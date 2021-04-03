Красота и драйв: девушки на выставке Motorsport Expo 2021
Крупнейшая в России выставка, объединяющая гоночное сообщество, открыла двери для посетителей в столичном "Экспоцентре".
Крупнейшая в России выставка, объединяющая гоночное сообщество, открыла двери для посетителей в столичном "Экспоцентре".
Motorsport Expo 2021 — уже четвертая по счету выставка гоночной индустрии и моторных видов спорта.
Motorsport Expo 2021 — уже четвертая по счету выставка гоночной индустрии и моторных видов спорта.
Участники — производители гоночной техники, экипировки и комплектующих, знаменитые команды и легендарные спортсмены.
Участники — производители гоночной техники, экипировки и комплектующих, знаменитые команды и легендарные спортсмены.
Ведущие компании привезли сюда самые новые машины, мотоциклы, ралли-кары и даже скоростные катера.
Ведущие компании привезли сюда самые новые машины, мотоциклы, ралли-кары и даже скоростные катера.
Организаторы приготовили для гостей насыщенную программу.
Организаторы приготовили для гостей насыщенную программу.
Модели на выставке гоночной индустрии Motorsport Expo 2021.
Модели на выставке гоночной индустрии Motorsport Expo 2021.
Посетителям обещают гонки дронов и радиоуправляемых моделей, розыгрыши и спортивные состязания.
Посетителям обещают гонки дронов и радиоуправляемых моделей, розыгрыши и спортивные состязания.
Выставка гоночной индустрии Motorsport Expo 2021 работает 2—4 апреля.
Выставка гоночной индустрии Motorsport Expo 2021 работает 2—4 апреля.