоциклы. Прогулка по экспозиции — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Крупнейшая в России выставка, объединяющая гоночное сообщество, открыла двери для посетителей в столичном "Экспоцентре".

Модель на выставке гоночной индустрии MotorsportExpo 2021 в выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
1 из 8

Крупнейшая в России выставка, объединяющая гоночное сообщество, открыла двери для посетителей в столичном "Экспоцентре".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Motorsport Expo 2021 — уже четвертая по счету выставка гоночной индустрии и моторных видов спорта.

Модель на выставке гоночной индустрии MotorsportExpo 2021 в выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
2 из 8

Motorsport Expo 2021 — уже четвертая по счету выставка гоночной индустрии и моторных видов спорта.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Участники — производители гоночной техники, экипировки и комплектующих, знаменитые команды и легендарные спортсмены.

Модель на выставке гоночной индустрии MotorsportExpo 2021 в выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
3 из 8

Участники — производители гоночной техники, экипировки и комплектующих, знаменитые команды и легендарные спортсмены.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Ведущие компании привезли сюда самые новые машины, мотоциклы, ралли-кары и даже скоростные катера.

Модель на выставке гоночной индустрии MotorsportExpo 2021 в выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
4 из 8

Ведущие компании привезли сюда самые новые машины, мотоциклы, ралли-кары и даже скоростные катера.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Организаторы приготовили для гостей насыщенную программу.

Модель на выставке гоночной индустрии MotorsportExpo 2021 в выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
5 из 8

Организаторы приготовили для гостей насыщенную программу.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Модели на выставке гоночной индустрии Motorsport Expo 2021.

Модели на выставке гоночной индустрии MotorsportExpo 2021 в выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
6 из 8

Модели на выставке гоночной индустрии Motorsport Expo 2021.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Посетителям обещают гонки дронов и радиоуправляемых моделей, розыгрыши и спортивные состязания.

Модель на выставке гоночной индустрии MotorsportExpo 2021 в выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
7 из 8

Посетителям обещают гонки дронов и радиоуправляемых моделей, розыгрыши и спортивные состязания.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Выставка гоночной индустрии Motorsport Expo 2021 работает 2—4 апреля.

Модель на выставке гоночной индустрии MotorsportExpo 2021 в выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
8 из 8

Выставка гоночной индустрии Motorsport Expo 2021 работает 2—4 апреля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
 
ЭкспоцентрМоскваФото
 
 
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