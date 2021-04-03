https://ria.ru/20210403/koronavirus-1604076721.html
В Москве за сутки госпитализировали почти 900 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали почти 900 человек с коронавирусом
Почти 900 человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в больницы Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T11:54
2021-04-03T11:54
2021-04-03T11:54
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Почти 900 человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в больницы Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Ранее сообщалось, что в столице выздоровел еще 1151 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 948 845."В Москве выявлено 2011 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 892 человека", — сообщили в штабе.
https://rsport.ria.ru/20210403/zrenie-1604026131.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество