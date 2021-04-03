https://ria.ru/20210403/koronavirus-1604076721.html

В Москве за сутки госпитализировали почти 900 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали почти 900 человек с коронавирусом

Почти 900 человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в больницы Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T11:54

2021-04-03T11:54

2021-04-03T11:54

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Почти 900 человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в больницы Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Ранее сообщалось, что в столице выздоровел еще 1151 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 948 845."В Москве выявлено 2011 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 892 человека", — сообщили в штабе.

https://rsport.ria.ru/20210403/zrenie-1604026131.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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