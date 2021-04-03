https://ria.ru/20210403/moskva-1604068263.html
В Москве начали мыть улицы
В Москве начали мыть улицы
Коммунальщики приступили к промывке элементов дорожно-транспортной инфраструктуры, детских площадок, а в 12.00 начнется первая в этом году промывка специальным... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T10:12
2021-04-03T10:12
2021-04-03T10:12
городское хозяйство москвы
москва
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Коммунальщики приступили к промывке элементов дорожно-транспортной инфраструктуры, детских площадок, а в 12.00 начнется первая в этом году промывка специальным моющим средством дорог, сообщается в Telegram-канале Комплекса коммунального хозяйства."Во всех округах столицы городские службы промывают элементы дорожно-транспортной инфраструктуры, детские площадки, цоколи жилых домов, малые архитектурные формы – скамейки и урны", — говорится в сообщении.Кроме того, в 12:00 начнется первая в этом году промывка специальным моющим средством после зимы всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог и прилегающих к ним парковок, тротуаров, дворовых территорий. Всего в апреле запланировано четыре такие промывки."Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и не мешать прохождению колонн техники", — добавили в комплексе.
https://realty.ria.ru/20210403/bary-1603983109.html
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РИА Новости
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городское хозяйство москвы, москва, общество
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
Коммунальщики приступили к промывке элементов дорожно-транспортной инфраструктуры, детских площадок, а в 12.00 начнется первая в этом году промывка специальным моющим средством дорог, сообщается в Telegram-канале
Комплекса коммунального хозяйства.
"Во всех округах столицы городские службы промывают элементы дорожно-транспортной инфраструктуры, детские площадки, цоколи жилых домов, малые архитектурные формы – скамейки и урны", — говорится в сообщении.
Кроме того, в 12:00 начнется первая в этом году промывка специальным моющим средством после зимы всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог и прилегающих к ним парковок, тротуаров, дворовых территорий. Всего в апреле запланировано четыре такие промывки.
"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и не мешать прохождению колонн техники", — добавили в комплексе.