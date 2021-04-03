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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210403/koronavirus-1604095760.html
Первая леди Аргентины сдала отрицательный тест на COVID-19
Первая леди Аргентины сдала отрицательный тест на COVID-19
Первая леди Аргентины Фабиола Яньес сдала тест на коронавирус вслед за президентом страны Альберто Фернандесом, он показал отрицательный результат, сообщает... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T15:51
2021-04-03T15:51
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
альберто фернандес
александр гинцбург
the lancet
аргентина
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр - РИА Новости. Первая леди Аргентины Фабиола Яньес сдала тест на коронавирус вслед за президентом страны Альберто Фернандесом, он показал отрицательный результат, сообщает портал Infobae со ссылкой на близкие к президенту источники.Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что его тест на антиген коронавируса оказался положительным, он ожидает подтверждения второго теста ПЦР и чувствует себя хорошо.Антигенные тесты - это не тесты на антитела, такие исследования выявляют наличие определенного вирусного антигена, что подразумевает наличие инфекции.В январе в администрации аргентинского президента сообщали, что он сделал прививку первым компонентом вакцины "Спутник V". Как отметила в субботу аргентинская газета Clarin со ссылкой на источники, Фернандес был привит двумя дозами вакцины от коронавируса.Директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, комментируя РИА Новости сообщение о тесте Фернандеса, заявил, что вакцинация не исключает заражение, 8% привитых находятся в зоне риска, но она исключает тяжёлые последствия.Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
https://ria.ru/20210403/gintsburg-1604072922.html
https://ria.ru/20210403/fernandes-1604063202.html
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коронавирус covid-19, альберто фернандес, александр гинцбург, the lancet, аргентина, в мире

Первая леди Аргентины сдала отрицательный тест на COVID-19

15:51 03.04.2021
 
© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр - РИА Новости. Первая леди Аргентины Фабиола Яньес сдала тест на коронавирус вслед за президентом страны Альберто Фернандесом, он показал отрицательный результат, сообщает портал Infobae со ссылкой на близкие к президенту источники.
Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что его тест на антиген коронавируса оказался положительным, он ожидает подтверждения второго теста ПЦР и чувствует себя хорошо.
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Антигенные тесты - это не тесты на антитела, такие исследования выявляют наличие определенного вирусного антигена, что подразумевает наличие инфекции.
В январе в администрации аргентинского президента сообщали, что он сделал прививку первым компонентом вакцины "Спутник V". Как отметила в субботу аргентинская газета Clarin со ссылкой на источники, Фернандес был привит двумя дозами вакцины от коронавируса.
Директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, комментируя РИА Новости сообщение о тесте Фернандеса, заявил, что вакцинация не исключает заражение, 8% привитых находятся в зоне риска, но она исключает тяжёлые последствия.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Альберто ФернандесАлександр ГинцбургThe LancetАргентинаВ мире
 
 
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