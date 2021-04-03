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Умер один из создателей НИУ ВШЭ Лев Любимов

Умер один из создателей НИУ ВШЭ Лев Любимов

Один из создателей НИУ ВШЭ профессор Лев Любимов скончался на 85-м году жизни, сообщается на сайте университета. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T15:29

2021-04-03T15:29

2021-04-03T15:29

высшая школа экономики (вшэ)

общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Один из создателей НИУ ВШЭ профессор Лев Любимов скончался на 85-м году жизни, сообщается на сайте университета.Любимов был первым проректором университета с 1995 года, в 2006 стал заместителем научного руководителя ГУ-ВШЭ. Он участвовал в создании региональных кампусов ВШЭ в Нижнем Новгороде, Перми, Санкт-Петербурге и университетских округов на базе филиалов."Университет скорбит о смерти Льва Львовича и выражает соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении.Любимов является заслуженным работником высшей школы РФ, в 2012 году получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

высшая школа экономики (вшэ), общество