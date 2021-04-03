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Умер один из создателей НИУ ВШЭ Лев Любимов
Умер один из создателей НИУ ВШЭ Лев Любимов
Один из создателей НИУ ВШЭ профессор Лев Любимов скончался на 85-м году жизни, сообщается на сайте университета. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T15:29
2021-04-03T15:29
высшая школа экономики (вшэ)
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Один из создателей НИУ ВШЭ профессор Лев Любимов скончался на 85-м году жизни, сообщается на сайте университета.Любимов был первым проректором университета с 1995 года, в 2006 стал заместителем научного руководителя ГУ-ВШЭ. Он участвовал в создании региональных кампусов ВШЭ в Нижнем Новгороде, Перми, Санкт-Петербурге и университетских округов на базе филиалов."Университет скорбит о смерти Льва Львовича и выражает соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении.Любимов является заслуженным работником высшей школы РФ, в 2012 году получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
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РИА Новости
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высшая школа экономики (вшэ), общество

Умер один из создателей НИУ ВШЭ Лев Любимов

15:29 03.04.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой НИУ ВШЭЗаместитель научного руководителя НИУ ВШЭ Лев Любимов
Заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ Лев Любимов - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой НИУ ВШЭ
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Один из создателей НИУ ВШЭ профессор Лев Любимов скончался на 85-м году жизни, сообщается на сайте университета.
Любимов был первым проректором университета с 1995 года, в 2006 стал заместителем научного руководителя ГУ-ВШЭ. Он участвовал в создании региональных кампусов ВШЭ в Нижнем Новгороде, Перми, Санкт-Петербурге и университетских округов на базе филиалов.
"Университет скорбит о смерти Льва Львовича и выражает соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении.
Любимов является заслуженным работником высшей школы РФ, в 2012 году получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
© Фото предоставлено ГУ-ВШЭ Заместитель научного руководителя Высшей школы экономики Лев Любимов
Заместитель научного руководителя Высшей школы экономики Лев Любимов - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© Фото предоставлено ГУ-ВШЭ
Заместитель научного руководителя Высшей школы экономики Лев Любимов
 
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